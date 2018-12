Jörg Hübner hat ein Faible für Messer, jetzt hat er selbst eines kreiert. (Karsten Klama)

Das Konterfei des Ottersberger Wappentieres auf der ebenso robusten wie rostfreien Klinge, die von aufgeschraubten Griffschalen aus wasserfestem und hitzebeständigem Pakkaholz umschlossen wird. Das Profil des markanten Schneidwerkzeuges entspricht der Silhouette eines abstrakt gezeichneten Otters. Keine Frage, das Werk von Jörg Hübner dürfte in der Messerszene einzigartig sein. Der Otterstedter hat – in Zusammenarbeit mit der Solinger Messer-Manufaktur Puma – das Ottersberger Vespermesser entworfen, designt und in limitierter Auflage hergestellt.

Eine Reminiszenz an Ottersberg

Profit aus dem Verkauf schlagen oder gar reich oder berühmt werden, das möchte der Hobby-Designer nach eigenem Bekunden auf keinen Fall. Vielmehr hat er dieses Projekt den Einwohnern seines Wohnortes gewidmet. „Es ist eine Reminiszenz an Ottersberg“, beschreibt Hübner seine Motivation, für dieses in einer Kleinserie von nur 20 Stück gefertigte Messer einen derart großen Aufwand zu betreiben. Denn bei der bloßen Zeichnung seiner im Kopf schwirrenden Idee sollte es nicht bleiben. Weil Hübner ein Faible für Messer hat, sollte die Qualität seines Produktes durch die Verwendung bester Materialien garantiert sein. Also lag für ihn der Gedanke nahe, die Suche nach einem geeigneten Partner in der deutschen Klingenstadt Solingen zu starten.

In der Firma Puma, eine Marke mit langer Tradition in der Solinger Klingenfertigung, fand Hübner den gewünschten Unterstützer für sein Vorhaben. „Ich habe Kontakt aufgenommen und bin mehrmals in Solingen gewesen“, erzählt der Messer-Designer, der in dem Unternehmen dann sogar ein Praktikum gemacht und dabei selbst Messer gefertigt hat. Mit dem Ergebnis der intensiven und produktiven Zusammenarbeit ist Hübner, der seit 1986 leidenschaftlicher Sammler von Puma-Messern ist und auch schon Fachbeiträge als Autor für das „Messer Magazin“ geschrieben hat, derweil hochzufrieden. Entstanden sei ein hochwertiges und vielseitiges Jagd- und Freizeitmesser, dessen Klinge aus einem Stück rostfreien Messerstahl nach DIN 1.4116 besteht.

Begleiter in der Natur

Das Messer soll vom Grundprinzip her ein Begleiter in der Natur beim Vespern und ein nützlicher Helfer in der Küche sein. „Wegen seiner ausgewählten Form ist der Anwendungsbereich recht universell“, nennt Jörg Hübner einen großen Vorteil des Ottersberger Vespermessers, dessen Kleinserien-Produktion ihn knapp 820 Euro gekostet hat. „Wie der Name schon sagt, ist das Messer in erster Linie zum Verwenden für eine volkstümliche Zwischenmahlzeit oder ein Picknick gedacht“, erläutert der 57-jährige Designer. Mit dem Otter als Wappentier auf der Klinge soll das Messer zudem der Gemeindeverwaltung und seinen Institutionen sowie den Bürgern als heimisches Erinnerungsstück angeboten werden. Die Klinge sei aufgrund ihrer Länge und Geometrie für alle anfallenden Schneidaufgaben ausgelegt und mache somit den Einsatz eines weiteren Schneidwerkzeuges entbehrlich, fügt Hübner hinzu.

Derzeit hat der Designer noch acht von seinen bisher 20 gefertigten Vespermessern im Bestand. Eine Massenfertigung sei nicht geplant, jedoch könnte er sich vorstellen, das Vespermesser in kleiner Auflage im regionalen Einzelhandel zum Verkauf anzubieten. Weitere Informationen zu dem Ottersberger Vespermesser gibt es telefonisch unter der Rufnummer 0 17 4 / 7 85 98 20.