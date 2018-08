Thora und Szatan (von links) tasten in den "Fühlboxen" nach Tannenzapfen, Baumrinde und Hasenschwänzen. (Fotos: Michael Braunschädel)

Achim-Bierden. Dunkle Wolken und breite Pfützen. Pünktlich zur Neuauflage des Bierdener Dorffestes am Sonnabend hatte Petrus den Schalter umgelegt und die Schleusen am Himmel geöffnet. „Besser kühl und feucht als zu viel Hitze“, befanden indes die Gäste und rückten während der Schauer im Festzelt zusammen. Erbsensuppe, Würstchen und Kuchen fanden schon am Vormittag viele Abnehmer. Spiele und andere Outdoor-Aktivitäten wurden derweil in regenfreie Pausen verlegt. „Die Bierdener haben durchweg Spaß am Feiern“ wissen Andrea Zimmermann und Jürgen Früchtenicht vom örtlichen Schützenverein. Deshalb habe es sie persönlich gewundert, dass ein Vierteljahrhundert verstreichen musste, bis die Neuauflage des Festes am Wochenende an den Start gegangen sei.

Pastor Dietrich Hoffmann habe den Anstoß gegeben, alle Vereine waren an der Planung beteiligt. „Die Zelte, die wir in Anbetracht des zur Neige gehenden Sommers organisiert haben, erweisen sich heute als äußerst nützlich“, freuten sich die beiden auf ein wetterunabhängiges Vergnügen – auch der Flohmarkt am Morgen habe unbehelligt stattfinden können. Ein Basteltisch für die Kleinen, Kinderschminken, Spielgeräte aus dem städtischen Toby-Mobil und Tennis über die Straße hinweg. Für den Nachmittag war eine Reihe von Beiträgen vor allem zur Unterhaltung der Kinder geplant. Auch eine Tanzvorführung des TSV und ein Auftritt des Posaunenchores unterstrichen das Engagement der neun Vereine und Zusammenschlüsse, die zum Gelingen des Festes kooperiert hatten.

Gisela Persson hingegen hatte die ältere Generation im Blick. Mit einem knallroten Herzen auf der Wange machte sie auf sich aufmerksam und öffnete sich für die Belange derer, die auf Unterstützung angewiesen waren. So half sie bei der Suche nach einem geeigneten Plätzchen und war zur Stelle, wo immer Senioren Hilfe benötigten. Während Gasballons in den Himmel stiegen und frisch zugezogene Bürger bei Bier und Wurst erste Kontakte knüpften, bemühte sich Annameta Rippich darum, die Erinnerung an das einst landwirtschaftlich geprägte Bierden nicht verblassen zu lassen. An einer lebensecht wirkenden Schwarzbunten unterwies sie Mädchen und Jungen im Melken und freute sich über den Eifer der Kids. „Die Kuh gibt keine Milch mehr“, forderte der siebenjährige Jesper Rudolph Nachschub ein und erwies sich als äußerst gelehriger Schüler. „Leider haben wir schon lange kein Milchvieh mehr im Dorf und lediglich einen fleischproduzierenden Betrieb“, bedauert die Landfrauen-Chefin den Strukturwandel in der Region. Wichtig sei es ihr im Übrigen, „dass die Vereine wieder zusammenwachsen und Neubürger schnell und gerne miteinander ins Gespräch kommen“.

Auch die Jägerschaft im Landkreis Verden hatte einiges aufgeboten, um die Aufmerksamkeit der Besucher zu erringen. Lebensecht präpariert warteten Fuchs, Hase, Marder und Co. in einem Infomobil darauf, erkannt und ihren Merkmalen entsprechend zugeordnet zu werden. „Wer weiß – über die Länge der Ohren hinaus – um die Unterschiede zwischen Hase und Kaninchen?“ wollte Lüder Puvogel wissen und brachte angesichts fragender Gesichter schnell Licht ins Dunkel. „Die Augen sind’s und auch das Fell“. Habe der Hase bernsteinfarbene Augen, seien die der Karnickel eher dunkel. „Auch die Lagerstätten der Tiere sehen anders aus“, erläuterte Christian Marquardt, ebenso wie Puvogel Jagdpächter in Bierden. „Das Karnickel gräbt sich ein, der Mümmelmann lebt am Rande des Ackers über der Erde“. Interessantes wussten die Männer auch über den Nutria zu erzählen. Der Zuwanderer aus Südamerika unterbuddele Deiche und Gebäude und gefährde damit den Bestand der Jugendfreizeitstätte in Clüverswerder. Wer all das schon wusste, hielt sich an den unterhaltsamen Teil des Festes und rockte am Abend das Zelt zu den Klängen von DJane Suse.