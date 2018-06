Einsatz im Wasser: Der Kampfmittelräumdienst aus Hannover bei der Suchaktion in der Alten Aller. (Fotos: Björn Hake)

Langwedel-Etelsen. Erheblich gestört wurde in jüngster Zeit die Idylle an der Alten Aller zwischen Etelsen und Hagen-Grinden. Genau an der kleinen Brücke, wo an schönen Sommertagen die Mücken über dem Wasser tanzen, Libellen auf dem satten Grün sitzen und einige Jogger unterwegs sind, wurden jüngst deutsche Acht-Zentimeter-Werfergranaten als Erbe des Zweiten Weltkriegs gefunden. Jetzt hat der Kampfmittelbeseitigungsdienst (KBD) Niedersachsen aktuell weitere sieben Werfergranaten geborgen, außerdem zwei Stück Infanteriemunition. „Nun ist da nichts mehr zu holen. Es dürfte fast kampfmittelfrei sein“, erklärte nach der rund dreistündigen Aktion Langwedels Ordnungsamtsleiter Frank-Peter Adam.

Einsatzleiter Thorsten Lüdeke war schon vor Wochen im Einsatz, als junge Leute an dieser Stelle beim verbotenen Magnetangeln auf Kriegsmunition stießen. „Ich hatte damals Bereitschaft. Der Magnetangler wurde von uns belehrt. Es gibt im Internet Foren, wo Magnetangler über entsprechende Stellen informieren“, erklärte der Einsatzleiter.

Bereits bei der ersten groben Besichtigung des Bereichs in dieser Woche hatte ein KBD-Mitarbeiter oben auf der Brücke am Rand neben kleinen Gegenständen aus Metall auch eine Patrone gefunden. „Es muss hier offenbar noch jemand danach geangelt haben“, vermutet Lüdeke. Daraufhin säuberte er jetzt mit seinem KBD-Team den Grund der Alten Aller von gefährlichen Resten.

Munition noch gefährlich

„Auch 70 Jahre nach Kriegsende ist diese Munition noch gefährlich“, warnt Lüdeke, während er nach den gefährlichen Hinterlassenschaften sucht. „Überschüssige Munition wurde hier wahrscheinlich nach Kriegsende entsorgt, wie so oft in Bombentrichtern und kleinen Flüssen. Aus dem Auge, aus dem Sinn.“ Schon im Mai dieses Jahres wurden eine Wurfgranate, ganze Magazine und Infanteriemunition – also von allem etwas – gefunden.

Mitgebracht hatten die Männer aus Hannover einen Magneten an einer langen Schnur, außerdem Sonde und Spülpumpe. Drei Männer der KBD-Einheit stiegen nun in die Alter Aller, ausgerüstet mit einer Anzug-Stiefel-Kombination und entsprechendem Gerät. Mit Magnet und Sonde begaben sie sich auf die Suche nach gefährlichen Utensilien. Zunächst aber musste die Einheit mit einer Forke den Boden auflockern, weil Metall und Munition im Schlamm stecken. „Das ist ein Problem, das wir bereits kennen“, stellte Lüdeke fest und zog dabei immer wieder den Magnet aus dem Wasser.

Zutage gefördert wurden aber nach einer halben Stunde nur einfache, verrostete Metall-Gegenstände – unter anderem ein Vierkantrohr und eine krumme Stange. Schließlich hing sogar ein Motorradschlüssel am Magnet. „Wir haben auch schon mal einen Schraubenschlüssel und eine Drahtschere rausgeholt. Da war eine richtige Schicht drumherum“, berichtete Adam.

Weil später am Einsatztag dann noch eine Spülpumpe zum Einsatz kam, fanden die Männer nach zuvor vier Granaten noch drei weitere gefährliche Hinterlassenschaften. Als das Beseitigungskommando zur späten Mittagszeit die Säuberungsaktion beendete, da hatte es eben sieben deutsche Acht-Zentimeter-Werfergranaten an diesem Tag gesammelt. „Es war aber eben auch viel Schrott dabei“, stellte Lüdeke nach der Suchaktion auf beiden Seiten der kleinen Brücke fest. „Zumindest ist nun aber für die Magnetangler nichts mehr zu holen“, fügte der Einsatzleiter erleichtert an.

„Das Magnetangeln bleibt weiterhin verboten. Auch weiter von der Brücke entfernt“, machte Lüdeke noch einmal deutlich. Die gefundene Munition nahm das KBD-Team mit nach Hannover in ein Zwischenlager. „Wenn dann eine Lastwagenladung zusammen ist, kommt das Ganze zur Gesellschaft zur Entsorgung von chemischen Kampfstoffen und Rüstungsaltlasten (Geka) nach Munster. „Insgesamt bin ich mit der Aktion in Langwedel zufrieden“, zog Lüdeke ein positives Fazit.