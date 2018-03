Schon in der Grundschule wusste Simon Schriefer, dass er Fagott spielen möchte. Und bis heute ist er begeistert von seinem Instrument. (Hake)

Was die Teilnahme am bekannten Jungmusikerwettbewerb "Jugend musiziert" angeht, ist Simon Schriefer mittlerweile eigentlich schon ein alter Hase. Bereits vier Mal hat er sich hierbei der Jury gestellt. So weit wie in diesem Jahr ist der Fagott-Spieler allerdings noch nie gekommen. Denn der 16-Jährige aus Achim hat nicht nur den Regionalwettbewerb, sondern Mitte März auch den Landeswettbewerb erfolgreich hinter sich gebracht. Nun steht Ende Mai für ihn die Teilnahme am Bundeswettbewerb in Lübeck an.

Einen kleinen Anteil an seinem Erfolg hat sicherlich auch seine ehemalige Grundschullehrerin. Die war es nämlich, die damals – wenn auch unbewusst – seine Begeisterung für das Fagott geweckt hat. "In der vierten Klasse mussten wir alle ein Referat über ein bestimmtes Musikinstrument halten", erinnert sich der Schüler. "Die Instrumente wurden damals ausgelost und ich habe eben das Fagott bekommen." Von da an war es um ihn geschehen. "Die ganzen Informationen, die ich mir über das Fagott zusammengesucht habe, haben mich einfach fasziniert"", sagt Simon. Er habe sich verschiedene Musikstücke angehört und sofort sei ihm klar gewesen, dass er dieses Instrument erlernen möchte.

Klangliche Vielfalt

Doch jemanden zu finden, der dieses Instrument auch unterrichtet, war zunächst gar nicht so einfach. "Fagott ist ja schon ein recht exotisches Instrument", sagt Simon. "Deshalb haben wir damals einige Zeit gesucht, um einen passenden Lehrer für mich zu finden." An der Verdener Kreismusikschule sind sie dann schließlich bei der Lehrerin Helga Warner-Buhlmann fündig geworden. Seit gut fünfeinhalb Jahren spielt der 16-Jährige nun schon Fagott und gerät trotzdem noch immer ein bisschen ins Schwärmen, wenn er von seinem Musikinstrument erzählt. "Es ist etwas ganz Besonderes und bietet einem allein schon klanglich unglaublich viele Möglichkeiten." Und in der Tat, die Töne, die Simon seinem Fagott entlockt, haben schon einige Strahlkraft. "Viele, die es zum ersten Mal hören, sagen, dass es für sie klingt wie eine Schiffshupe", sagt Simon und lacht.

Dass er seinem Instrument aber weit mehr entlocken kann als nur den Ton einer Schiffshupe, stellt er jedoch dann auch gleich an seinem Probenplatz in heimischen Wohnzimmer unter Beweis. Einem eher langsamen, getragenen Stück folgt zugleich ein schnelleres fröhlicheres Werk. "Für die ,Jugend musiziert'-Wettbewerbe muss ich mehrere Stücke aus verschiedenen Epochen spielen", erklärt er. Ziel sei es natürlich, der Jury eine möglichst breite Palette zu präsentieren.

Um die fünfköpfige Jury beim Bundeswettbewerb ebenso zu überzeugen wie schon die Juroren beim Landeswettbewerb, übt der 16-Jährige aktuell ein bis zwei Mal am Tag etwa eine Stunde. Ziel ist es, jede noch so kleine Unsicherheit zu verlieren. "Jetzt geht es an die Feinarbeit", sagt der Fagottist. Denn bis zum Vorspiel Ende Mai soll alles perfekt sitzen. "Natürlich ist nach wie vor bei jedem Auftritt etwas Aufregung dabei, aber ich versuche bei den Proben so viel Sicherheit zu gewinnen, dass die Aufregung mich beim Vorspiel nicht aus dem Konzept bringt."

Beim Landeswettbewerb hat diese Taktik offenbar schon ganz gut funktioniert. 23 von 25 möglichen Punkten erhielt der Fagottist dort von der Jury. "Ich habe beim Vorspiel gemerkt, dass ich mich von Stück zu Stück gesteigert habe", berichtet er von seinen Erfahrungen. Sicher, ob es ausreichen würde, war er sich jedoch bis zum Schluss nicht. "Dementsprechend aufgeregt bin ich dann natürlich auch in die Ergebnisverkündung gegangen." Doch dort wurde klar: Es hat gereicht. Ob das auch für den Bundesentscheid gelten wird, dazu wagt Simon selbst noch keine Prognose. "Ich war ja noch nie dabei", sagt er. "Ich lasse das Ganze einfach mal auf mich zukommen."

An seinem Traum, nach der Schule Fagott zu studieren, wird der Ausgang des Wettbewerbs vermutlich ohnehin nichts ändern. Denn diesen verfolgt Simon Schriefer schon seit einiger Zeit. Dafür hat er sogar extra auch noch begonnen, Klavier zu spielen. "Für ein solches Studium muss man nämlich immer auch noch ein zweites Instrument können." Seine große Leidenschaft gilt aber weiterhin dem Fagott. Hiermit spielt er aktuell auch im Jugendsinfonieorchester Bremen-Mitte, im Landesjugendorchester Bremen und im Schulorchester des Verdener Domgymnasiums.