TV-Koch und Lebensmittelexperte Sebastian Lege, der bis zu seinem 18. Lebensjahr in der Weserstadt gelebt hat, ist nun auch Schirmherr der neuen Aktion "Achim kocht". (Franc Enskat)

Was ging Ihnen durch den Kopf, als Sie aus Achim die Anfrage bekamen, ob Sie nicht Schirmherr des Wettbewerbs "Achim kocht" sein wollen?

Ich fand das sofort gut. Bereits im vergangenen Jahr, als ich parallel zu meinem Geburtstag im Kasch für die Achimer gekocht habe, hatte ich Bürgermeister Rainer Ditzfeld gesagt, dass man die Gastronomie in Achim mehr fördern müsse. Denn anders als beispielsweise hier im Rheinland lebt Achim ja nun nicht gerade vom Tourismus. Außer, in Bremen ist mal Messe und die Hotels dort sind alle voll.

Warum sollte denn die Gastronomie gefördert werden?

Weil sie sich in den vergangenen Jahren kaum weiterentwickelt hat. Man braucht ein Gastro-Angebot, das sich in Sachen Qualität abhebt – weg von der "Geiz-ist-geil-Mentalität" und der Annahme: Hauptsache, der Teller ist voll. Mir fehlt komplett die traditionelle niedersächsische oder norddeutsche Küche. Viele versuchen, möglichst multi-kulturell zu kochen, da fehlt mir aber die Seele.

Und Sie glauben, da kann der Wettbewerb Abhilfe schaffen?

Ich hoffe, dass auch die Gastronomie dadurch einen Schwung bekommt und die Leute auf das regionale Angebot aufmerksam gemacht werden. Da kann eine Spezialisierung helfen, nach dem Motto ,Hier gibt es nur Frikadellen, aber es sind besten, weil nur die besten Rohstoffe verwendet wurden'.

Was ist Ihnen denn lieber: Solch ein Gericht, das einfach herzustellen ist, aber Ihnen schmeckt oder eines, das möglichst kompliziert und anspruchsvoll ist?

Am liebsten habe ich einen extrem guten Rohstoff, mit wenig Verfälschung. Ich will das schmecken, was der Bauer geleistet hat und nicht ein Lebensmitteldesigner mit Aromastoffen.

Sie gehen den Dingen auf den Grund, was war für Sie die größte Überraschung, die Sie in Bezug auf Lebensmittel gelernt haben?

Wie sehr über das Marketing die Gesellschaft gesteuert wird. Nehmen Sie die Light-Produkte, da wird probiert, den vollmundigen Geschmack mit chemischen Zusatzstoffen zu erzeugen. Wenn ich bei meiner Mutter in Achim bin, kontrolliere ich immer ihren Kühlschrank. Neulich habe ich da Light-Margarine gefunden, die habe ich sofort weggeschmissen.

Wie oft sind Sie denn zu Besuch in Achim, mal abgesehen von ihren Auftritten hier wie beim Stadtfest oder bei den Landfrauen?

Leider nicht so häufig. Dieses Jahr habe ich Hundert Drehtage, mache neun Sendungen auf vier Kanälen.

Würden Sie denn Achim noch als Heimat bezeichnen, wo Sie nun ihr halbes Leben woanders verbracht haben?

Heimat bleibt Heimat und die ist dort, wo die Familie lebt. Ich bin gerne in Achim, die Akzeptanz ist da und die Fangemeinde. Ich bleibe durch und durch Norddeutscher, auch wenn sich das Rheinland von meiner Mentalität unterscheidet. Bei mir ist immer fünf vor Zwölf, hier ist immer fünf nach Zwölf. Oft ist hier Karneval und Party anstelle von Schraubenschlüssel und Besen angesagt, daran muss man sich gewöhnen, entspricht aber nicht meiner Einstellung.

Wie hat sich die Stadt Achim verändert, seitdem sie weggezogen sind?

Achim hat eine Form der Stabilität gefunden, würde ich sagen. Die Stadt ist immer noch sauber, gepflegt, eine gesunde Stadt. Ich habe auch mitbekommen, was in Achim alles gebaut wurde und wird. Es freut mich, dass es eine solche Zuwanderung gibt. Mich entschleunigt Achim immer, alles ist ein bisschen ruhiger, entspannter, das ist sehr schön.

Was halten Sie generell von dem nun initiierten Wettbewerb "Achim kocht", kann er die Achimer motivieren?

Ich hoffe, dass er gut ankommt. Der Achimer an sich ist ja schon ein wenig eigenbrötlerisch, aber ich rate allen, diese Chance zu nutzen. Denn schließlich gestalten sie ihr eigenes Lebensumfeld mit und erhöhen ihre Lebensqualität, wenn etwa die Restaurants andere Gerichte anbieten. Der Wochenmarkt funktioniert doch auch gut.

Was halten Sie für das Wichtigste bei einem Essen?

Es geht mir um die Naturalität und ums Entdecken des vergessenen Geschmacks, nicht um Standardisierung und Neutralisierung des Geschmacks. Beim Gemüse etwa, da will ich alte Sorten, aus denen man rausschmecken kann, dass sie langsam gewachsen sind und keine mit Hybridsamen gezüchtete Sorte. Ich mache an ein Steak nur Salz.

Wenn Sie heute in ein Freundebuch schreiben müssten, wie man es aus Grundschulen und aus der Kita kennt, was stünde bei Lieblingsessen und was bei "Mag ich gar nicht"?

Sehr gerne esse ich eine gute, französische Fischsuppe, eine Bouillabaisse. Auch zu meinen Favoriten gehört Dim Sum, kleine chinesische Gerichte wie Teigtaschen. Beides könnte ich mir als Henkersmahlzeit sehr gut vorstellen. Was gar nicht geht, ist Niere. Die esse ich nicht so gerne, weil ich die in der Lehre so oft putzen musste und den Geruch nicht ertragen kann.

Werden Sie bei "Achim kocht" auch ein Rezept einreichen?

Auf jeden Fall, Ideen habe ich schon. Aber es wird im Oktober ja auch noch ein Event geben. Vorher werde ich noch ein paar Videobotschaften vorbereiten, um möglichst viele Leute zu erreichen.

Das Gespräch führte Kai Purschke.

Zur Person

Sebastian Lege

ist 39 Jahre alt und ein mittlerweile aus dem Fernsehen bekannter Koch und Lebensmittelexperte. Bis zu seinem 18. Lebensjahr hat er in Achim gelebt, heute wohnt er in der 55 000-Einwohner-Stadt Meerbusch bei Düsseldorf. Er war Küchenchef und Küchendirektor in diversen gehobenen Restaurant- und Hotelküchen und arbeitete nebenbei als freiberuflicher Produktentwickler in der Lebensmittelbranche. Seit 2012 zeigt Sebastian Lege im TV, was in Lebensmitteln enthalten ist. Seine erste eigene Sendung bekam er 2016. Lege ist der Schirmherr des stadtweiten Kochwettbewerbs „Achim kocht“ und zugleich Jury-Chef.