Eine Frau steckt in einem Fotogeschäft eine Kamera unter ihre Jacke. Ladendiebstahl steht in der Kriminalitätsstatistik für den Flecken Ottersberg ganz oben auf der Liste. Demnach wurden fast die Hälfte der insgesamt 782 in 2016 gezählten Straftaten von Dieben begangen. (Jan-Philipp Strobel und DPA/Jan-Philipp Strobel, dpa)

Ottersberg. Kriminalität ist nicht nur in den Großstädten ein heißes Thema, sondern auch in den Landgemeinden. Als Gast bei der jüngsten Sitzung des Ottersberger Gemeinderates hat der Achimer Polizeichef Thorsten Strier am Donnerstagabend im Rathaus die Gelegenheit genutzt, um Zahlen und Fakten über die Kriminalitätslage im Flecken Ottersberg aus erster Hand an die Verwaltung, Politik und Bürger zu liefern. Der Polizeirat berichtete von einer weiterhin hohen Aufklärungsquote, einem positiven Trend im Bereich der Jugendkriminalität und zunehmenden Rauschgiftdelikten. Sein Fazit nach Auswertung der aktuellen Fallzahlen: „Der Flecken Ottersberg ist kein Ort von spektakulärer Kriminalität. Wir haben den niedrigsten Stand an Straftaten seit 2005“, stellte Strier fest.

Der 44-Jährige präsentierte in seinem halbstündigen Vortrag umfangreiches Zahlenmaterial über die Sicherheitslage in der rund 12 500 Einwohner zählenden Kommune und gab zudem Einblicke in die erfolgreiche Ermittlungsarbeit der Polizeiinspektion Verden/Osterholz. Im Vergleich zu 2012 seien die Fallzahlen sehr zur Freude des erfahrenen Kriminalisten drastisch von 1305 auf 782 gesunken. Bei einer Aufklärungsquote von 67,26 Prozent konnten also im Schnitt zwei von drei Straftaten aufgeklärt werden. Damit zeigte sich Strier zufrieden, der im vergangenen Jahr und auch im ersten Halbjahr 2017 kein Tötungsdelikt mit seinen Kollegen zu bearbeiten hatte.

Hoher Anteil an Ladendiebstählen

Größtes Sorgenkind für die Achimer Ermittler in Ottersberg ist die Entwicklung der Diebstahlszahlen mit 381 Fällen – also fast die Hälfte aller in der Statistik aufgeführten Straftaten. Besonders der hohe Anteil an Ladendiebstählen, rund ein Drittel der Fälle, stimmt Thorsten Strier nachdenklich. Einen Aufgabenschwerpunkt sieht der Beamte mit seinem Team derweil in der Aufklärung der Wohnungseinbrüche, wo Strier wie auch in den anderen Kommunen des Landkreises Verden steigende Fallzahlen registriert hat.

Dennoch befindet sich der Flecken Ottersberg mit 35 Wohnungseinbrüchen am unteren Ende der Liste wieder. Weniger Einbrüche gibt es nur im Flecken Langwedel (34) und in der Gemeinde Dörverden (29.). In rund 29 Prozent der Fälle blieb es indes beim Versuch der Einbrecher, in ein Objekt einzudringen. Strier erklärte dem Gremium, dass ihm und seinen Kollegen bei der Aufklärung dieser Delikte aber auch die Hände gebunden sind. „Wir können nur die Vorarbeit für die Staatsanwaltschaft leisten.“ Gleichwohl berichtete Strier auch von einem zentralen Kampf gegen die Einbruchkriminalität durch die Gründung einer achtköpfigen Ermittlungsgruppe und einem Netzwerk, das man unter anderem mit den Bremer Kollegen geknüpft hat.

Der Anteil an Betrügern und Fälschern ist im Flecken Ottersberg ebenfalls rückläufig. Gab es in Spitzenzeiten wie 2012 noch 498 derartiger Straftaten, so mussten die Ermittler in 2016 „nur“ noch 127 Mal in diese Richtung ermitteln. Ausgezahlt habe sich laut Thorsten Strier in diesem Zusammenhang eine gemeinsame Kampagne der Polizei mit dem Opferhilfeverein „Weisser Ring“ zum Schutz besonders älterer Bürger vor Betrügern, die Senioren gerne mit dem Enkeltrick oder anderen Maschen um ihre Ersparnisse erleichtern. Während des vergangenen Jahres konnte die Polizei bezüglich aller Taten in Ottersberg insgesamt 435 Verdächtige ermitteln, von denen die meisten aus dem Flecken Ottersberg kommen.

Zum Schluss stellte Strier klar, dass sich das Straftatenaufkommen durch den Zuwachs an Flüchtlingen nicht negativ bewegt hat. „Flüchtlinge spielen bislang keine Rolle bei der Entwicklung der Fallzahlen“, sagte Strier. Und: „Wenn Flüchtlinge auffällig werden, dann wegen Vergehen wie Körperverletzung in den Unterkünften, einfachem Diebstahl oder Beförderungserschleichung.“