Nein, in Völkersen kannte Tobias Grashoff eigentlich bis vor fünf Jahren niemanden. Umso erstaunlicher, dass er ausgerechnet in dieser Ortschaft seinen Traum von der eigenen Gaststätte erfüllen wollte. Denn schließlich gab und gibt es in der Region zahlreiche leer stehende Gasthäuser, die nur darauf warten, wieder mit Leben gefüllt zu werden. Eher zufällig sei Grashoff bei seiner Suche nach einer passenden Immobilie in Völkersen vorbei gefahren und habe das „Zu-Verkaufen“-Schild gesehen, erzählt der Bassener. Und dann passte alles, sowohl der Zustand der Lokalität und dessen Preis als auch der Standort. „Ich habe mir natürlich auch das Einzugsgebiet angeschaut, denn nur von Besuchern aus Völkersen kann ich nicht leben“, war ihm von Anfang an klar.

Ziemlich genau fünf Jahre ist es her, dass er das „Grashoff's“ an der Völkerser Landstraße eröffnet hat. Und nach leichten Startschwierigkeiten kann er inzwischen längst verkünden: „Der Betrieb läuft gut.“ Angesichts der Tatsache, dass insbesondere auf dem Land viele Gastronomiebetriebe um ihre Existenz kämpfen und nicht selten letztlich aufgegeben werden, ist es durchaus beachtlich, dass sich Grashoff mit seiner „Eventlocation“ im rund 1500-Einwohner-Ort, der zuvor seine letzte Kneipe verloren hatte, etabliert hat.

Das Erfolgsrezept besteht aus mehreren Zutaten: Ganz wichtig ist der Fleiß. „Von alleine kommt niemand her, nur weil man die Tür aufschließt. Man muss sich immer etwas einfallen lassen“, betont der Gastwirt, der kommende Woche seinen 33. Geburtstag feiert. Und so öffnet er seine Gaststätte – in der im Übrigen keine Speisen zubereitet, sondern bei Bedarf von einem Caterer angeliefert werden – zu unterschiedlichsten Anlässen.

Feiern für alle Altersklassen

Da wären etwa Kneipenabende, Seniorennachmittage, Doppelkopfturniere, Kohlbälle oder die Feiern in der Eventscheune, für die er auch schonmal bekannte Schlager- und Partysänger als Stargäste bucht. Zudem kann die Lokalität für private Feiern aller Art gebucht werden und ist Austragungsort der großen lokalen Feierlichkeiten, wie des Schützen- und des Erntefestes. „Unser Publikum geht von jung bis alt, es ist für jeden was dabei“, sagt Grashoff. Und während es bei manchen Veranstaltungen eher die Völkerser in die Gaststätte verschlägt, kommen insbesondere zu den Partys auch viele Besucher von außerhalb.

Eine weitere Zutat für den Erfolg ist die grundsätzliche Begeisterung des Basseners für seine Tätigkeit. „Man muss den Job auch leben“, weiß Grashoff, der sich zum Glück auch stets auf die Mithilfe von seiner Familie verlassen könne. Und dann wären da als Erfolgsfaktor noch die Erfahrung und erste Kontakte, die sich der 32-Jährige in der Branche schon vor dem Schritt in die Selbstständigkeit angeeignet hatte. Denn während er zuvor hauptberuflich als Kfz-Mechaniker tätig gewesen ist, stellte er nebenher schon als mobilen Service Veranstaltungen auf die Beine.

„So bin ich Stück für Stück in das ganze hineingewachsen“, erklärt Grashoff, vor der Eröffnung des Lokals in Völkersen in vielerlei Hinsicht genau gewusst zu haben, worauf er sich einlasse. So war ihm von Anfang an klar, dass ein Großteil der Arbeit außerhalb der öffentlichen Wahrnehmung erfolge: Veranstaltungen planen, vorbereiten und nachbereiten, das Mobiliar umräumen, etc. Dabei spielt sich weiterhin nicht alles in Völkersen ab. Wie noch zu Zeiten als Nebentätigkeit, richtet er bei Buchung auch weiterhin Veranstaltungen außerhalb aus, unter anderem in Oyten, Kirchlinteln oder Ottersberg. „Die Nachfrage ist auch ganz schön angewachsen“, sagt Grashoff, der bei den Events als DJ dann mal gerne selbst für gute Stimmung sorgt.

Im „Grashoff's“ bucht er inzwischen derweil auch schon mal externe DJs für die Feiern, um als Betreiber am Abend den Überblick behalten zu können. Egal ob Scheunenparty oder Kneipenabend mit Rudelsingen, inzwischen kennt der 32-Jährige einen großen Teil seiner Besucher. „Es gibt viele Gesichter, die man oft hier sieht“, ist er zufrieden. Und natürlich gehören dazu inzwischen auch viele Völkerser. Und nicht mehr lange, dann wird er auch endgültig zur Dorfgemeinschaft gehören. Denn der Umzug von Bassen in die Wohnung direkt über das „Grashoff's“ ist für die nächste Zeit fest eingeplant.