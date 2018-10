Neben den Freiwilligen Feuerwehren gibt es in Achim noch zahlreiche Vereine. Für einen besseren Überblick über das Angebot soll jetzt eine Online-Datenbank sorgen. (Hake)

Rund 160 Vereine gibt es in Achim. Das sagt zumindest eine interne Datenbank der hiesigen Freiwilligenagentur. Die Liste reicht von Freiwilligen Feuerwehren, über Chöre bis hin zum Heimatverein. So vielfältig wie die Vereine selbst sind auch ihre jeweiligen Projekte. Damit zukünftig nicht nur die Freiwilligenagentur, sondern auch die Achimer selbst einen besseren Überblick darüber haben, welche Angebote es für ein ehrenamtliches Engagement in der Stadt gibt, soll noch in diesem Jahr eine Datenbank fürs Ehrenamt an den Start gehen.

Diese ist dann über die Internetseite der Stadt Achim online verfügbar und bietet den Bürgern die Möglichkeit, sich unverbindlich einen Eindruck darüber zu verschaffen, in welchen Bereichen sie möglicherweise selbst noch ehrenamtlich aktiv werden können. „Bisher war es immer so, dass die Bürger direkt zu uns gekommen sind und wir dann gemeinsam geschaut haben, welche Vereine vielleicht am besten zu den persönlichen Interessen passen“ erklärt Svenja Meyer von der Freiwilligenagentur. Mit der Online-Datenbank schaffe man es nun, dass sich Interessierte zunächst alleine und damit auch unverbindlicher einen Eindruck vom Vereinsangebot machen können. „Das senkt bei vielen sicherlich auch noch einmal die Hemmschwelle“, ist Meyer überzeugt.

Vereine legen Profile selbst an

Neben einer Auflistung der einzelnen Vereine mit einer kurzen Beschreibung soll es auch eine Übersicht über die jeweiligen Projekte geben. Darüber hinaus können Interessierte selbst ein Profil anlegen und ihre Wünsche für ihr persönliches ehrenamtliches Engagement dort vermerken – das reicht von Interessenfeldern bis hin zu Uhrzeiten, zu denen man Zeit für eine freiwillige Tätigkeit hätte. „Wir werfen als Freiwilligenagentur dann einen Blick darauf und gucken, welcher Verein mit welchem Projekt vielleicht passend wäre“, sagt Meyer. Auf diese Weise wolle man die Kommunikation zwischen Vereinen und potenziellen neuen Mitgliedern vereinfachen.

Und noch einen entscheidenden Vorteil erhofft sich Meyer von der Datenbank im Internet: „Unser Ziel ist es natürlich insbesondere junge Menschen noch mehr für das Ehrenamt zu gewinnen.“ Denn die seien in vielen Vereinen häufig noch „Mangelware“. „Diese Datenbanken für Vereine sind in vielen Gemeinden schon Standard“, sagt Meyer. So würden unter anderem auch Verden und Syke schon auf ein solches Angebot zurückgreifen. „Jetzt wollen wir in Achim diesen Schritt auch endlich gehen.“

Start in etwa vier Wochen

In den vergangenen Tagen hat Meyer zunächst die Vereine angeschrieben, damit diese auf der Seite ihre jeweiligen Profile anlegen können. Etwa drei bis vier Wochen wolle sie für die Rückmeldung einplanen, danach solle die Datenbank online erreichbar sein. „In denke, dass wir das Projekt in jedem Fall noch in diesem Jahr starten lassen können“, ist Meyer optimistisch. Die Datenbank für das ehrenamtliche Engagement ist dann über die Internetseite der Stadt Achim unter www.achim.de erreichbar. Nach etwa einem Jahr soll es eine Auswertung geben, wie das Angebot von den Achimern angenommen wird.

Achimer Vereine, die Unterstützung beim Anlegen des Profils benötigen, können sich an die Freiwilligenagentur wenden. Svenja Meyer ist telefonisch unter 0 42 02 / 9 16 01 61 oder per E-Mail an s.meyer@stadt.achim.de erreichbar. Auch Vereine, die bisher noch kein Formular zum Ausfüllen erhalten haben, können Kontakt mit der Freiwilligenagentur aufnehmen.