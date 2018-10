Auch dank des neuen Gewerbeparkes kann die Gemeinde Oyten auch zukünftig mit hohen Gewerbesteuereinnahmen rechnen. Doch diese haben bald den Punkt erreicht, ab dem es vom Landkreis keine Zuweisungen mehr gibt, sondern noch höhere Umlagen gezahlt werden müssen. (Björn Hake)

Oyten. „Absolut genial“ – mit diesen Worten bewertete die Oytener Kämmerin Cordula Schröder das vorläufige Jahresergebnis des Haushaltsjahres 2017 bei der Präsentation der Zahlen im Rahmen der Sitzung des Finanz- und Wirtschaftsausschusses am Mittwochabend. Und für diese freudige Aussage gibt es auch einen guten Grund: War beim Entwurf des letztjährigen Haushaltes noch von einem Fehlbetrag von etwas mehr als 200 000 Euro ausgegangen worden, steht unterm Strich nun eine schwarze Zahl, die es wahrlich in sich hat. Das Haushaltsjahr 2017 konnte mit einem Ergebnis von fast 3,5 Millionen Euro abgeschlossen werden. „Da können wir wirklich stolz drauf sein“, merkte Schröder weiter an.

Auch für das Haushaltsjahr 2018 rechnet sie damit, dass die Gemeinde ein gutes finanzielles Ergebnis einfahren kann, welches aber unter der Größenordnung von 2017 liegen werde. Genaue Prognosen seien „mit Vorsicht zu genießen“, da sich an dem Ergebnis immer noch etwas ändern könne. „Aber Oyten ist gut aufgestellt“, betonte Schröder. Und das hat die Gemeinde zu einem nicht unerheblichen Teil den sprudelnden Einnahmen aus der Gewerbesteuer zu verdanken. „In diesem Jahr werden wir die Zehn-Millionen-Euro-Marke knacken“, ist sich die Kämmerin sicher. In den Haushaltsentwurf für das kommende Jahr plane sie, Gewerbesteuereinnahmen in Höhe von 10,5 Millionen Euro aufzunehmen.

Steigende Personalkosten

Doch dieses Wachstum hat auch negative Begleiterscheinungen. „Die Steuerkraft ist dann so hoch, dass wir keinen Anspruch mehr auf Schlüsselzuweisungen vom Landkreis haben“, erklärte Schröder. Im Gegenteil: Statt zusätzlicher Einnahmen aus den Zuweisungen werden weitere Abgaben an den Landkreis fällig. „Wir werden dann mehr als 50 Prozent der Gewerbesteuerbeträge durch Umlagen wieder abgeben“, sagte Schröder und lieferte auch gleich die Beispielrechnung für 2019. Von den kalkulierten Einnahmen von 10,5 Millionen Euro müssten rund 5,7 Millionen Euro direkt wieder abgeführt werden.

Auch eine andere Zehn-Millionen-Euro-Marke wird die Gemeinde Oyten bald knacken – und diese wird sich komplett in negativer Weise auf den Haushalt auswirken. Die Rede ist von den Personalkosten, die über die vergangenen Jahre kontinuierlich angestiegen sind. 2017 mussten für diesen Posten etwa 8,6 Millionen Euro ausgeben werden, für 2019 rechnet Schröder mit Ausgaben von mehr als zehn Millionen Euro, unter anderem durch die Eröffnung der neuen Kita Oyter-Mühle.

Der Schuldenstand ist in Oyten zuletzt ebenfalls angestiegen, da in diesem Jahr ein neuer Kredit in Millionenhöhe aufgenommen wurde. „Momentan liegen die Schulden bei mehr als acht Millionen Euro“, erläuterte Schröder. Das bedeutet eine Pro-Kopf-Verschuldung von knapp 520 Euro. Zum Vergleich: Der Durchschnitt der niedersächsischen Kommunen liegt bei fast 1500 Euro. Dennoch gab die Kämmerin als klares Ziel aus, den Schuldenstand zu verringern.

Niedrige Werte sieht Schröder auch für den Posten Haushaltsreste vor, das „Problemkind“, wie sie es nannte. Denn aus dem Haushalt 2017 wurden fast 8,5 Millionen Euro mit in den aktuellen genommen. Dabei handelt es sich um eingestellte Gelder für Projekte, die dann gar nicht oder nur zum Teil abgerufen wurden. Damit liegt der Betrag der Haushaltsreste nun über dem für die gesamten geplanten investiven Ausgaben im Haushaltsjahr. „Das kann nicht sein“, betonte Schröder und kündigte an, dass sich das ändern werde: „Zum Übergang zu 2019 werden wir ordentlich aufräumen.“ Das heißt, die Kosten für alle bisher nicht begonnenen Projekte werden neu veranschlagt und dann regulär in den Haushalt aufgenommen. Die Politik wird sich mit der Finanzplanung für das kommende Jahr in den Fachausschusssitzungen im November auseinandersetzen.