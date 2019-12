Die Geschäftsräume von Heike Schulz (li.) und Tracey Falldorf sind lichtdurchflutet und modern konzipiert. (fotos: Michael Galian)

Unterschiedlich im Temperament, ganz ähnlich in den Begabungen – Tracey Falldorf und Heike Schulz verstehen sich als Doppel und tüfteln gemeinsam. In ihren Räumen an der Badener Bahnhofstraße beraten sie Kunden aus nahezu allen Unternehmensbereichen, setzen deren Vorstellungen um und entwickeln innovative Lösungen. Vom Logo-Design über den modernen Web-Auftritt bis hin zum stimmigen Raumkonzept: Ein schier unerschöpflicher Ideen-Reichtum beflügelt die Unternehmerinnen, die sich mit der Gründung ihrer Agentur „doppelpunkt:design“ vor fast zehn Jahren einen Traum erfüllten.

Kennengelernt haben sich die Frauen über den Achimer Kunstverein. „Bevor es dazu kam, habe ich mich sehr lange der Familie gewidmet“, beschreibt Tracey Falldorf ihren Alltag über viele Jahre hinweg. Geboren und aufgewachsen in Südafrika habe sie dort zunächst ihre Schulzeit absolviert und nach einem Abstecher in „die weite Welt“ über Kanada und die Vereinigten Staaten zurück nach Hause gefunden. Das BWL-Studium mit dem Schwerpunkt Informatik bildete später die Basis für eine Berufstätigkeit, die sie durch die Gründung einer Familie nie wirklich mit Leben gefüllt habe. „Mein Mann ist Deutscher, wir sind nach Hamburg gezogen, und drei Kinder haben entsprechenden Einsatz gefordert“, blickt Falldorf in die Vergangenheit zurück. Irgendwann habe sie dann ihre Kreativität entdeckt und sei 2006 dem Kunstverein beigetreten.

Gemeinsame Ausstellung

Dort habe das Schicksal seinen Lauf genommen, greift Heike Schulz ein und schmunzelt dabei. Ganz ähnlich sehe ihre Biografie aus, statt drei habe sie aber zwei Kinder und statt jenseits des großen Teiches ein paar Jahre in London gelebt. Aufgewachsen ist Schulz in Unterfranken, hat in Hamburg Modedesign studiert und eine Weile in dem Beruf gearbeitet, bevor sie mit Ehemann und Kindern auf der Suche nach einem Eigenheim in Achim gelandet ist. Dem Kennenlernen im Kunstverein schloss sich eine gemeinsame Ausstellung der Frauen an, erwachender Ehrgeiz mündete später nach einem Besuch des Verdener Gründungsateliers in der Eröffnung der Agentur. Wurde zunächst im privaten Umfeld gearbeitet, gelang dem Duo im Mai dieses Jahres der Wechsel nach Baden, wo lichtdurchflutete und modern konzipierte Geschäftsräume viel Platz für kreative Schöpfungen bieten.

Erkundigt man sich nach dem Leistungsspektrum der beiden Einzelkämpferinnen, tritt eine immense Vielfalt zutage. Am Anfang jeder Zusammenarbeit stehe immer ein längeres Gespräch über die jeweiligen Wünsche des Kunden. „Wir vermitteln zunächst neue Sichtweisen auf Bestehendes und liefern damit eine Meinung von außen“, erklärt Heike Schulz den Einstieg in die Angebotsphase. Die Machbarkeit werde im Anschluss geprüft, ein klar strukturierter Plan mit Zeitvorgaben und einem Ausblick auf entstehende Kosten folge. Sind die Rahmenbedingungen geklärt, geht es an die Umsetzung des zuvor erarbeiteten Konzeptes, wobei ein besonderer Imagegewinn durch die Gestaltung als Ganzes, also aus einem Guss erwartet werden könne. Ein roter Faden ziehe sich dann durch das Projekt, der für Klarheit und Transparenz sorge. Erst mit dem Erreichen völliger Kundenzufriedenheit ende die Zusammenarbeit, die häufig einen längeren Zeitraum in Anspruch nimmt.

Nach besonderen Schwerpunkten gefragt, legen sich Falldorf und Schulz auf Web- und Grafik-Design fest. Die Entwicklung innovativer Logos, Unterstützung im Bereich Marketing, aber auch die Umgestaltung von Innenräumen nehmen darüber hinaus breiten Raum ein. Farb-, Material- und Beleuchtungskonzepte werden erstellt, Kostenvoranschläge eingeholt und Pläne für eine Projektsteuerung erarbeitet. Um die handwerkliche Umsetzung der oft ehrgeizigen Pläne kümmern sich Betriebe in der Region, die seit Langem als zuverlässige Partner der Agentur fungieren.

Last but not least verweist Tracey Falldorf auf die Vermarktung selbst designter und liebevoller Giveaways mit Achimer und Verdener Motiven. „Abseits des handelsüblichen Kitsches kann man zum Beispiel ausziehenden Kindern Becher, Geschirrtücher oder Schlüsselanhänger schenken, die an Zuhause erinnern. Ohne albern zu wirken, vermitteln diese Dinge ein Heimatgefühl und erinnern zudem an gemeinsam Erlebtes."