In gewohnter Umgebung: Bereits seit knapp sechs Jahren ist die neue Schulleiterin Maria Schmidt an der IGS Oyten tätig. (Björn Hake)

Schulleiterin mit 32 Jahren. Maria Schmidt hat an der IGS Oyten ziemlich schnell Karriere gemacht – und das ein Stück weit wider Willen. Denn dass sie diese Stelle zum kürzlich angefangenen Schuljahr angetreten ist, sei eigentlich nicht unbedingt ihr erklärtes Ziel gewesen. "Die didaktische Leitung etwa würde mir vielleicht besser liegen", findet Schmidt. Aber gesucht wurde nun mal ein Nachfolger beziehungsweise eine Nachfolgerin von Reinhard Ries, der sich in den Ruhestand verabschiedet hat. Und intern war man sich schnell einig: Dieser oder diese soll aus den eigenen Reihen kommen. "Wir hatten einfach die Sorge, dass die Schule in ihrer Entwicklung ausgebremst würde, wenn ein Externer kommt", erklärt Schmidt. Und diese Sorge sei letztlich der ausschlaggebende Punkt gewesen, weswegen sie sich auf Vorschlag aus dem Kollegium langsam mit der neuen Rolle anfreunden konnte.

"Es wäre aber auch super gewesen, wenn es jemand anderes von hier gemacht hätte", sagt Schmidt, die sich immerhin gut auf ihre neue Rolle vorbereiten konnte. Denn Ries, der eigentlich schon 2017 hätte gehen können, hängte noch ein Jahr dran und "hat der Schule und mir so noch ein Jahr Zeit gegeben". So sei eine "sehr gute Übergabe" gewährleistet gewesen und sie habe gewusst, was auf sie zukomme. Von Vorteil sei es natürlich auch gewesen, dass Schmidt das Personal und die Konzeptidee an der IGS bereits sehr gut kenne. Dennoch habe sie manche Umstellungen erst gemerkt, als es richtig los ging. "Es sind so viele kleine formale Dinge zu erledigen und die Anzahl der Mails hat sich ganz schön gesteigert", erzählt die 32-Jährige. Als Lehrkraft sei sie in der Woche nun nur noch für vier 75-Minuten-Blöcke im Einsatz.

Als an der IGS Oyten vor sechs Jahren der erste fünfte Jahrgang startete, war Schmidt schon kurze Zeit später Teil des Kollegiums geworden – dabei ist sie aber eigentlich schon länger gewesen. Denn als sie 2011/2012 ihr Referendariat an einer Schule in Hannover absolvierte, durfte sie parallel bereits Teil der Planungsgruppe für die IGS in Oyten sein. "Formal gab es dafür eigentlich gar keine Berechtigung", erzählt sie. Aber letztlich sei sie als assoziiertes Mitglied zugelassen worden. Und so fuhr Schmidt, die ihren Hauptwohnsitz zu dieser Zeit weiterhin in Intschede hatte, wo sie auch aufgewachsen ist, einmal die Woche zum Planungstreffen nach Oyten. "Von Anfang an dabei zu sein, ist schon großes Glück", betont Schmidt.

Ihr Herz für das Modell Gesamtschule hatte sie aber schon früher entdeckt. Nach dem Abitur 2005 am Verdener Domgymnasium habe sie sich beim Lehramtsstudium "viel mit Schulentwicklung und reformorientierten Schulen auseinandergesetzt". Dabei habe sie festgestellt, dass die IGS die Schulform ist, mit der sie arbeiten möchte. "Außerdem wollte ich in den Landkreis Verden zurück, um die Schule vor Ort zu entwickeln", erzählt die neue Schulleiterin. Und da sei der neue und damals erste IGS-Standort des Landkreises in Oyten die perfekte Gelegenheit für gewesen.

Dort sei die Entwicklung nach den bisherigen sechs Jahren natürlich noch lange nicht zu Ende. Gerade erst ist der erste Oberstufenjahrgang gestartet, im Sommer 2020 steht für die IGS also die Abiturpremiere auf dem Programm. Der Auf- und Ausbau der Oberstufe werde in ihrer Leitungstätigkeit also sicherlich viel Platz einnehmen. Weitere Schwerpunkte: die Ausschärfung der Konzepte, den medialen Fortschritt in den Unterricht zu integrieren und den Schülern ein noch differenzierteres Arbeiten zu ermöglichen.

Schließlich wird auf Letzteres an der IGS besonderer Wert gelegt. Nicht umsonst gibt es statt klassischer Fächer Lernbüros, Neigungskurse oder Themenorientierten Unterricht. Dieses angestrebte Höchstmaß an Flexibilität bis zur Klasse zehn würde sich die Schule natürlich auch gerne für die Oberstufe wünschen. "Leider ist der Spielraum aufgrund des Zentralabiturs kleiner", sagt Schmidt, die es an der Oytener Schule besonders schätzt, dass "nicht nur bei den theoretischen Grundlagen verblieben wird, sondern die Kinder auch ins Handeln gebracht werden". Der Realitätsbezug und die Entwicklung von Verantwortung seien sehr wichtig und sollen weiter gefördert werden.

Bei der Umsetzung könne sie sich auf ein eingespieltes Team verlassen. "Ich glaube, dass wir hier eine sehr flache Hierarchie haben", befindet Schmidt. Grundsätzlich herrsche eine große Teamorientierung, anders wäre ihr Karriereschritt auch gar nicht denkbar gewesen. "Bei einem klassischen Gymnasium wäre eine 32-jährige Schulleiterin eher nicht möglich gewesen", mutmaßt sie.



An diesem Freitag, 31. August, wird Maria Schmidt offiziell in ihr Amt als neue Schulleiterin der IGS Oyten eingeführt.