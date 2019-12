Tim Willy Weber ist sich der Verantwortung bewusst, die er als Bürgermeister des Fleckens Ottersberg tragen würde. Doch der 48-Jährige scheut sich nicht davor, die Herausforderung anzunehmen und wirft deshalb bei der Wahl im April 2020 seinen Hut in den Ring. (Michael Galian)

Diplom-Politologe, Kommunalpolitiker aus Leidenschaft und seit diesem Jahr sogar Buchautor: Keine Frage, Tim Willy Weber ist ein facettenreicher Mann, der davon überzeugt ist, mit seiner kommunikativen Art auch für das Amt des Bürgermeisters des Fleckens Ottersberg prädestiniert zu sein. Doch ob der Kandidat der Freien Grünen Bürgerliste Ottersberg (FGBO) nach der Bürgermeisterwahl am 26. April 2020 tatsächlich das Erbe des noch amtierenden Gemeindeoberhauptes Horst Hofmann (CDU) antreten darf, wird natürlich von den Wählern abhängen. Und die gilt es jetzt quasi in Rekordzeit von sich und seiner Arbeit zu überzeugen.

Von einer „sportlichen Aufgabe“ spricht der 48-Jährige und meint damit den knappen Zeitrahmen. Am Donnerstag hatte der Verwaltungsausschuss die Termine für die Bürgermeisterwahl festgelegt. Sollte am 26. April noch keine Entscheidung gefallen sein, steht am 10. Mai 2020 die Stichwahl auf der Agenda der Ottersberger Bevölkerung. „Ich hatte mich auf einen Dauerlauf eingestellt, jetzt wird es ein Sprint“, sagt Weber in Sportlersprache und meint die wenige Zeit, die ihm und seinem kleinen Wahlteam jetzt zur Verfügung steht, um die Mehrheit der Wahlberechtigten auf seinen Kurs zu bringen.

Ein greifbares Konzept

Immerhin hat Weber, seit 2006 als Mitglied des Gemeinderates und Fraktionsvorsitzender der FGBO kommunalpolitisch aktiv, bereits ein greifbares Konzept entwickelt, wie er sich die Zukunft seiner Einheitsgemeinde vorstellt. Sein Hauptaugenmerk legt der seit 2005 in Ottersberg lebende Weber auf das Instrument der Kommunikation. „Ich stelle mich der Herausforderung und traue es mir zu, die Verwaltung mit über 100 Mitarbeitern zu führen“, sagt der Kandidat und verweist auf die Leitungserfahrung und Führungsverantwortung, die er seit 1993 in verschiedenen Positionen gesammelt und übernommen habe.

Um seinem Anspruch in Kommunikation und Information gerecht zu werden, plant Weber einmal jährlich eine Einwohnerversammlung, in der er über die anstehenden Ziele und Projekte informieren will. „Ich werde einen Prozess anstoßen, in dem die Frage beantwortet wird, wo wir als Flecken hin wollen und wie wir uns Ottersberg 2030 vorstellen“, verrät Weber. Wichtig sind dem FGBO-Mann aber auch die Projekte im Tiefbau, die es zu verwirklichen gilt, sobald Bauprojekte wie die Feuerwehrgerätehäuser, die Schulerweiterungen, der Krippenbau in Otterstedt und die Hallenbadrenovierung abgeschlossen sind.

Konzentration auf Straßenreparaturen

„Danach wird die Konzentration auf Reparatur von Straßen und Fahrradwegen folgen“, verspricht Weber, der seit 2016 bereits als stellvertretender Bürgermeister fungiert und vermutet, dass ab 2023 ein „leichter Schuldenabbau“ beginnen könnte. Weiterhin will sich Weber unter anderem für die Schaffung von Treffpunkten und Orten mit Aufenthaltsqualität und die Sanierung des Otterstedter Sees einsetzen, aber auch auf die Fragen in der Nahversorgung passende Antworten finden.

Warum er für das Amt kandidiert, liegt für den Geschäftsführer des Vereins „Mehr Demokratie“, bei dem er seit 1993 angestellt ist, auf der Hand: „Ich liebe Menschen und diesen Ort, ich mag die Unterschiedlichkeit der einzelnen Ortsteile und der verschiedenen Gruppen. Dieses und die Initiativkraft der Menschen bilden ein großes Potenzial. Ich möchte helfen, dieses Potenzial für das Gemeinwohl zu nutzen“, erklärt der FGBO-Bewerber und hofft, dass seine Liebe zum Ort bei der Bevölkerung am Wahltag auf Gegenliebe stößt.