Gemeindebrandmeister Björn Becker sieht die Kommune im Brandschutz gut aufgestellt. Kameraden in 15 Ortsfeuerwehren leisten in der Samtgemeinde Sottrum ehrenamtlich ihren Beitrag zum Brandschutz. (FOCKE STRANGMANN)

Gemeindebrandmeister Björn Becker hat viel Zeit und Energie in das Dokument gesteckt, das der Sottrumer Samtgemeinderat in seiner jüngsten Sitzung einhellig auf den Weg gebracht hat. Das "Feuerwehrkonzept 2025", das der 41-Jährige in Zusammenarbeit mit dem Gemeindekommando und der Arbeitsgruppe Feuerwehrplanung erarbeitet hat, setzt sich 69 Seiten mit dem Zustand und der Zukunft des Brandschutzes in der Samtgemeinde Sottrum auseinander. Neben der Darstellung von Ausrüstung, Mitgliedern und Gebäuden der Wehren ist auch eine Gefahrenanalyse und ein Investitionsplan Teil des Konzeptes. "Es ist ein roter Faden für Transparenz und bietet Planungssicherheit für Verwaltung und Politik", erklärt Björn Becker.

Und gerade Transparenz ist dem erfahrenen Brandschützer bei seiner ehrenamtlichen Arbeit und dem Umgang mit den Kameraden besonders wichtig. Als "Revolution" bezeichnete sogar der Samtgemeinderatsvorsitzende Julian Loh (CDU) das Papier. Demnach will die Kommune künftig 350 000 Euro in die Infrastruktur und Ausrüstung ihrer Brandschützer stecken. Zahlen, die auch Björn Becker mit Wohlwollen zur Kenntnis genommen hat. Seit 1999 engagiert sich der Reeßumer für die Feuerwehr. "Ich habe damals noch im Klärwerk gearbeitet und war somit tagesverfügbar", erinnert sich der heutige Gemeindebrandmeister an seine Anfänge. Der damalige Feuerwehrchef Helmut Lohmann habe ihn dann davon überzeugt, in den Brandschutz einzusteigen.

Was folgte, war eine steile Feuerwehr-Karriere für Björn Becker, der 2008 zum Sottrumer Ortsbrandmeister und sechs Jahre später sogar zum Gemeindebrandmeister befördert worden war. "Es gefällt mir, Menschen in Not zu helfen und aus Gefahrensituationen zu retten. Bei der Feuerwehr kann man viel bewegen. Ich habe den Schritt nicht bereut", erklärt Becker seinen Antrieb für dieses Ehrenamt, das sich als Mitarbeiter des Sottrumer Bauhofes auch sehr gut mit seiner hauptberuflichen Tätigkeit vereinbaren lässt. Dabei betont Björn Becker, dass er den Feuerwehrdienst nicht als Ego für sich selbst ausübt, sondern einzig für die Sicherheit der Bürger.

Keine Wehr unter Mindeststärke

Um den Herausforderungen für die Zukunft nach einem ereignisreichen Jahr 2017 gerecht zu werden, brauchen Becker und seine Mitstreiter aus den 15 Sottrumer Feuerwehreinheiten ein stabiles Fundament. Das neue Konzept ist ein Stützpfeiler, wie auch die Stärke der Truppe. "Wir stehen personell noch recht gut da", beschreibt Becker den Zustand des Feuerwehrwesens in der Samtgemeinde Sottrum. "Keine der 15 Feuerwehren befindet sich unter der Mindeststärke", ergänzt der Gemeindebrandmeister, der den Beruf des Ver- und Entsorgers erlernt hat. Auf 572 aktive Feuerwehrleute, darunter 64 Frauen, kann Ober-Brandschützer Björn Becker derzeit zählen. Und auch die Nachwuchsarbeit fruchtet offenbar, denn die Jugendfeuerwehr hat 67 Mitglieder. Auch die Kinderfeuerwehr braucht sich bei 18 angehenden Brandschützern um Nachwuchsmangel nicht zu sorgen. Ein Pfund, mit dem die Sottrumer Wehren wuchern können. "Wir hatten ein sehr belebtes Jahr und die höchste Einsatzzahl in den vergangenen Jahren", stellt sich Björn Becker auch für 2018 auf intensive Feuerwehrarbeit ein.

Die Rahmenbedingungen stimmen den 41-Jährigen jedoch mehr als optimistisch. "Wir haben ein sehr gutes Verhältnis", beschreibt er die Zusammenarbeit zwischen Verwaltung und Politik. Von den angekündigten Investitionen in die Infrastruktur sollen zunächst die Kameraden in Stapel profitieren, die ein neues Feuerwehrhaus und ein Fahrzeug erhalten.