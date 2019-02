Von Bremen-Walle nach Posthausen: Sabine Göricke aus Oyten halt als Schulleiterin eine neue Herausforderung gesucht. (Michael Braunschädel)

Kontinuität ist eine Eigenschaft, die den Charakter von Sabine Göricke vortrefflich beschreibt. Zwölfeinhalb Jahre ihres Berufslebens hat die gebürtige Rheinland-Pfälzerin die Grundschule an der Melanchthonstraße in Bremen-Walle geleitet und die Entwicklung der verlässlichen Bildungsstätte mit angeschlossener Hortbetreuung, Musikprofil und jahrgangsübergreifendem Unterricht in den ersten beiden Klassen maßgeblich mitgestaltet. Seit Montag will die 44-Jährige derweil an der Grundschule Posthausen als neue Rektorin für Kontinuität sorgen. Ein Jahr nach dem Weggang von Schulleiter Christian Pagels haben die Interims-Schulleitung um Doris Benger-von Ahnen und Jessica Gerrelts, das Lehrer-Kollegium und die Erst- bis Viertklässler der neuen Respektsperson im Rahmen einer Begrüßungsfeier einen herzlichen Empfang im rappelvollen und geschmückten Pausenraum bereitet.

Gegenseitiger Respekt, das ließ die in Oyten lebende Rektorin sogleich anklingen, sei ihr im schulischen Miteinander eminent wichtig. „Mir ist es wichtig, dass man sich auf Augenhöhe begegnet und eine offene und vertrauensvolle Zusammenarbeit pflegt“, sagte Göricke, die sich vor kleinen Begrüßungsgeschenken kaum retten konnte. Die rund 190 Schüler hatten sich mächtig ins Zeug gelegt, um sich gleich mal von ihrer besten Seite zu zeigen. Gemeinsam mit Musiklehrer Armin Duddeck an der Gitarre sangen die Jungen und Mädchen aus voller Kehle das Schullied „Fang doch mal den Regenbogen“, ehe ein kurzes Handpuppenspiel schon mal ein paar Details über die neue Rektorin verriet – verbunden mit einigen Verhaltenstipps. Zwei Schildkröten habe sie zu Hause, ein dickes Fell und starke Nerven brauche sie für diesen Job, hieß es bei der Aufführung.

„Eine gute Zuhörerin“

Und natürlich den obligatorischen Schulschlüssel, den der inzwischen als Rektor einer Grundschule im oldenburgischen Edewecht tätige Christian Pagels an seine Nachfolgerin Sabine Göricke übergab. Sie könne sich auf ein „fantastisches Kollegium“ einstellen, ließ Pagels aus eigener Erfahrung wissen. Dass die Posthausener Grundschule mit Sabine Göricke einen guten Fang gemacht hat, bescheinigte derweil Schuldezernent Jörg Rokitta den Anwesenden. „Ich kenne sie schon ein bisschen länger. Sie weiß, was sie kann und sie weiß, was sie will“, sagte Rokitta und fügte hinzu: „Frau Göricke hat ganz viel Erfahrung und ist eine gute Zuhörerin.“

Von der lauten Großstadt aufs Land, oder besser gesagt ins Moor – für Sabine Göricke ist das eine wohlüberlegte und gut durchdachte Entscheidung gewesen. „Dass ich so warmherzig empfangen worden bin, freut mich sehr. Für mich ist das ein sehr wichtiger Moment und ich bin auch sehr aufgeregt“, ließ Göricke, die vor ihrer Zeit in Bremen-Walle von 2006 bis Januar 2019 unter anderem als Lehrerin an der Hauptschule Achim tätig war, ein wenig in ihre Gefühlswelt blicken. Auf ihre neue Aufgabe habe sie sich derweil lange vorbereiten können, sagte die Oytenerin. „Ich habe großen Respekt davor, wie gut an dieser Schule gearbeitet wird. Das ist eine super Schule und ich kann hier ein bestelltes Feld übernehmen.“ Die Entscheidung, das gewohnte Umfeld zu verlassen, sei ihr somit nicht schwergefallen. „Für mich war es einfach an der Zeit, etwas Neues zu machen.“

Kürzere Anfahrtswege

Und einen positiven Aspekt des Stellenwechsels weiß Sabine Göricke schon jetzt zu schätzen. Die Fahrten von Oyten nach Posthausen seien weit weniger stressig als die Touren nach Bremen-Walle. Am frühen Aufstehen soll dies aber nichts ändern. Schließlich habe sie eine zehnjährige Tochter, die – wie auch ihre neuen Schüler in der Grundschule Posthausen – ebenfalls pünktlich im Unterricht erscheinen muss.

Zufriedenheit herrscht nunmehr auch in der Ottersberger Verwaltung über die Verpflichtung der neuen Rektorin. Bis zuletzt hatten Doris Benger-von Ahnen und Jessica Gerrelts die kommissarische Schulleitung gebildet: Benger-von Ahnen fungierte als kommissarische Rektorin, Gerrelts stand ihr als Konrektorin zur Seite.