Die Zollhausboys und Pago Balke werden bei ihrem neuen Programm von der Berliner Sängerin Selin Demirkan (2. von links) unterstützt. (Hake)

Die Zollhausboys aus Bremen haben am Sonnabend und Sonntag mit gleich zwei Vorpremieren im Achimer Kasch den Startschuss für ihr neues Programm „Die Zollhausboys 2" gegeben. Ganz in Weiß gekleidet traten die Mitglieder dieser besonderen „Boygroup“ zunächst auf die Bühne. Pago Balke, der Kopf der Truppe, verkündete, dass es sich hierbei um das Vorprogramm dieser Veranstaltung handele. Die zahlreichen Gäste wurden gebeten, das umfangreiche Programmheft mit ausgewählten Texten und Fotos den nun umhergehenden Mitgliedern der Band abzukaufen.

Kurz nach dieser Aktion traten die Mitglieder der Erfolgstruppe in ihrer normalen Auftrittskleidung wieder auf die Bühne und legten mit dem Stück „Geht weiter“ so richtig los. Zu der alten Besetzung mit Ismaeel Foustok an der Gitarre und der Oud (arabische Laute), Azad Kour (Gesang, Texte und Tanz), Shvan Sheikho (Texte, Musik, Perkussion) und Pago Balke (Texte, Musik, Regie) hatte sich für das neue Programm auch Thomas Krizsan am Klavier und Akkordeon als einziger Profimusiker gesellt. Als Gast tourt nun außerdem Selin Demirkan aus Berlin mit den Zollhausboys.

Noch ist der „Garagen-Sound“ der Gruppe etwas schrill, die Texte manchmal schwer zu verstehen und die Kabaretteinlagen etwas holprig. Aber mit ihrem „Charme des Laienhaften“ eroberte das Flüchtlingsensemble bei seinem Auftritt am Sonnabend trotzdem schnell ihr Publikum im Kasch. Dass nicht alles so reibungslos läuft wie bestenfalls zur Premiere des neuen Programms am 2. Oktober auf der großen Bühne des Bremer Theaters am Goetheplatz, ist das Wesen einer Vorpremiere und erzeugt die nötige Spannung bei Gästen und Künstlern: Hier muss etwas nachjustiert, dort an der Artikulation gearbeitet und an anderer Stelle das Timing verfeinert werden. Eine Vorpremiere lebt eben davon, dass einem Feedback gegeben wird und noch dies oder das geändert werden kann.

Enthusiasmus und Spielfreunde

Die drei syrischen Flüchtlinge hätten nie gedacht, dass das erste Programm „so durch die Decke geht“, erzählte Pago Balke, der als erfahrener Schauspieler und Kabarettist die neuen Ideen der jungen Musiktruppe auch dieses Mal wieder in Form und zur Auftrittsreife gebracht hat. Und die Wochen der Vorbereitung auf diesen Tag haben sich gelohnt. Was den syrischen Musikern noch an Professionalität fehlt, machen sie mit Enthusiasmus und unbändiger Freude am Spielen wieder wett. Besonders die orientalischen Anklänge in der Musik gefielen den Gästen.

Am Schluss gab es großen Applaus und Standing Ovations für ein neues Programm, das mit Herzblut und Themenvielfalt das Publikum begeisterte. Eine Verstärkung der Zollhausboys sind sicherlich Selin Demirkan und Thomas Krizsan, die ihre Bühnenerfahrung einbrachten und mit ihren professionellen Darbietungen Akzente setzten. Kritische Texte über die Situation der Flüchtlinge haben genauso wenig gefehlt, wie ein bisschen Klamauk zwischendurch. Manchmal waren die Witzigkeiten etwas naheliegend, aber Einfälle wie zum Beispiel das Nachempfinden der stürmischen See anhand eines großen Gummiballs, sind besonders sehenswert.

Mit der zweiten Zugabe „Ich zieh vor euch den Hut“ endete der musikalische Abend in Achim und Pago Balke wies mit dieser Ehrenbezeugung vor den drei Geflüchteten in Richtung Publikum und in Richtung aller, die sich nicht nur künstlerisch mit dem Thema Flucht befassen.