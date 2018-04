Eisenbildhauer Ulrich Schmied mit einer fertigen Skulptur. Seine Schätze präsentiert der 55-Jährige gemeinsam mit zehn anderen Künstlern aus Norddeutschland vom 26. Mai bis 26. August im Rahmen der Sommerausstellung in seiner Galerie auf Eschels Hoff in Benkel. (Björn Hake)

Ottersberg-Benkel. Das sanierte Fachwerkhaus aus dem 17. Jahrhundert erscheint wie geschaffen für die Kunstwerke, die Ulrich Schmied mit seinen Händen kreiert. Hinter einer kleinen Holztür, durch die groß gewachsene Menschen nur mit eingezogenem Kopf hindurch schlüpfen können, befindet sich die Galerie des Eisenbildhauers, der dort – auf dem Gelände des Kräuter-Paradieses Eschels Hoff in Benkel – seine mit Hammer und Amboss erstellten Skulpturen öffentlich zur Schau stellt. "Ich arbeite viel mit Feuer", lässt der gelernte Schmied einen Einblick in seine Arbeitsweise zu.

Mit dem Ziel, den Kräuter-Schaugarten Eschels Hoff als beliebten Ausflugsort weiterhin zu festigen und mit hochwertigen Veranstaltungen auch als Kulturstätte in der Region zu etablieren, hatte der 55-Jährige mit seiner Frau Claudia Sulzberger das rund 1800 Quadratmeter große Idyll zu Ostern vergangenen Jahres von Ludwig Fischer übernommen. Eine Entscheidung, die er bis dato nicht bereut hat.

Der einstige Geheimtipp im Flecken Ottersberg hat sich längst zu einem bei Ausflüglern und Radtouristen beliebten Zwischenstopp etabliert. "Wer einmal hier war, kommt gerne", sagt Ulrich Schmied über seine Gäste. Aus Bremen, Hamburg und den Künstlerhochburgen Fischerhude und Worpswede zieht es die Menschen nach Benkel. "Die Fischerhuder kommen wegen der Ruhe, die sie bei sich im Dorf nicht haben", hat Schmied aus Gesprächen erfahren. Der Faszination der Schmiedekunst, der ältesten Art der Eisenbehandlung, ist der Eisenbildhauer schon in jungen Jahren erlegen. "Es ist ein archaischer Beruf, der körperlich sehr anstrengend ist. Man ist quasi immer dreckig, und das muss man lieben", erzählt Ulrich Schmied, der sich immer dann für den Aufwand entschädigt fühlt, wenn er das fertige Kunstwerk in den Händen hält. "Das ist ein gutes Gefühl und es macht zufrieden."

Bei seiner alltäglichen Arbeit baut der Galerist und Handwerker immer zuerst kleine Modelle seiner Skulpturen, Windspiele oder Mobilés, die er dann auch schon mal vergrößert. Kleinste Masseteilchen des Materials werden von ihm zwischen Hammer und Amboss im warmen oder kalten Zustand durch Hämmern verschoben, ohne, dass sie dabei ihren Zusammenhang verlieren. "Der Stahl wird beim Schmieden hauptsächlich warm verarbeitet", weiß der Experte aus seiner langjährigen Berufspraxis zu berichten. Die traditionellen Arbeitstechniken eines Schmiedemeisters – das Strecken, Stauchen, Breitziehen, Lochen, Abspalten, Biegen, Einrollen, Absetzen, Schlichten, Spitzen, Schärfen, Kehlen, Verdrehen, Feuerschweißen, Bunden, Nieten und Treiben – sind derweil seit dem Mittelalter bekannt und bis heute erhalten geblieben. "Die Werkzeuge des Schmieds haben sich bis in die heutige Zeit kaum verändert. Bearbeitet man das Eisen mit den genannten Schmiedetechniken, so erhält das Material seinen charakteristischen Reiz", erklärt Ulrich Schmied, der seit einiger Zeit eine adäquate Werkstatt als Produktionsstätte sucht.

Die 150 Quadratmeter große Galerie nutzt Schmied indes als Multifunktionsraum mit Platz für 100 Gästen, in dem auch Konzerte und Theaterführungen stattfinden. Das Hauptaugenmerk liegt jedoch auf regelmäßige Ausstellungen. Die Sommerausstellung soll am 26. Mai eröffnet werden und bis zum 26. August geöffnet bleiben. "Unter dem Titel "Boote, Schiffe und Mee(h)r" präsentieren zehn Künstler aus Norddeutschland ihre maritimen Schätze in der Galerie Schmied. Geboten werden soll ein Überblick aus dem Schaffen der Künstler zu diesem maritimen Thema. "Der Betrachter vermutet sich auf hoher See", verspricht Ulrich Schmied.

Segler, Frachter, Passagierschiffe, Wracks, Kutter und Seegetier – kreiert in hoher Qualität und aus verschiedenen Materialien – werden die Galerie bevölkern. Die Ausstellung findet im Rahmen der Veranstaltung „KulturLandKultur“ statt und ist sonnabends und sonntags von 11 bis 18 Uhr geöffnet.