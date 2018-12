Die Crazy Chor Company der Stiftung Waldheim ist ein Chor für behinderte und nicht behinderte Menschen. Entstanden ist er 2014 als Projektchor der Theatergruppe die „Verrückten Kichererbsen“. (Björn Hake)

Ruth Podlich: Jeder eigentlich. Die einzigen Voraussetzungen sind ein gewisses Rhythmusgefühl und die Fähigkeit, mit anderen zusammen zu singen, damit der Chorklang nicht leidet. Ansonsten kann wirklich jeder mitsingen, der Lust hat, mit einer großen Gruppe zu singen. Jeder ist erstmal willkommen.

Ruth Podlich: Das „crazy“ haben wir genommen, weil wir es schon verrückt fanden, dass wir dieses Projekt machen. Wir haben über Namen wie den verrückten Hühnerhaufen diskutiert, wollten damit aber möglichst viele Leute abdecken. Wir singen mehrstimmig, Musicallieder – das war von Anfang an sehr ehrgeizig. Wir sind ein paar verrückte Dinge angegangen und haben sie hinbekommen. Perfektion und guten Klang können wir nicht in den Vordergrund stellen, vorrangig soll es den Menschen gutgehen, die mitmachen.

Ruth Podlich: Am Anfang hatten wir ein Theaterprojekt und sind mit Abba-Liedern gestartet. Da waren viele Leute dabei, die keine Beeinträchtigung hatten, aber alle hatten großen Spaß und wollten weiter machen. Daraus ist der Chor erwachsen, derzeit sind es noch 30 Leute. Etwas mehr als die Hälfte hat eine Beeinträchtigung.

Kamilla Dunajska: Ich hatte vor diesem Chor nie Kontakt zu Menschen mit Handicap, in Polen nicht und hier auch nicht. Erstaunt war ich, dass ich von ihnen sofort Rückmeldungen bekomme. Ehrliche Emotionen, die einfach ausgesprochen werden. Die Begeisterung der Menschen mit Handicap finde ich sehr schön und sie motiviert mich. Vorher hätte ich nicht gedacht, dass die Arbeit so entspannt ist.

Ruth Podlich: Ich musste beispielsweise schon mal einer Frau sagen, dass es nicht funktioniert, weil sie immer zu spät eingesetzt hat. Das hat alle anderen dann durcheinandergebracht. Aber sie singt jetzt in einer Band, mit Musikern, die sich besser darauf einstellen können. Da sind Sänger mit Rhythmusschwierigkeiten generell besser aufgehoben.

Kamilla Dunajska: Was auffällt, ist, dass die Teilnehmer mit Handicap einen Auftritt nicht analysieren und aufzählen, was nicht geklappt hat. Im Gegenteil: Sie freuen sich über alles das, was funktioniert hat und genießen das. Diese Freude zeigen sie ungebremst.

Ruth Podlich: Das liegt am Konzept. Ich bin vom Theater aus gestartet, bringe Leuten bei, Ausdruck und Spielfreude sowie eine eigene Gestaltung auf die Bühne zu bringen. Musikalisch habe ich viel im Chor gesungen, aber das war es auch. Frau Dunajska ist auch mit Theater gestartet und ist für das Gesangliche zuständig. Wir versuchen, auf deutsch Geschichten zu erzählen und das kommt an. Auch helfen uns viele Ehrenamtliche.

Kamilla Dunajska: Wir arbeiten aber vor allem mit guten Emotionen, da die Emotionen oft sehr ernst genommen werden. Mit traurigen Gefühlen würde das nicht funktionieren.

Ruth Podlich: Das liegt daran, dass Menschen mit einer geistigen Beeinträchtigung nicht so viele Kompetenzen haben, ihre Gefühle zu regulieren.

Kamilla Dunajska: Wenn ich ihn mit meinen anderen Chören vergleiche, dann ist da ein sehr großer Unterschied: die Motivation. Sie ist bei der Crazy Chor Company so stark wie sonst nirgendwo. Es ist die einzige Gruppe, mit der ich vier Stunden proben könnte und trotzdem bleibt sie dabei und die Leute freuen sich. Bei anderen Gruppen setzt nach zwei Stunden die Müdigkeit ein. Hier aber ist von der ersten bis zur letzten Sekunde Spaß dabei. Das genieße ich sehr und habe auch selbst sehr viel gelernt. Auch fürs Leben und für den Umgang mit Menschen mit Behinderungen.

Zur Person

Ruth Podlich

ist Theaterpädagogin und Gründungsmitglied. Die 59-Jährige stammt aus Sulingen und ist ausgebildete Dramatherapeutin. Sie ist verheiratet und hat drei Kinder.

Kamilla Dunajska

stammt aus Danzig, ist verheiratet, und wohnt in Bremen. Sie ist Sängerin, Gesangspädagogin und Chordirigentin und leitet auch die Crazy Chor Company.