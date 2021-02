Pille Hillebrand (mit dem blauen Band der Poesie), Tim Willy Weber und Marie Petersen (mit der Poesie im Reagenzglanz) initiieren den Ottersberger Poesie-Pillen-Wettbewerb. (Björn Hake)

Was hilft gegen Trübsal und dunkle Gedanken in den schweren Zeiten der Corona-Pandemie und welches Mittel könnte den Missmut vertreiben? Pille Hillebrand und Marie Petersen haben jetzt eine eigene Strategie entwickelt, wie die Menschen vielleicht wieder etwas beschwingter durch den Alltag gehen können und haben mit ihrer kreativen Idee sogar den Ottersberger Gemeinde-Bürgermeister Tim Willy Weber mit ins Boot geholt. Die Autorin aus Fischerhude und die zehnjährige Schülerin aus Quelkhorn machen aus ihrer Passion – dem Schreiben – eine Waffe gegen das Virus und haben kurzerhand den ersten Ottersberger Poesie-Pillen-Wettbewerb ausgerufen. Jeder, der sich dazu berufen fühlt, ein paar Zeilen für gute Laune und Zuversicht zu verfassen, kann an dem Contest teilnehmen.

Unter dem Motto „Der Frühling lässt sein blaues Band wieder flattern durch den Flecken Ottersberg“ sind der literarischen Fantasie keine Grenzen gesetzt. Ob feine Verse, leichte Reime oder heitere Gedichte – alles sei erlaubt bei diesem Wettbewerb. „Teile Deine Poesie mit uns und schick‘ uns Dein selbst verfasstes Gedicht!“, ermuntern Pille Hillebrand und Marie Petersen die Menschen zur kreativen Mitarbeit. Die Zehnjährige reimt, dichtet und schreibt für ihr Leben gerne und geht bereits mit gutem Beispiel voran. Das Gedicht des Mädchens mit dem Titel „Der Frühling“ hatte die 54-jährige Hillebrand erst auf die Idee gebracht, diesen Wettbewerb zu starten.

Hoffen auf viele Zuschriften

„Der Winter zieht bald aus dem Land, der Frühling nimmt ihn bei der Hand. Der Winter macht jetzt einen Schlaf, bis er wieder kommen darf. Der Frühling herrscht jetzt übers Land, macht alles bunt mit seiner Hand. Er zaubert bunte frohe Lichter und auch ein Lächeln auf Gesichter. Die bunte Knospen sprießen und auch wir genießen die gelbe warme Sonne, und genießen voller Lust die große Lebenswonne“, hatte Marie der Autorin und Songtexterin kürzlich in einem Brief geschrieben, verbunden mit der Hoffnung: „Vielleicht zaubert es Dir ja ein Lächeln aufs Gesicht. In dieser doofen Zeit braucht man doch mal ein bisschen Aufmunterung.“ Für Pille Hillebrand ist das Schreiben derweil ein probates Mittel „gegen den Corona-Blues und den Mangel an Kultur und Poesie in diesen lichtarmen Zeiten“.

Ihr fehle dieser Teil des Lebens so sehr, „dass ich begonnen habe, mit meinen 'Poesiepillen to go' – das sind Gedichte im Reagenzglas – gegen den akuten Poesiemangel in Corona-Zeiten anzuschreiben und den Menschen für einen Moment mit Poesie ein wenig Leichtigkeit ins Leben zurückzubringen und ihnen bestenfalls ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern.“ Die schönsten Mutmacher-Beiträge – gerne auch über die Lieblingsorte im Flecken Ottersberg – werden derweil von einer Jury ausgewählt, der Öffentlichkeit zugänglich gemacht und auf eine besondere Weise prämiert, verspricht das Trio, das nunmehr auf möglichst viele Zuschriften hofft.

Bis 14. März bewerben

Die Teilnahme an dem Ottersberger Poesie-Pillen-Wettbewerb ist auf mehreren Wegen möglich. Einsendungen können sowohl per E-Mail an Poesiepillen-Wettbewerb-Ottersberg@gmx.de als auch postalisch an das Rathaus Ottersberg, Große Straße 24, 28870 Ottersberg unter dem Stichwort "Poesiepillenwettbewerb“ getätigt werden. Einsendeschluss ist Sonntag, der 14. März. Teilnehmen können alle Bürgerinnen und Bürger aus dem Flecken Ottersberg unter Angabe des Alters bei den unter 18-Jährigen und des Wohnortes.