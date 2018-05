Kanufahren auf der Wümme gehört seit vielen Jahren zu den Angeboten im Ottersberger Ferienprogramm. (Petair/Fotolia)

Spiel und Spaß, aber auch Action und Kreativität sind angesagt beim Ottersberger Ferienprogramm 2018. Die Vereine und Institutionen haben sich auch in diesem Jahr wieder vieles einfallen lassen, damit es den Kindern und Jugendlichen über die Sommerferien nicht langweilig wird. Diejenigen, die nicht in fremde Länder verreisen und ihre Freizeit daheim verbringen, können sich in der Zeit vom 28. Juni bis 8. August bei mehr als 30 Ferienaktionen wieder auf reichlich Abwechslung freuen. Höhepunkt ist in diesem Jahr derweil die Ferienabschlussfeier, die am 7. August von 14 bis 19 Uhr im Oytener Bowlingcenter "Bolingo" steigt. Neben einem Bowling-Turnier der Gemeinden wird eine Disco für Kinder geboten.

Gleich zu Beginn des Ferienspaßes lockt das Team des Jungendkulturhauses Ottersberg am 28. Juni ab 14 Uhr junge Menschen von neun bis 16 Jahren zum Sommerfest auf das Gelände am Fährwisch. Geboten werden Bastelaktionen, Musik, verschiedene Spiele und eine Schminkstation. In das Gruselkabinett von Hamburg Dungeon geht es indes einen Tag später, am 29. Juni, für alle jungen Abenteurer von 14 bis 21 Jahren. Organisator ist auch bei dieser Aktion das Ottersberger JuKu-Team.

Die erste Tagestour ist derweil für den 2. Juli geplant. Die vergnügungsfreudigen Jungen und Mädchen fahren nach Bremerhaven und erleben einen aufregenden Tag im Klimahaus der Nordseestadt. Aber auch in den umliegenden Gefilden dürfen sich junge Ottersberger im und am Wasser austoben. So steht eine Fahrt zum Ronolulu in Rotenburg ebenso auf dem Programm wie eine Paddeltour auf der Aller und die abendliche Bootsfahrt mit den Bündnisgrünen in der Dämmerung der Wümme. Radfreunde können ihre Leidenschaft sogar mit einer Tour direkt am Meer ausleben. Vom 2. bis 16. Juli geht es mit den Ottersberger Pfadfindern entlang des Ostseeküsten-Radwegs von Travemünde bis nach Dänemark. Kleinere Expeditionen führen indes in den Heide Park nach Soltau, in den Bremer Bürgerpark zum Minigolf oder in den Kletterpark Nord an der Thuelsfelder Talsperre.

Übernachten im Tipi

Peter Nydegger von der Wildnisschule Bärentatze hat derweil ein besonderes Schwimmangebot in der Wümme in Quelkhorn im Angebot. Unter der Aufsicht einer ausgebildeten Schwimmlehrerin haben Kinder ab sieben Jahren die Möglichkeit, das Schwimmen in der Wümme zu üben und dabei das Seepferdchen-Abzeichen zu machen. Geeignet ist das Ferienangebot auch für Nichtschwimmer und Anfänger. Geplant ist zudem eine Übernachtung im Tipi, vorher gibt es Gebratenes am Lagerfeuer.

Mit seiner Jugendgruppe Atemluft plant Nydegger zudem eine Kanufahrt mit anschließender Reitstunde. Eine Fahrt ins Universum nach Bremen, ein Girls-Nachmittag mit coolen Aktivitäten sowie ein künstlerischer Kursus für Kinder an der Hochschule unter dem Titel "Königskinder" und viele weitere Spiel- und Spaßangebote runden den Ottersberger Ferienkalender ab.

Darunter auch der traditionelle Sommer-Biathlon des Schützenvereins Quelkhorn, der Schießsport und körperliche Anstrengung miteinander kombiniert. Stubenhockern wird es bei dem Reigen an Veranstaltungen also schwer gemacht, die Freizeit vor dem Fernseher oder am Computer zu verbringen.

Die genauen Termine und die Gesamtübersicht über das Ottersberger Ferienspaßprogramm sind im Programmheft aufgeführt. Anmeldeschluss für die Angebote ist der 30. Mai. In den Programmheften, die im Rathaus und in allen öffentlichen Gebäuden ausliegen, ist auch das Anmeldeformular enthalten.