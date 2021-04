Nicht nur schnacken, Kopf in den Nacken: Bürgermeister Rainer Ditzfeld, Silke Brünn von der Unteren Naturschutzbehörde und die städtische Biologin Ines Wolpmann schauen nach dem Krähennest über dem Spielplatz an der Hinrichstraße. (Björn Hake)

Achim. Schon nach wenigen Minuten auf dem Schützenplatz in Achim nervt das regelmäßige Krächzen, das aus den Nestern oberhalb der Siedlung Am Freibad trotz des Verkehrslärms gut zu vernehmen ist. Den einen nervt es mehr, den anderen weniger. Und doch kann sich jeder vorstellen, wie unerträglich es sein kann, von Krähenlärm geweckt oder tagsüber unentwegt gepiesackt zu werden. Die zahlreichen Hinterlassenschaften der Vögel, die den Fuß- und Radweg sowie einen Gartenzaun und die Büsche dahinter säumen, zeigen auf unappetitliche Weise, welche Probleme die Saatkrähen in Achim außerdem machen. Das wissen auch Bürgermeister Rainer Ditzfeld, Silke Brünne von der Unteren Naturschutzbehörde des Landkreises Verden und Ines Wolpmann, die städtische Biologin.

Sie stehen beim Termin für die Presse vor den Nestern und klären darüber auf, warum den Krähen so schwer beizukommen ist. Rathauschef Ditzfeld erreichen, wie berichtet, regelmäßig Beschwerden von den Achimer Bürgern und mitunter alle Jahre wieder auch von der CDU, deren Ehrenvorsitzender Rüdiger Dürr die Stadtverwaltung regelmäßig zum Handeln auffordert. Anträge im Stadtrat aber gab es bisher nicht, zumal die Stadt selbst auch keinerlei Befugnis hat, eigenmächtig gegen die unter Naturschutz stehenden Vögel vorzugehen. Die Freigabe, Standorte von Nestern etwa zu verlegen - was als das Vergrämen von Krähen bezeichnet wird - kann nur der Landkreis Verden erteilen. Und das macht er laut Fachdienstleiterin Silke Brünn auch nur dann, wenn sich die Krähennester über neuralgischen Punkten wie Kinderspielplätzen, Krankenhäusern oder Freibädern befinden, wo aus hygienischen Gründen der Krähenkot zum Problem wird. Ansonsten gehören auch Saatkrähen zur Natur und müssen samt ihrer Begleiterscheinungen geduldet werden.

Mit Nachbargemeinden gesprochen

Da Achim, das laut Silke Brünn wie die Stadt Verden im Landkreis am meisten Krähenpopulation aufweist, mit dem Problem nicht alleine dasteht, hat Ditzfeld unlängst nach rechts und links geschaut und mit Thedinghausens Samtgemeindebürgermeister Harald Hesse ebenso gesprochen wie mit dem Ottersberger Bürgermeister Tim Willy Weber. Nun ist der Achimer Verwaltungschef sicher: „Wir werden eine Arbeitsgruppe gründen“. In der sollen neben den städtischen Vertretern aus dem Bereich Umwelt und Stadtgrün je ein Fraktionsvertreter und auch ein bis zwei Bürger aus den Gebieten der Stadt Achim, die am stärksten von Saatkrähen heimgesucht werden, zusammen ein Konzept gegen die Krähen erarbeiten. Oder eher für die Krähen, wie es Silke Brünn ausdrücken würde, denn der Kreis Verden würde die Arbeitsgruppe auch in Achim begleiten, betont sie.

Am Ende des Prozesses könnte in ihren Augen das gemeinsam erarbeitete Konzept Aufschluss darüber geben, wohin größere Krähenkolonien umgesiedelt werden könnten. „Aber es gibt keinerlei Garantie, dass dies dann gelingt“, weiß die Naturschützerin der Kreisverwaltung. Denn Saatkrähen seien standorttreu, schlau und sehr beharrlich. Zumal sie sich die Standorte in der Stadt ja nicht grundlos aussuchen, denn das volle Nahrungsangebot und sichere hohe Bäume seien für die Saatkrähen mittlerweile kaum noch auf dem Land zu finden. Das Einzige, was helfen würde, wäre das rigorose Einkürzen der Bäume. „Dann aber weichen sie auf hohe Bäume in der Nähe aus“, weiß Silke Brünn. Man müsste dann schon alle Bäume kürzen, aber eine Stadt der kurzen Bäume wolle und solle Achim ja nun auch nicht werden, was Ditzfeld nickend bestätigt.

Tausend Krähennester jedes Jahr

Wie Ines Wolpmann ausführt, gibt es in Achim alljährlich um die Tausend Saatkrähennester, mal sind es ein paar mehr, mal ein paar weniger. „Wenn aber irgendwo Krähen vergrämt werden dürfen, lassen sie sich an anderer Stelle in der Stadt nieder“, erklärt sie. „Das Problem wird nicht gelöst, nur verlagert“, fügt Silke Brünn hinzu. Die beiden Fachfrauen erzählen, dass die drei größten Kolonien mit je rund 200 Nestern in Achim sich im Bereich An der Eisenbahn/Schulen, Dresdener Straße/Leipziger Straße/Magdeburger Straße/Friedrichstraße und Auf dem Born befänden.

Während das Vergrämen von Saatkrähen genehmigungspflichtig ist, ist das Verscheuchen der Tiere außerhalb der Brutzeit erlaubt, aber anspruchsvoll. „Man muss die Taktiken wechseln und riskiert dennoch, dass es nicht klappt, dass die Krähen lauter sind als vorher oder, dass die Kolonien sogar größer werden“, erklärt Silke Brünn. Am Spielplatz an der Ecke Hinrichstraße/Alberstraße schaut sie mit den beiden anderen noch ein Krähennest an, das sich direkt über dem dortigen Spielplatz befindet. Für dessen Vergrämung könnte die Stadt einen Antrag stellen und bekäme auch das Okay, signalisiert Silke Brünn. Nur nicht mehr sofort, denn im Nest erkennt sie eine brütende Krähe - und die ist für alle Maßnahmen tabu.