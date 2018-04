Carlotta Truman ist eine Nachwuchsrockerin mit großem Talent. Dies will sie am Sonntag in Ottersberg mit ihrer Band beweisen. (Nikolaj Georgiew)

Ottersberg. Den Ritterschlag gab es für das Mädchen von der wohl höchsten Instanz im deutschen Musikgeschäft: "Du bist das beste Beispiel dafür, dass Deutschland echte Talente hat!“, gab Dieter Bohlen im Jahr 2009 der damals neunjährigen Carlotta Truman aus Hannover mit auf dem Weg. Zuvor hatte die blutjunge Sängerin das Publikum und den charismatischen Chefjuror der RTL-Castingshow "Das Supertalent" mit ihrer Stimme zutiefst beeindruckt. Und der Pop-Titan muss es schließlich wissen, sammelte er doch als Komponist und Produzent goldene Schallplatten wie kein Zweiter in der Branche. Zwar reichte es für die Finalistin nicht zum ganz großen Wurf, doch mittlerweile füllt die Rockröhre mit ihrer Band Carlotta & The Truman Show die deutschen Konzerthallen und macht am Sonntag, 29. April, einen Zwischenstopp in Ottersberg.

Im Rahmen des am Sonnabend beginnenden "Studio Hire Festivals 2018" will die heute 18-Jährige im kuscheligen Ambiente des Tonstudios von Christian Mayntz am Sonntag ab 20 Uhr beim zweiten Hire-Konzert mit den Gitarristen Dennis und Miriam, dem Bassisten David und dem Schlagzeuger Marvyn "eine fette Rockshow" bieten. Ganz sicher nicht vor den Augen von über neun Millionen Zuschauern wie vor neun Jahren, als Carlotta Truman die Hits "Mercy" von Duffy, "If A Song Could Get Me You" von Marit Larsen und John Lennons "Imagine" nahezu perfekt interpretierte, dafür aber in einer intimen Atmosphäre vor rund Hundert Zuhörern. Wie viel Talent in der Nachwuchsrockerin steckt, zeigte sie fünf Jahre nach ihrem Auftritt beim "Supertalent" auch in dem nicht minder beliebten TV-Format "The Voice Kids". Auch 2014 bei Sat1 zog Carlotta Truman ins Finale ein und belegte dort als Sängerin im Team von Revolverheld-Frontmann Johannes Strate den zweiten Platz mit einem Klassiker der Rockband Aerosmith.

Rock geprägt von vielen Einflüssen

Rock, das ist auch genau das Ding der inzwischen erwachsenen Sängerin, die genau weiß, was sie will. "Wir sind die wohl energetischste Rockband überhaupt. Ein bisschen verrückt und von unglaublich vielen verschiedenen Einflüssen geprägt. Alles was wir machen, ist genau das, was wir sein wollen", erklärt Carlotta Truman, die im Dezember 2011 – wenn wundert's bei so viel Talent – zudem den Deutschen Rock- & Pop-Preis als beste Solosängerin Deutschlands gewann. In den 29 Jahren der Preisgeschichte war noch nie zuvor eine erst Zwölfjährige nominiert worden. Erste Bühnenauftritte hatte Carlotta Truman, die in einer deutsch-britischen Familie mit zwei Geschwistern aufwuchs, schon im Alter von anderthalb Jahren. Professionell zu singen begann sie derweil mit acht Jahren im Kinderpop-Chor "Kidz of Horst", den ihre Mutter leitete.

Wer Carlotta Truman und ihre Band live erleben möchte, hat am kommenden Sonntag die Gelegenheit dazu. Karten sind bereits im Vorverkauf für 13 Euro im Tonstudio Hire, Alter Weg 1 in Ottersberg, erhältlich. An der Abendkasse kostet das Ticket derweil 15 Euro. Aber auch für die anderen Künstler, die im Rahmen der Festival-Serie auftreten, gibt es noch Karten: Micha Keding's Gospel Connection (28. April/20 Uhr), Party-Cover mit der Band Return (30. April/20 Uhr), Schlager mit Beatrice Egli (1. Mai/20 Uhr), Rock, Pop und Blues mit Bo Heart & Friends (6. Mai/19 Uhr), Soul, Jazz und Blues mit Voodoo Child (7. Mai/19 Uhr), Americana und Blues mit Van Dyck Inc. (8. Mai/20 Uhr) und Akustik, Elektric, Vocal und Rock mit Gordon (9. Mai/20 Uhr).