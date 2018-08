Hans Baum hat als Ratsherr und Tagesvater viel zu tun. Er sagt, er habe großen Respekt vor der Kompetenz der Ratspolitiker und des Bürgermeisters. (Björn Hake)

Achim. Trotz seiner mittlerweile 66 Jahre fühlt sich Hans Baum noch als Neuling in der Kommunalpolitik – erst 2016 ist er bei den niedersächsischen Kommunalwahlen in den Achimer Stadtrat gewählt worden. Studiert hatte der gebürtige Rheinländer einst Biologie und Chemie für das gymnasiale Lehramt, das obligatorische Referendariat trat er jedoch nicht an, da er sich nach eigenen Angaben mit der damaligen Organisation der Institution Schule nicht anfreunden konnte. Stattdessen war er als Lehrkraft an der ABC- und Selbstschutzschule in Sonthofen im Allgäu tätig, einer Ausbildungseinrichtung der Bundeswehr. Anschließend war er lange Jahre als Berater für ABC- und Zivilschutz tätig.

Seinen 60. Geburtstag nahm Baum zum Anlass, sein Leben ordentlich umzukrempeln, „um einfach mal etwas Neues auszuprobieren“. Er gab seinen Job als Geschäftsführer eines Beratungsunternehmens auf und absolvierte gemeinsam mit seiner Frau eine Ausbildung zur Kindertagespflegeperson. Als Tagesvater unterstützt Baum heute seine Frau, die sich als Tagesmutter selbstständig gemacht hat. In diesem Zusammenhang führte er eine gerichtliche Auseinandersetzung mit dem Kreis Verden über die Sozialabgaben der Tagesmütter und -väter, bei der ihn der Vorsitzende des FDP-Kreisverbandes Verden Gero Hocker unterstützte. Durch diese Verbindung landete Baum schließlich in der Kommunalpolitik und bei der FDP. Ämter und Mandate folgten nach kurzer Zeit: Zunächst wurde Baum Vorsitzender des FDP-Ortsverbands Achim, dann gelang ihm bei den Kommunalwahlen vor zwei Jahren der Sprung in den Rat der Stadt Achim, wo er Chef der FDP-Fraktion wurde.

Ein liberaler Ratsherr

Auf den Stadtrat als Gremium lässt er nichts kommen: Er habe großen Respekt vor der Kompetenz der Stadtverordneten und des Bürgermeisters, und nach eigener Aussage hat er sich noch nie in einer Stadtratssitzung geärgert. Bei allen inhaltlichen Differenzen gilt für ihn die Devise: „Als Demokrat muss man miteinander reden können.“ Angesprochen auf Themen, die ihm unter den Nägeln brennen, führt Baum als Erstes Schnellladestationen für Elektrofahrzeuge auf. „In einer halben Stunde muss ein Auto aufgeladen sein“, fordert er. Hier sieht er die Stadt Achim in der Pflicht, Anreize zu schaffen, dass Unternehmen moderne Ladestationen privatwirtschaftlich betreiben. Ebenfalls tritt er dafür ein, die Interessen Achims selbstbewusst zu vertreten. Aus seiner Sicht würde Bremen im besonderen Maße vom geplanten Amazon-Logistikzentrum profitieren: „Ganz Bremen-Ost wird bei Amazon arbeiten.“ Dies würde hohe Einkommensteuereinnahmen für die Hansestadt bedeuten, die im Gegenzug aber nichts investieren wolle – damit ist Baum nicht einverstanden.

Bei seinem Lieblingsthema Kinderbetreuung zeigt er sich voller Tatendrang: „180 Kita- und Krippenplätze fehlen in Achim. Eine Tagespflegeperson kann fünf Kinder betreuen. Wir bräuchten also nur 36 Tagespflegepersonen, dann wäre das ganze Problem vom Tisch“, rechnet Baum vor. Die Tagesmütter und -väter würden die Kinder bei sich zu Hause betreuen, somit wäre der Bau von neuen Betreuungseinrichtungen nicht notwendig. Auch müsste die Stadt Achim die Tagespflegepersonen nicht bezahlen, da der Landkreis für die Kosten aufkommen würde. Zudem sei die Ausbildung zur Tagespflegeperson attraktiv, da sie nur ein Jahr dauere. Er wolle mit der FDP-Fraktion eine entsprechende Initiative starten.

Ob er bei den Kommunalwahlen 2021 wieder antritt, hat Baum noch nicht abschließend entschieden. Wenn er sich in drei Jahren so gut und fit fühlen sollte wie heute, würde einer erneuten Kandidatur aber nichts im Wege stehen. Dann wäre er auch kein politischer Neuling mehr, sondern ein erfahrener Ratsherr.

Zur Sache

Das Sommergespräch

In dieser Reihe trifft sich der ACHIMER KURIER bis zum Ende der politischen Sommerpause mit den Fraktionsvorsitzenden des Achimer Stadtrates auf einen Plausch über Persönliches und Politisches.