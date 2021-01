Um die Hygieneregeln einzuhalten, fanden im vergangenen Jahr viele Ferienspaßaktionen draußen statt. (Björn Hake)

Planen während einer Pandemie, das ist alles andere als einfach. Wenn sich diese Pläne dann auch noch auf Aktivitäten beziehen, an denen im besten Fall mehrere Hundert Kinder teilnehmen sollen, macht es das Ganze natürlich nicht leichter. Gesa Kaemena von der Stadtverwaltung schreckt vor dieser Aufgabe allerdings nicht zurück und steckt gerade zusammen mit ihren Kollegen vom Fachbereich Kinder und Jugend mitten in den Vorbereitungen für die diesjährigen Ferienspaßprogramme. Traditionell bietet die Stadt mit Unterstützung von Vereinen in den Oster-, Sommer- und Herbstferien ein abwechslungsreiches Programm für Kinder und Jugendliche an. Und Kaemenas Hoffnung ist es, dass in diesem Jahr wieder viele Angebote stattfinden können.

„Im letzten Jahr mussten wir das Osterferienprogramm komplett absagen, weil es mitten in den Lockdown fiel und zu der Zeit die Situation und die Verhaltensregeln noch sehr unklar waren“, erinnert sie sich. Im Sommer und Herbst allerdings konnte die Stadt wieder mit einem Programm starten. „Im Sommer hatte sich die Corona-Lage ja ohnehin etwas entspannt und im Herbst lagen wir noch genau vor dem neuen Lockdown. Insgesamt sind wir also gut durch die Ferien gekommen.“ Genau wie in den vergangenen Jahren konnten aber auch diese Programme nicht ablaufen. Doch die beteiligten Vereine und Institutionen zeigten sich durchaus kreativ.

„Die Vereine haben eine hohe Bereitschaft gezeigt, ihre Angebote auch unter den besonderen Bedingungen anzubieten“, berichtet Kaemena von ihren Erfahrungen aus dem letzten Jahr. Das stimmt sie positiv, dass auch in diesem Jahr in den Ferien wieder ein umfangreiches Angebot für die Kinder und Jugendlichen in der Stadt auf die Beine gestellt werden kann – auch wenn die Rahmenbedingungen natürlich nach wie vor herausfordernd sind. „Natürlich gab es auch Vereine, die ihre Ideen nicht umsetzen konnten, weil beispielsweise die Sporthallen geschlossen waren“, sagt Kaemena. Dafür hätten dann aber andere teilweise zwei Angebote zur Verfügung gestellt. „Insgesamt war es also verglichen mit den vergangenen Jahren relativ ausgeglichen.“ So hätten viele der Angebote einfach draußen oder eben in kleineren Gruppen stattgefunden.

Etwa zehn externe Anbieter hat die Stadt in der Regel für ihr Oster- und Herbstferienprogramm. Am Sommerferienspaß beteiligen sich im Schnitt 60 externe Partner. All die „üblichen Verdächtigen“ hat Kaemena nun auch wieder angeschrieben, um die Ferienspaßprogramme für dieses Jahr zu planen. „Ich denke, dass es sinnvoll ist, auch 2021 noch klein und mit entsprechenden Hygienemaßnahmen zu planen, da keiner weiß, welche Regelungen zu den Ferienzeiten gelten werden.“ Dass es wieder ein buntes Programm für Kinder und Jugendliche geben wird, da ist Kaemena aber optimistisch.

Im besten Fall könnte es sogar noch etwas bunter werden als in den vergangenen Jahren, denn die Verwaltung hat nun auch noch einmal einen Aufruf gestartet, mit dem Unterstützer für den Ferienspaß gesucht werden. „Unser Bestreben ist es, das Programm bestenfalls noch etwas vielfältiger und abwechslungsreicher zu gestalten“, erklärt Kaemena den Vorstoß. Dafür sei man auf der Suche nach Kooperationspartnern, Engagierten, Vereinen oder Gruppen, die Lust und Zeit hätten in den Oster-, Sommer- oder Herbstferien ein Angebot im Achimer Ferienspaß zu gestalten.

„Wir suchen nach Menschen, die genauso viel Freude wie wir haben, mit Kindern etwas Zeit zu verbringen und mit ihnen in dieser Zeit das zu tun, was sie am besten können“, sagt Kaemena. So könne sie sich beispielsweise auch gut vorstellen, dass Unternehmen aus der Stadt sich an den Aktionen beteiligt. „Vielleicht gibt es ja zum Beispiel einen Handwerksbetrieb, der den Kindern gerne einmal seine Arbeit zeigen und erklären würde.“ Wie genau ein solches Angebot aussehen soll, könne man dann im individuellen Fall noch einmal besprechen. „Wenn wir uns zu einer Zusammenarbeit entscheiden, muss die entsprechende leitende Person ein erweitertes polizeiliches Führungszeugnis bei uns einreichen, weil uns natürlich wichtig ist, dass die Kinder in gute Hände kommen“, erklärt Kaemena die Rahmenbedingungen.

Wer Interesse hat, sich an den Ferienspaßprogrammen zu beteiligen, kann sich bei Gesa Kaemena telefonisch unter 0 42 02 / 9 16 03 55 oder per E-Mail an g.kaemena@stadt.achim.de wenden. Für das Osterferienprogramm benötigt das Team eine Rückmeldung bis zum 21. Februar, für die Sommerferien erst bis Ende März.