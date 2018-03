Einweihung der runderneuerten Hillebrand-Orgel in der Achimer St.-Laurentius-Kirche: Karl-Heinz Voßmeier (an der Orgel), Orgelbauer Jörg Bente und Organistin Regine Poppe beim ersten Soundcheck. (FOCKE STRANGMANN und Focke Strangmann, Focke Strangmann)

In den Sechzigerjahren gebaut, in den Neunzigern einmal gewartet. Rost, Materialermüdung und die Folgen eines Brandes hatten der Hillebrand-Orgel in der Achimer St.-Laurentius-Kirche schwere Schäden zugefügt und sie zuletzt in einen Zustand versetzt, der eine umfassende Renovierung dringend erforderlich machte. Rechtzeitig zum Beginn des neuen Kirchenjahres im vergangenen Advent konnte das Instrument wieder seiner Bestimmung übergeben werden. Restarbeiten indes nahmen weitere drei Monate in Anspruch, und erst an diesem Wochenende erfolgte die offizielle Abnahme.

Die Übergabe der sogenannten Schleifladenorgel wurde von einem kleinen Festakt gekrönt, zu dem sich der Kirchenvorstand, Spender, Gemeindemitglieder und Interessierte am Freitagabend in dem evangelischen Gotteshaus versammelt hatten. „Die Traktur läuft wieder gleichmäßig, der Klang ist viel, viel besser“, verriet Kreiskantorin Regine Popp. Schon vor Beginn der festlichen Veranstaltung zeigte sie ihre Begeisterung über das Gelingen der umfangreichen Arbeiten, die durch die Orgelbauwerkstatt Bente in Helsinghausen bei Bad Nenndorf ausgeführt worden waren.

Auch Pastor Christoph Maaß freute sich über den Abschluss der sorgfältigen Orgelsanierung, die Ende Mai vorigen Jahres aufgenommen wurde und rechtzeitig zum Beginn des neuen Kirchenjahres einen Wiederbetrieb zuließ. „Private Spender, Firmen und Institutionen haben uns großzügig bedacht“. Erst durch ihre Hilfe habe der Auftrag vergeben werden können, nachdem in der jüngeren Vergangenheit unter anderem der Bau des neuen Gemeindehauses, die Renovierung der Kirche und die Erneuerung der Turmuhr große Summen verschlungen hatten. Auch die Verwendung von Rücklagen habe zum Gelingen des ehrgeizigen Kraftaktes beigetragen. „Andere Gemeinden geben auf und bleiben angesichts nicht zu stemmender Kosten in der Planung stecken – wir jedoch haben es geschafft.“ Auf insgesamt etwa 110 000 Euro bezifferte der Kirchenmann die Ausgaben, die zu 70 Prozent von der Gemeinde aufgebracht worden waren. Die restlichen 30 Prozent steuerte letztlich die Landeskirche Hannover bei. Lob und Dank für ihr Engagement richtete er an alle Beteiligten.

Jörg Bente, Inhaber der Orgelbauwerkstatt, verstand es, die für die Instandsetzung erforderlichen Arbeitsschritte anhand von Bildbeiträgen interessant zu vermitteln. Er blickte zurück in die Vergangenheit und sprach dabei von Materialermüdung, Witterungseinflüssen, Qualitätsmängeln bei einzelnen Ersatzstücken und teilweise unsachgemäßer Herangehensweise bei Wartung und Reinigung des neobarocken Instrumentes.

„1528 Pfeifen wurden ausgebaut, in meiner Werkstatt auf Mängel geprüft, gereinigt und repariert“, verdeutlichte der Meister den immensen Aufwand, der in den vergangenen Monaten geleistet worden war. „Auch die Windlagenbälge wurden erneuert, die Manual- und Pedalklaviatur wurde gesäubert und überarbeitet“. Auch für die Optik sei etwas getan worden, indem zum Beispiel Plastik- durch Porzellanschilder ersetzt wurden. Am Ende der Restaurierung stand schlussendlich die Intonation des wieder zusammengefügten Bauwerks. Fach- und sachkundig hätten ihn seine Mitarbeiter unterstützt, denen ebenfalls Dank gebühre.

Der Theorie folgten im Anschluss eindrucksvolle Klangbeispiele, als Karl-Heinz Voßmeier, Orgelrevisor und Kreiskantor von Rotenburg, Stücke von Pachelbel und anderen erklingen ließ. Als ganz besonders eingängig erwies sich dabei die Toccata in D-Moll des Komponisten Nikolaus Bruhns. „Der Mann war ein Multitalent mit unglaublichem Geschick“, beschrieb der Organist die Fähigkeiten des früh Verstorbenen. „Während er mit den Füßen die Orgel bediente, spielte er Geige und sang noch dazu“.

Variationen zum Choral „Was Gott tut das ist wohlgetan“, standen schließlich am Ende der musikalischen Darbietungen; ein geselliges Beisammensein rundete die gut besuchte Einweihung ab.