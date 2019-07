Sie verließen 2015 die deutsche Hauptstadt, um sich in Thedinghausen anzusiedeln: Wiebke und Sascha Stelten. (Björn Hake)

Raus aus der Großstadt, rein ins Dorf: Genau diesen Tapetenwechsel vollzog im Jahr 2015 das Paar Wiebke und Sascha Stelten. Von Berlin aus ging es für die beiden nach Thedinghausen, aus freien Stücken. „Die Lust aufs Land war der Faktor. Wir haben die Entscheidung ganz bewusst getroffen“, sagt der 36 Jahre alte Sascha Stelten. Nach dem gefassten Entschluss bot sich der Umzug in die Idylle Niedersachsens dann auch einfach an. „Wir dachten uns: Anschluss wäre schon schön und meine Familie wohnt in Worpswede“, so die gebürtige Bremerin Wiebke Stelten. Viel wichtiger war aber noch die Tatsache, dass das Ehepaar in Thedinghausen ein perfektes Grundstück fand. Sie leben auf einem alten Bauernhof an der Westerwischer Straße, der online über die Plattform Ebay Kleinanzeigen angeboten wurde und ihnen sofort als geeignet erschien. Einerseits für das Privatleben. Andererseits aber auch für das Geschäft, denn die Steltens betreiben dort das IT-Unternehmen Nosfair.

Die Aufgabe der Firma liegt darin, für ihre Kunden bestimmte Onlinetools zu entwickeln. Mit dem Werkzeug werden Themen wie Zahlungsverkehr oder Retoure geregelt. Zumeist nehmen Betreiber von Onlineshops, aber auch die GLS Bank, die Unterstützung von Nosfair in Anspruch. Dabei geht es mehr um die internen Abläufe der Kunden, die sich infolgedessen auch positiv auf den Endverbraucher auswirken sollen. „Wenn beispielsweise die Logistikprozesse optimiert werden, profitieren die Kunden unserer Kunden indirekt“, beschreibt Sascha Stelten die positiven Auswirkungen. Seine Frau konkretisierte: „Informationen, die fließen, können durch uns sinnvoll, strukturiert und systematisch verarbeitet werden.“

Wie der Unternehmensname schon verrät, wird bei der Zusammenarbeit ein fairer Umgang gepflegt. „Wir sehen uns als Dienstleister und Berater und reden ganz offen mit unseren Kunden, die immer das letzte Wort haben. Da ist schnell eine Vertrauensebene da“, sagt der Firmenchef. In der Praxis sieht das dann so aus, dass Nosfair sich zunächst ein Bild vom aktuellen Stand macht und erst dann unter Berücksichtigung der Wünsche des Kunden effiziente Konzepte präsentiert. Erfahrungsgemäß werden die Vorschläge meistens für gut befunden. „Für gewöhnlich stellt der Kunde fest: Das ist eine geile Lösung“, meint Wiebke Stelten. Auch zur Konkurrenz habe Nosfair ein gutes Verhältnis. „Wir führen konstruktive und produktive Gespräche, das ist eher ein kreativer Austausch.“

Obwohl der Standort für ein computeraffines Unternehmen eher ungewöhnlich ist, lag keiner der beiden vor dem Umzug von Sorgen geplagt im Bett. Der Nachteil durch die Lage außerhalb der Stadt ist laut Sascha Stelten in dieser Branche nicht gegeben. „Schließlich treffen wir uns mit unseren Kunden virtuell, in Chats oder in Telefonkonferenzen“, berichtet er. Zudem hat sich das Ehepaar mittlerweile die Rahmenbedingungen in Thedinghausen geschaffen, an der Westerwischer Straße existieren Büro- sowie Besprechungsräume. Die Arbeitsatmosphäre ist mehr als nur angenehm. „Jeder, der sich hier aufhält, fühlt sich wohl. Man hat hier Ruhe“, erzählt Wiebke Stelten.

Gerne, so die 34-Jährige, können sich weitere Menschen dem Team von Nosfair anschließen. Die gelernte Betriebswirtin ist für die finanziellen Angelegenheiten zuständig, bezeichnet sich dabei selbst als die „Haus- und Hofnarrin“ des Unternehmens. Bereitwillig sorgt sie mit ihren Kochkünsten im Übrigen für das leibliche Wohl der Mitarbeiter. Neben ihr beschäftigt Nosfair eine weitere Angestellte, aktuell auch einen Auszubildenden aus Riede und demnächst soll ein dualer Student der Leibniz Fachhochschule in Hannover dazustoßen.

Die größte Verantwortung trägt Sascha Stelten: Er kümmert sich um die Beratung sowie die Umsetzung. Sein Fachwissen hat er sich vor allem über ein berufsbegleitendes Studium im Bereich Medienwissenschaft erworben. „Wenn jemand anruft, dann will er Sascha sprechen. Und das hat gute Gründe“, sagt Wiebke Stelten und würde sich wünschen, jemand weiteres mit seinen Kompetenzen im Team begrüßen zu können. Das soll aber nicht bedeuten, dass sie die Messlatte für potenzielle neue Mitarbeiter so hoch hängen möchte. „In der Provinz muss man andere Wege finden. Wer die Basics beherrscht und kreativ ist, kann sich einarbeiten.“ Im Gegenzug garantiert das äußerst sympathische Ehepaar aus Thedinghausen dafür Lebensqualität.

Mit einer Vergrößerung des Mitarbeiterstabs würde Nosfair den nächsten Schritt machen können. An Anfragen mangele es nämlich nicht, berichtete Sascha Stelten. „Wir arbeiten kontinuierlich für unsere Kunden – dabei haben wir vier, fünf Projekte pro Woche immer am Laufen. Mehr Anfragen haben wir zwar, können wir mit unserer Teamstärke aber nicht bedienen.“

Neben dem Betrieb wartet für das Ehepaar auch auf dem eigenen zehn Hektar großen Grundstück genug Arbeit. Hund, Katze, Gans, Pferd, Pute, Biene, Hühner, Kaninchen, die Tierliebhaber haben eine Menge anderer Lebewesen auf dem Hof. Die Steltens haben auch schon eine Nebenerwerbslandwirtschaft angemeldet, mit Pferdepension, Pferdezucht und Imkerei. Übereinstimmend sagten die Selbstständigen: „Wir machen die Dinge, die wir schön finden und das nur ganz oder gar nicht. Das zeichnet uns aus.“