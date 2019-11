Peter Nydegger ganz in seinem Element: Am liebsten hält sich der Naturexperte draußen an der frischen Luft auf. (fotos: Björn Hake)

Die in einem Waldstück nahe des Grundbergsees zwischen Ottersberg und Sottrum gelegene Wildnisschule „Bärentatze“ ist nicht leicht zu finden. Wenn man sich ihr aber nähert, vernimmt man schon von weitem den typisch hellen Klang, der entsteht, wenn ein Schmied mit seinem Hammer ein Stück Stahl bearbeitet. Der Mann am Amboss heißt Peter Nydegger und ist der Betreiber der naturkundlichen Schule.

Hier gibt er sein Wissen über das Leben in der Natur an interessierte Menschen weiter, leitet Projekte mit Jugendlichen und bietet Kurse über das Schmieden von Messern sowie das Anfertigen von Lederwaren an. Nydeggers Wurzeln liegen allerdings in den Bergen der Schweiz. „Als kleiner Junge habe ich oft die Ferien auf dem Hof meines Großvaters verbracht und ihm bei der Arbeit im Wald und auf dem Feld zugesehen“, erzählt Nydegger.

Bei ihm habe er auch gelernt, wie man Heurechen und Körbe aus Naturmaterialien selbst herstellt. Aber die Arbeit in der Schmiede sei ihm ganz besonders im Gedächtnis geblieben. „Dort haben wir nicht nur Reparaturen durchgeführt, sondern auch eigene Werkzeuge hergestellt. Und dazu gehörten auch robuste Gebrauchsmesser“, erinnert sich Nydegger und fügt hinzu: „Mein Großvater hatte eine Leidenschaft für gute Messer, sein schönstes Stück war ein Klappmesser mit weißen Knochengriffschalen der französischen Marke Laguiole.“ Dieses habe er stets in einem Sekretär verwahrt und wie seinen Augapfel gehütet. Zu der Zeit sei dann auch der Funke auf den kleinen Peter übergesprungen und hätte ihn dazu bewogen, sogar Schwerter aus eisernen Fassreifen zu schmieden.

„Die erlernten Fähigkeiten und die Liebe zur Natur haben auch mein weiteres Leben in den Bergen der Schweiz geprägt“, berichtet der heutige Schmied. Bis vor zehn Jahren habe er dort unter anderem als Biobauer und Alpenhirte gearbeitet, nebenbei aber auch schon Schmiedekurse gegeben.

„Die im Kanton Schwyz gelegene Messerfirma Victorinox hat dazu den Stahl geliefert und die von den Kursteilnehmern fertiggestellten Klingen dann anschließend gehärtet“, erklärt Nydegger und ergänzt: „Neben den selbstgeschmiedeten Messern besitze ich auch einige interessante Stücke der Solinger Messermanufaktur PUMA, diese haben mich teilweise bereits durch das ganze Leben begleitet und machen mir heute noch große Freude.“ Darunter seien feststehende Jagdnicker und Fahrtenmeser, aber auch einklingige Klappmesser für den Einsatz im urbanen Lebensraum.

Vor etwas mehr als zehn Jahren hatte Nydegger während eines Urlaubs seine heutige Ehefrau Sonja aus Deutschland kennengelernt und ist anschließend zu ihr nach Sottrum gezogen, wo das Duo dann kurze Zeit später die Wildnisschule gegründet hat. Das mitten im Wald gelegene Anwesen besteht aus einem zweistöckigen Haupthaus, einem Anbau mit Werkstatt und Schuppen – natürlich, wie es sich für einen echten Naturburschen gehört, aus Holz. Auf dem großen Vorplatz befinden sich allerlei Gerätschaften, eine Esse und mehrere Ambosse.

Hier finden mehrmals im Jahr Schmiedekurse statt, bei denen jeder Teilnehmer sein eigenes Messer schmieden, härten und anschließend schärfen darf. Das notwendige Ausgangsmaterial, Kohlenstoffstahl für die Klinge und Holz sowie Kleber für den Griff, wird gestellt. „Jeder Mensch hat seine eigene Messerform, dies gilt insbesondere für den Griff", meint der Experte. Die Hände seien schließlich von der Natur vorgegeben und das fertige Messer müsse ganz individuell auf den jeweiligen Besitzer zugeschnitten sein.

Historische Vorbilder

Für sich selbst hat der Schmied bereits mehr als 50 verschiedene Schneidwerkzeuge angefertigt. Dabei habe er auch auf historische Vorbilder zurückgegriffen, die sich in der Vergangenheit bewährt hätten und heute teilweise in Vergessenheit geraten wären. Darunter befindet sich auch ein Originalnachbau eines Messers der in Skandinavien beheimateten Samen und mehrere aufwendig hergestellte Modelle aus Damaststahl.

„Nicht jedes Messer ist für jeden Zweck geeignet, so wähle ich stets nach Bedarf das entsprechende Stück aus", begründet der sympathische Schweizer die Vielzahl seiner Messer. Neben dem Schmieden können die Kursteilnehmer auch das Anfertigen von Lederwaren erlernen. Wer möchte, kann zum Beispiel für sein angefertigtes Messer eine Gürtelscheide herstellen und einen passenden Gürtel. Auch Beutel, Etuis und Taschen aus pflanzlich gegerbtem Leder sind möglich.

Wer nicht selbst Handwerkern möchte, kann auch Kursgutscheine für Angehörige und Freunde erwerben. Fertige Messer und Lederwaren stehen ebenfalls zum Verkauf. Terminanfragen und weitere Informationen bei Peter Nydegger, Zum Grundbergsee 21 in Sottrum, telefonisch unter 01 73 / 2 43 80 78 oder per E-Mail an nydeggerpeter@googlemail.com.