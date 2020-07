Johann Bosselmann malt vor allem Motive aus der Natur. Mit der kennt er sich als ehemaliger Gärtner schließlich gut aus. (Björn Hake)

Ein Meer aus Blumen scheint Johann Bosselmann zu umgeben, wenn er es sich in seiner Bilderstube gemütlich gemacht hat. Rosen, Sonnenblumen und Tulpen schmücken die Wände des kleinen Studios. Dabei handelt es sich allerdings nicht um echte Pflanzen – obwohl der Etelser sich mit diesen zu Genüge auskennt. Mit ihrem Blumenladen haben sich er und seine Frau Hannelore in der Vergangenheit schließlich einen Namen in Etelsen gemacht.

Dann erhielt der 74-Jährige jedoch eine Diagnose, die sein Leben nachhaltig verändern sollte: Der heute 74-Jährige hat Parkinson. „Ich hatte damals Schmerzen, konnte schlecht laufen und war zittrig“, erinnert er sich. Schnell raffte er sich allerdings auf: „Ich habe so vieles durchgemacht, dass ich dachte: Was soll's?“ Die ehemalige „Blumenstube“ musste der damalige Frührentner allerdings schließen und funktionierte sie kurzerhand zu der heutigen Bilderstube um, in der er seine Kunstwerke ausstellt.

Denn obwohl ihm Medikamente dabei helfen würden, die Krankheit in den Griff zu kriegen, hat der Rentner noch eine ganz andere Therapie für seine Erkrankung gefunden: Das Malen. „Wenn das Zittern kommt, fange ich an zu malen und die Symptome werden besser“, verrät er. Vor etwa vier Jahren begann er mit seinem nun größten Hobby. Zu verdanken habe er das der ehemaligen Vorsitzende der Verdener Parkinson-Selbsthilfegruppe, Margret Cordes, die ihm damals eine Einweisung in eine Fachklinik empfahl. So verbrachte Bosselmann drei Wochen in einer Spezialklinik in Biskirchen.

„Als es um die Beschäftigungstherapie ging, habe ich mir das Malen ausgesucht, da ich schon davor Interesse daran hatte“, erinnert sich der 74-Jährige. Einen weiteren Anstoß gab ihm sein Zimmerkollege, der aufgrund von Schlafproblemen nachts malte. „Als ich ihm sagte, dass ich nicht malen könne, meinte er: Du musst nur mit einem Strich anfangen und schon hast du etwas gemalt.“ Schließlich pinselten die Zimmergenossen gemeinsam drauf los. Das neue Hobby blieb ihm bis heute erhalten.

Vier Jahrzehnte war Bosselmann in Bremen als Gärtner tätig. „Diese Erfahrungen helfen mir beim Malen sehr, ich kenne mich gut mit der Natur aus und habe mich bereits in der Vergangenheit intensiv mit Farben auseinandergesetzt“, verrät er. Den Großteil seiner Motive schaut sich der Hobbymaler weder bei anderen Künstlern noch in der Natur ab, wie er sagt. „Ich habe in meinem Leben vieles gesehen und habe die meisten Motive im Kopf.“ Die meisten seiner Bilder zeigen Blumen oder Naturlandschaften. „Wenn man über 40 Jahre Gärtner war, ist man natürlich mit der Natur verbunden.“

Es könne Tage oder Wochen dauern, bis ein Bild fertig sei. „Man muss Geduld haben, der Entstehungsprozess eines Bildes kann lange dauern“, weiß der Etelser. Seine Bilder malt Bosselmann neben Ölkreide und Acryl vor allem mit Aquarell-Farben. Da habe man schließlich die meiste künstlerische Freiheit. Insgesamt hat Bosselmann, wie er sagt, etwa 300 Bilder gemalt. Die Kunstwerke in seiner Bilderstube tauscht er regelmäßig aus und ersetzt sie, sobald sich ein schöneres finden lasse, wie er sagt. „Meine Frau und meine Familie finden es sehr gut, dass ich das Malen als Hobby gefunden habe und sehen, dass es mir gut tut“, erzählt er.

In seiner Bilderstube in Etelsen empfängt Bosselmann neuerdings auch Gäste. „Die Leute können kommen und sich an den Bildern erfreuen. Ich gebe auch gerne Tipps dazu, wie man mit dem Malen beginnt“, lässt er wissen. Besucher seien außerdem dazu eingeladen, sich dazu zu setzen und gemeinsam zu malen. Auf Genauigkeit komme es dabei nicht an. „Die Bilder müssen nicht perfekt, sondern schön und nachvollziehbar sein.“ Sein nächstes großes Ziel: Einen Tag der offenen Tür veranstalten und sich gemeinsam mit seinen Besuchern an der Kunst erfreuen.