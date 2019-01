Erster Oytener Frauenstammtisch: Kathrin Packham, Cornelia Thölken und Gretel Bremkamp (von links) konnten bei der Premiere viele Besucherinnen begrüßen. (Björn Hake)

Sich vernetzen, miteinander ins Gespräch kommen. „Diesen Wunsch vieler Oytenerinnen haben wir schon 2017 aufgegriffen und in einem losen Zusammenschluss Vorbereitungen für einen Stammtisch getroffen, der heute zum ersten Mal realisiert werden konnte“, erklärte Cornelia Thölken, Mitglied der SPD im Ortsverein Oyten. Gemeinsam mit Gretel Bremkamp, Maike Günter und Kathrin Packham hatte sie zuvor ein Konzept erarbeitet mit dem Ziel, Frauen abseits von Partei und Rathaus für kommunalpolitische Themen zu interessieren und ihnen Raum zu bieten, Meinungen und Anregungen zu äußern. Unterstützend an ihrer Seite: die Gleichstellungsbeauftragte Anne Fehn, die unter der E-Mail-Adresse Frauenstammtisch@oyten.de zur Kontaktaufnahme bereitsteht.

Natürlich habe es bei dem ersten Frühstück noch keinen exakten Themenfahrplan gegeben, war aus der Runde der etwa 30 Frauen zu hören, die es sich am Sonntag bei Käse, Schinken und Rührei in einer Bäckerei an der Hauptstraße in Oyten gut gehen ließ. Rund um ihren Wohnort fanden sie lobende und kritische Worte, unterbreiteten Vorschläge oder genossen einfach nur das Zusammensein mit anderen Menschen.

Bereits im Herbst 2017 habe es ein konstituierendes Treffen im Rathaus mit zahlreichen Teilnehmerinnen und durchaus positiver Resonanz gegeben, blickte Thölken zurück. Die Bürgermeisterin von Edewecht habe damals von ihrer Arbeit berichtet, und auf ausgerollten Papierbahnen ließen sich spontan Gedanken und Vorstellungen festhalten.

Die Armut vieler Frauen im Alter und der Fahrplan des Bürgerbusses im Hinblick auf die Bedürfnisse von Schulkindern waren Punkte, die am Sonntag von besonderem Interesse waren. Konkret gearbeitet wird bereits am Thema „Wiesenpark“, zu dem eine Gruppe rund um Reena Saschowa Wünsche und Vorstellungen zusammengetragen hatte. Unter anderem geht es dabei um den Zugang zur „kleinen Donau“, um den Ausbau zu schmaler Wege, die Pflanzung von Strauchgruppen zum Schutz dort lebender Rehe und das Aufstellen von Bänken und Tischen.

Kritik an Ratsarbeit

Während sich die „grüne Lunge“ bei vielen Menschen großer Beliebtheit erfreut, äußerte Magrit Müller harsche Kritik an dem Projekt. „Höchstens ein Prozent der Oytener hält sich hier auf“, wetterte sie und bezeichnete das Naherholungsgebiet als Hundeklo in der Region. Schon immer am Geschehen im Ort interessiert, bemängelte sie darüber hinaus die Arbeit im Rat, die letztendlich nur darauf abziele, Prestigeobjekte im rechten Licht erscheinen zu lassen. Im Einzelnen seien das der sogenannte Boulevard und eine Ansiedlung von Neubauten. Fernab der Ortsmitte geschehe jedoch so gut wie nichts, informierte Müller, „manche Straßen erinnern an Situationen in Rumänien“.

Birgit Bolln und Kathrin Peckham leben gern in der Gemeinde. Besonders wohltuend empfinden beide den entspannten Umgang der Bürger untereinander und den Wunsch vieler Frauen, intensiver miteinander umzugehen. „Wir haben die Termine für weitere Zusammenkünfte bereits festgelegt und freuen uns, damit zum Gedankenaustausch untereinander beitragen zu können“, berichteten sie von ihren Planungen. Gerade das Thema Altersarmut sei es wert, weiter verfolgt und später in den Rat gebracht zu werden. Auch der Einsamkeit, die in Zeiten digitaler Medien mehr und mehr um sich greife, könne man mit den Zusammenkünften begegnen.

„Anmelden ist super“, ist auf der Einladung zu lesen, die für den Besuch des nächsten Stammtisches am 20. Februar, 19 Uhr, im Daisy’s Diner wirbt. Für den 23. März, 15 Uhr, ist ein Treffen im Sam’s geplant. Wer mag, ist auch am 26. April willkommen. Ab 20 Uhr geht es im Alten Krug um Begegnungen, den Austausch von Ideen und einen Klönschnack zwischen interessanten und interessierten Frauen.