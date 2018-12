Die Böllerzeit hat begonnen, für zwei 18-Jährige endete das Zündeln im Krankenhaus. (Bodo Marks)

Das Hantieren mit explosiven Stoffen ist am Donnerstagabend zwei 18-Jährigen zum Verhängnis geworden. Gegen 21.45 Uhr wurden die Einsatzkräfte alarmiert, weil es an der Molkereistraße in Fischerhude zum Brand einer Scheune gekommen war. Vor Ort gelang es den Brandbekämpfern, die kurze Zeit später mit einem Großaufgebot vor Ort waren, das Feuer in der betroffenen Scheune abzulöschen. Die Flammen hatten sich in dem Gebäude nur eng begrenzt verbreitet, ein nennenswerter Gebäudeschaden entstand letztlich nicht, heißt es von der Polizei. Tragisch hingegen sind die Folgen für die zwei Heranwachsenden, die nach bisherigem Ermittlungsstand dort das Feuer durch den Umgang mit Böllern verursacht hatten. Offenbar führte das Hantieren mit den Substanzen zu einer Detonation, bei der ein 18-Jähriger lebensgefährliche Verbrennungen erlitt. Sein gleichaltriger Freund wurde leicht verletzt. Beide mussten mit Rettungswagen in Kliniken eingeliefert werden.