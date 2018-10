Der Streekweg in Thedinghausen hat es in der Prioritätenliste der Gemeinde auf den ersten Platz geschafft. (Björn Hake)

Thedinghausen. „Der Zustand der Straßen und Wege in der Gemeinde Thedinghausen ist, wie in vielen anderen Kommunen auch, teilweise nicht optimal.“ Das schreibt die Gemeindeverwaltung in einer aktuellen Mitteilungsvorlage, mit der sich der Bau-, Planungs und Umweltausschuss der Gemeinde am kommenden Dienstag, 9. Oktober, beschäftigt. Kostspielige Straßensanierungen und -unterhaltungen seien erforderlich, was aber nur schwer zu finanzieren sei.

Um sich einen besseren Überblick über den derzeitigen Zustand der einzelnen Straßen im gesamten Gemeindegebiet zu verschaffen und auch der Politik die am dringlichsten zu sanierenden Wege zu zeigen, hat die Verwaltung in Zusammenarbeit mit den örtlichen Bauhöfen eine Prioritätenliste für die Straßensanierung erstellt (nur gewidmete Straßen). Diese soll der Politik während der kommenden Sitzung des Fachausschusses genauer erläutert werden.

In der Vorlage heißt es, dass die einzelnen Straßen über ein Punktesystem eingestuft worden sind. Das heißt in diesem Fall: Je höher die Punktezahl, desto umfangreicher das Schadensbild beziehungsweise die Verkehrsbedeutung. „In der Prioritätenliste sind alle Straßen aufgelistet, beginnend mit dem höchsten Punktewert“, schreibt die Verwaltung. Wie der Liste zu entnehmen ist, hat es der Streekweg (60 Punkte) in diesem Ranking auf den ersten Platz geschafft. Es folgt die Landwehrstraße und Surende.

Punktesystem und Mängel

Beispielhaft geht die Verwaltung genauer auf die Schifferstraße im Ortsteil Morsum ein. In der Mitteilungsvorlage wird erklärt, wie sich die Punkteverteilung errechnet. So sind bei dieser Straße unter anderem Risse, Löcher, Absackungen sowie fehlende oder defekte Pflaster ausgemacht worden, wofür entsprechende Punkte verteilt wurden. Auch die Verkehrsbewegung sowie die Tatsache, dass auf dieser Straße eine Buslinie verkehrt, wurden eingerechnet. Vermerkt ist auch noch, dass die Fahrbahn sehr rund ist und die Autos aufsetzen. Letztlich erlangt die Schifferstraße somit 49 Punkte.

Die Verwaltung erklärt allerdings auch, dass man diese Liste nicht 1:1 auf mögliche Maßnahmen übertragen könne. „Manche Straßen haben eine hohe Punktzahl, weil sie unter anderem diverse Schäden aufweisen (Versackungen, Längsrisse, Querrisse), was zu einer hohen Punkteeinstufung führt. Insgesamt ist sie dann aber nicht so schlecht, was eine umfangreiche Sanierung rechtfertigen würde. Deswegen wird die Reihenfolge in der Prioritätenliste vielleicht nicht immer schlüssig erscheinen“, heißt es in der Vorlage. Weiter wird erklärt, dass eine Besichtigung und die Einschätzung des Sanierungsbedarfes immer erforderlich seien, um Fehleinschätzungen zu vermeiden. „Die Prioritätenliste dient als Arbeitsgrundlage und ist nicht starr anwendbar.“ Die Verwaltung will die Prioritätenliste mit der dazugehörigen Bewertungsmatrix in der Sitzung des Fachausschusses ausführlich erklären.

Der Bau-, Planungs und Umweltausschuss der Gemeinde Thedinghausen trifft sich am kommenden Dienstag, 9. Oktober, ab 19.30 Uhr zu seiner öffentlichen Sitzung. Getagt wird in Döhlings Gasthaus in Morsum. Wie üblich, können sich Bürgerinnen und Bürger während der Einwohnerfragestunde zu Beginn und am Ende der Sitzung mit Fragen an die Verwaltung wenden.