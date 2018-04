Das gymnasiale Oberstufenkonzept für die IGS Oyten steht – das Abitur 2021 kann kommen. (FOCKE STRANGMANN)

Oyten. Die Entscheidungsträger und Lernenden an der Integrierten Gesamtschule Oyten (IGS) sind sich einig: "Das Abitur 2021 kann kommen!" Grund für den grenzenlosen Optimismus bei Lehrern, Schülern, deren Eltern und nicht zuletzt bei Schulleiter Reinhard Ries ist das neue gymnasiale Oberstufen-Konzept, das die Planungsgruppe um Annika Ebbert nach einem Jahr der akribischen Detailarbeit jetzt offenbar zu einem für alle Beteiligten gelungenen Abschluss gebracht hat. Am Mittwochabend hat die Gesamtkonferenz der IGS Oyten diesem Konzept, das laut der kommissarischen Oberstufenleiterin und Leiterin der Arbeitsgruppe die Eigenverantwortlichkeit und Selbstständigkeit der zukünftigen Abiturienten fördern und stärken soll, einhellig grünes Licht erteilt. Zudem wird es ab dem nächsten Schuljahr musisch-künstlerische Profil-Kurse unter der Regie von Musiklehrer Matthias Breitlow an der Bildungsstätte geben.

Für IGS-Oberhaupt Reinhard Ries ist das auf seine Schüler und Kollegen maßgeschneiderte Papier das Ergebnis einer äußerst effizienten Zusammenarbeit innerhalb der Planungsgruppe. "Das Besondere ist die Einbindung aller Beteiligten. So können wir sicher sein, dass das Konzept gut durchdacht ist und von allen mitgetragen wird", lobte Ries bei der offiziellen Vorstellung des Konzeptes am Donnerstag in der Schulbücherei die Mitglieder der Planungsgruppe. Die Eckdaten waren bereits im vergangenen November in einem ersten Entwurf präsentiert worden. "Diese Eckpfeiler sind geblieben, aber wir haben das Konzept noch einmal geschärft. Dabei haben wir moderne Pädagogik und Lernforschungsergebnisse einfließen lassen", formulierte Annika Ebbert den Arbeitsprozess. Zentrale Punkte sind dabei zwei Mal wöchentlich problemorientiertes, realitätsbezogenes und nachhaltiges Lernen im Rahmen des TOP-Unterrichts, aber auch die Begleitung der Jugendlichen durch die Lehrkräfte. "Natürlich ist es unser Anspruch, dass die Jugendlichen durch die gymnasiale Oberstufe der IGS Oyten gut vorbereitet in die Abiturprüfungen gehen", erklärte Ebbert. Zudem sei es sehr wichtig, dass die Schüler mit echtem Interesse an die Unterrichtsinhalte herangehen und lernen, mit den aktuellen Herausforderungen in der Welt auch außerhalb des Schulgebäudes angemessen umzugehen.

Die elfte Klasse als sogenannte Einführungsphase soll die Schüler auf das schulische Arbeiten in der Oberstufe vorbereiten. Um fachliche Defizite auszugleichen, wird an der IGS Oyten ab dem neuen Schuljahr in den Fächern Deutsch, Englisch und Mathematik im Rahmen einer "Studierzeit" mehr Lernzeit eingeräumt. Eine Maßnahme, die bei Zehntklässlerin Lena Erdmann gut ankommt: "Ich finde die Studierzeit toll. Das gibt mir das Gefühl, selbstständig zu arbeiten und doch begleitet zu werden." Lucy Holsten gefällt derweil, Sporttheorie als fünftes Prüfungsfach anwählen zu können. Anklang findet indes bei Falko Bruns, dass es künftig feste Ansprechpartner und keine Tingelei durch die Räume mehr gebe. Denn in der Studierzeit, die in der elften Klasse drei Mal wöchentlich stattfindet, stehen den Schülern neben den Stillarbeitsräumen pro Hauptfach auch Seminarräume zur Verfügung, in denen Fachlehrkräfte spezielle Themen anbieten.

In der Qualifizierungsphase für die Klassen 12 und 13 wählen die Oberschüler derweil eines von vier Profilen: Sprache, Mathematik-Naturwissenschaft, Gesellschaftswissenschaft oder Muse-Kunst. "Durch diese Profile können unsere Schüler in bestimmten Fächern als Klassen unterrichtet werden. Dies gibt ihnen eine Form von Sicherheit, die sie besonders in der Abiturvorbereitung gut gebrauchen können", glaubt Lehrkraft Kitti Müller. Schulleiter Reinhard Ries geht zum Start der gymnasialen Oberstufen indes von einer Fünfzügigkeit aus.

Neue Wege will auch Musiklehrer Matthias Breitlow mit musisch-künstlerischen Profil-Kursen gehen, die das Profil der Schule vom 5. bis 13. Jahrgang prägen sollen. Mit dem Ziel, musikalische und soziale Kompetenzen zu fördern und kreative Prozesse zu entwickeln, soll das Angebot freitags von 13.45 bis 15 Uhr stattfinden. Themenfelder sind die Bereiche Musik, Kunst, Darstellendes Spiel sowie Foto und Film. "Die Kurse sind nicht kostenfrei", erklärte Breitlow. Bedingung für eine Teilnahme sei eine verpflichtende Anmeldung für zwei Jahre. Spätestens zum Schuljahr 2019/2020 soll dann ein spezifischer Bläser-Profilkursus starten.