Achim/Verden. Wegen achtfachen sexuellen Missbrauchs von Kindern und Schutzbefohlenen, davon in zwei schweren Fällen, ist ein 40-Jähriger aus Achim am Donnerstag zu vier Jahren und neun Monaten Gefängnis verurteilt worden. Vor der großen Jugendkammer des Landgerichts Verden hatte der Mann zuvor unter Ausschluss der Öffentlichkeit ein Geständnis abgelegt.

Das Gericht wertete die Einlassung in der Urteilsbegründung als „absolut glaubhaft und voll umfänglich“. Es habe sich nicht nur um eine Verteidigererklärung gehandelt. Vielmehr habe der Angeklagte noch bereitwillig Nachfragen der Verfahrensbeteiligten beantwortet. Dabei seien die Angaben von einer Qualität gewesen, die auch „eine weitere Konkretisierung“ des Vorgefallenen ermöglicht habe, sagte Vorsitzender Richter Lars Engelke. Eine Vernehmung der Kinder war nicht mehr erforderlich.

Unter der Voraussetzung eines Geständnisses im Sinne der Anklage war am ersten Verhandlungstag in der vergangenen Woche eine sogenannte Verständigung erzielt worden. Dabei waren Strafunter- und obergrenzen festgelegt worden. Die Kammer befand die Mindeststrafe von vier Jahren und neun Monaten als angemessen. Sie berücksichtigte dabei auch, dass der bis dato nicht vorbestrafte 40-Jährige am Vormittag einem Vergleich zugestimmt hatte. Danach muss er seinem Stiefsohn Schmerzensgeld zahlen (wenngleich er dazu momentan nicht in der Lage ist) und auch für eventuelle Folgeschäden materieller wie immaterieller Art aufkommen.

Dieser Stiefsohn sowie ein leiblicher Sohn waren Opfer der Sexualstraftaten, die der Mann zwischen Sommer 2011 und Ende 2012 in der gemeinsamen Wohnung in Achim begangen hat. Meistens waren beide Jungen, seine Schutzbefohlenen, gleichzeitig betroffen. Die Mutter der Kinder, die damals gerade im Kindergarten- beziehungsweise Grundschulalter waren, ging während der Tatzeiten ihrem abendlichen Job nach.

In zwei Fällen habe der heute 40-jährige Mann schweren sexuellen Missbrauch und damit Verbrechen begangen, urteilte die Kammer. Sie setzte hier allein Einzelstrafen von zweieinhalb und drei Jahren an. Mögliche psychische Folgen für die Kinder seien noch nicht absehbar, hieß es, sie könnten vielleicht ihr Leben lang unter dem Erlittenen leiden.

Der Vorsitzende Richter wies darauf hin, der Wert eines Geständnisses werde generell umso höher eingeschätzt, je früher es erfolge. Der Angeklagte habe sich „wenigstens jetzt“ dazu entschlossen. Im Ermittlungsverfahren habe der Mann geschwiegen, die massiven Vorwürfe allerdings auch nicht bestritten, sagte Richter Engelke. Das bisherige Schweigen dürfe sich nicht negativ auswirken. Besonderes Gewicht sei der nunmehr erfolgten Aussage beizumessen, dass der Stiefsohn „nie gelogen“ habe.

Der Junge hatte erst Mitte 2017, als er längst nicht mehr bei seiner Mutter und dem Angeklagten wohnte, einer Vertrauensperson von den Jahre zurückliegenden Übergriffen berichtet. Der leibliche Vater und dessen Ehefrau hatten daraufhin Anzeige erstattet – eine Lawine kam ins Rollen. Im Dezember war der dringend Tatverdächtige in Untersuchungshaft genommen worden.

Die Vertreterin der Staatsanwaltschaft und die Anwältin der Nebenklage hatten die im Rahmen der Vereinbarung fixierte Höchststrafe von fünfeinhalb Jahren gefordert. Beide sprachen in ihren Plädoyers von einem Geständnis, das aus taktischen Gründen erfolgt sei. „Es war aus meiner Sicht weder von echter Reue noch von Einsicht geprägt“, sagte die Staatsanwältin.