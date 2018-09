Muhammet Kurttutan versteht sein Handwerk. Vor einem halben Jahr eröffnete der Friseurmeister den Salon „Moe’s Barber Shop“. (Björn Hake)

Ottersberg. Mit dem Ziel, mitten in Ottersberg eine kleine Wohlfühloase für Männer zu schaffen, ist Muhammet Kurttutan seit dem vergangenen März an der Grünen Straße 6 am Start. Dort hat der 27-Jährige mit großem Enthusiasmus einen ehemaligen Computerladen in eine gemütliche Frisierstube speziell für den Mann umgewandelt. „Moe’s Barber Shop“ heißt der Laden, der von Montag bis Sonnabend in der Zeit von 9 bis 19 Uhr geöffnet hat. Mit der Selbstständigkeit hat sich der Jungunternehmer derweil einen Traum erfüllt. „Den Wunsch hatte ich schon während der Ausbildung in mir“, berichtet der Friseurmeister, der mit seinem Barber Shop – trotz des großen Angebots an Friseuren – durchaus eine Nische in der Umgebung bedient.

Dass „Mann“ sich in seinem Geschäft wohlfühlt, sei für ihn eine Herzensangelegenheit, versichert Kurttutan, der sein Handwerk bei Dodenhof und bei einem Bremer Friseur erlernt hat, bevor er sich für einen Besuch der Meisterschule entschied. „Ich hatte dann eine geeignete Immobilie gesucht“, sagt der Vater einer sechsjährigen Tochter, der dann zügig und unkompliziert mit der Eigentümerin Luise Frese handelseinig geworden ist. Nach rund zwei Monate dauernder Renovierung konnte Kurttutan dann erstmals mit Schere, Kamm und Trimmer seine Stärken am Kunden zeigen. Ob Nassrasur, Bartpflege, oder Entfernung lästiger Härchen mit Feuer – Kurttutan erfüllt nicht nur die Wünsche seiner Kunden, sondern setzt auch viel Wert auf eine professionelle Typ-Beratung.

Klassische Friseurtätigkeiten wie der Trocken-Haarschnitt, Waschen, Föhnen, Konturen schneiden und Kopfrasur runden die Angebotspalette des Jungunternehmers ab, der seinen Barber Shop mit drei Arbeitsstationen und im Vintage-Look eingerichtet hat. Auch das Zupfen der Augenbrauen auf orientalische Art – mit Bindfaden und in Zwirbeltechnik – sowie Gesichtsmasken gehören zu den Spezialitäten des Meisters. Dass Muhammet Kurttutan nicht nur fachlich, sondern offenbar auch mit seiner sympathischen Art zu überzeugen weiß, lässt sich an der Facebook-Präsenz des Herrenfriseurs ablesen. Zwar will der 27-Jährige nicht so vermessen sein, nach nur einem halben Jahr bereits von Stammkundschaft zu sprechen, doch lassen die überaus zufriedenen Erfahrungsberichte ihn durchaus frohlocken, dass sein Barber Shop schon bald ein Erfolgsmodell für Ottersberg werden könnte.

Kurttutan setzt bei seiner Unternehmenspolitik aber nicht nur auf seine fachliche Expertise und ein angenehmes Klima in seinem Barber Shop, sondern auch auf moderate Preise. Sein erstes Zwischenfazit fällt jedenfalls positiv aus: „Ich bin dankbar, dass so viele Ottersberger mich bereits als Friseur ausprobiert haben“, sagt der junge Mann, der zudem auf lange Sicht mit dem Gedanken spielt, sich auch personell zu erweitern. Und weil Kurttutan ein Familienmensch ist, will er gemeinsam mit seiner Schwester Fatma demnächst in Ottersberg eine weitere Vision verwirklichen und sich ein zweites berufliches Standbein aufbauen.

Im Gebäude der ehemaligen Pizzeria „Athena“ an der Großen Straße 45 werden diese Pläne derzeit mit Hochdruck umgesetzt. Zwar sieht es vor dem Haus aktuell noch nicht nach einem neuen italienischen Restaurant aus, das den Namen „Pizzeria Flott Flott“ tragen soll, doch hinter den Kulissen wird fleißig renoviert und auf den Eröffnungstag hingearbeitet. Die Rahmenbedingungen sind durch die Verpflichtung eines erfahrenen Pizzabäckers und einer entsprechenden Aufgabenteilung bereits geschaffen. Da der Barber Shop unter der neuen Geschäftsidee natürlich keineswegs leiden soll, wird Fatma Kurttutan das Management der Pizzeria übernehmen.

Auf der Speisekarte stehen derweil die Klassiker wie Pizza und Pasta, aber auch Baguettes und Salate dürfen nicht fehlen. Während der Innenraum nach dem Motto „klein aber fein“ gestaltet wird und zudem eine kleine Terrasse die Gäste bei schönem Wetter in den Außenbereich lockt, soll es auch einen Lieferdienst getreu dem Motto „Flott Flott“ geben. Für die schnelle Lieferung von leckeren Menüs wollen die Kurttutans dann in Zukunft stehen. Wann die neue Ottersberger Pizzeria ihren Betrieb aufnimmt, ist derweil noch unklar. Aber im September, da legt sich Muhammet Kurttutan fest, sollte es schon soweit sein.