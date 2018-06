Femke Meyer-Roselius und Torsten Roselius mit ihren Kindern Dette-Hanne, Enne-Johann und Heine-Welf (von links) öffneten die Ställe ihres Hofes für Publikum. (Fotos: Björn Hake)

Bio und Kultur haben am Sonnabend beim großen Hoffest der Familie Meyer-Roselius an der Winkelstraße in Thedinghausen im Einklang gestanden. Die Besucher bekamen nicht nur einen Einblick in den landwirtschaftlichen Betrieb, sondern konnten sich am Abend auch an den erheiternden Erzählungen von Mathias Stührwoldt erfreuen. Und parallel dazu durfte der späte Sieg der deutschen Fußball-Nationalmannschaft gefeiert werden.

Es war das zweite Mal, dass Femke Meyer-Roselius und Torsten Roselius mit einem Hoffest über ihre Arbeit auf dem familiären Anwesen informiert haben. „Wir wollen der Öffentlichkeit den Betrieb näherbringen. Es ist wichtig, dass die Leute wissen, wo die Bio-Milch herkommt“, berichtete der Landwirt, der 2013 zusammen mit seiner Frau den Betrieb von deren Mutter Lore Meyer übernommen hatte. Im Januar vergangenen Jahres wurde nach der Umstellung erstmals Bio-Milch geliefert. „Über 75 Milchkühe und die Nachzucht sowie einen Melk-Roboter verfügen wir“, erzählte Torsten Roselius.

Die Besucher konnten sich unter anderem bei zwei Stallführungen einen Einblick in die biologische Milchproduktion machen. „Die Umstellung auf Bio entsprach unserer Philosophie und wir haben es nicht bereut“, erklärte Femke Meyer-Roselius. Die Versorgung der Tiere erfolge komplett aus eigenen Futtermitteln. „2017 hatten wir dazu erstmals Soja-Bohnen auf dem Feld, die schließlich als Silage in Rundballen eingewickelt wurden“, ergänzte ihr Ehepartner.

Neben dem Einblick in die landwirtschaftliche Arbeit rundeten regionale Anbieter mit unterschiedlichen Angeboten das Hoffest im Thedinghauser Außenbereich ab. Jürgen Knake aus Schwarme, ein gelernter Maurer, stellte Produkte seines Hobbys vor. „Kettensägen-Kunst“ nannte er die Kühe, Raubvögel und Pferdeköpfe, die er aus Eichenstämmen gezaubert hat. „Das habe ich einmal im Urlaub gesehen. Zum 50. Geburtstag bekam ich dann eine Kettensäge, außerdem hat mir jemand gezeigt, worauf ich achten muss“, sagte der Holz-Künstler, der auch schon manche Bank gefertigt hat.

Auf Holz hat sich auch Jürgen Rickens aus Riede spezialisiert. So lässt der gelernte Landmaschinenmechaniker, der mittlerweile Rentner ist, Insektenhotels, Nistkästen und andere Garten-Accessoires entstehen. Weidezaun-Pfähle erhalten bei ihm eine neue Aufgabe – als Schmuckstück oder auch als Nistgelegenheit. Seit drei Jahren macht er das nun schon. „Es kommt wohl gut an, was ich mache und wie ich mit den Besuchern umgehe“, sagte er. Drei bis vier Stunden am Tag steht Rickens in seiner Werkstatt und lässt neue Sachen entstehen.

Die Mosterei Finkenburg verkaufte an einem Stand derweil Säfte, unter anderem in den Geschmacksrichtungen Apfel-Sellerie und Apfel-Johannisbeere. Beim Bioland-Hof Böse-Hartje aus Eißel wurden neben Wurstspezialitäten auch Dorf-Käse und Hinnis Bio-Eis angeboten. Ein großes Schild machte auf die Produkte aufmerksam, die hier an einem 24-Stunden-Stand verkauft werden. „Eigenes Rindfleisch, Hack und Wurstwaren, aber auch Büffel-Mozzarella von einem Anbieter aus Warpe, Honig vom Thedinghauser Adolf Scherbinske, „Faire Milch“ und Land-Kartoffel-Chips von Johanning aus Rehden in unterschiedlichen Geschmacksrichtungen“, zählte Torsten Roselius auf.

Die Kinder kamen neben den Besichtigungen auch zu ihrem Recht, wenn die Eltern bei einem Becher Milch oder Kaffee plauderten oder sich bei einem Cocktail, Steaks und Burgern stärkten. Ein extra aufgeschütteter Sandberg stand zum Toben zur Verfügung, außerdem Heuballen – rund und eckig. Wer wollte, der konnte sich auch schminken lassen. Da entstanden im Gesicht Ornamente, Häschen, Kühe und Schmetterlinge. Auch wurden kleine Tiere gefilzt. Alissa Wilhelms und Judith Hildebrand waren dafür verantwortlich. „Wir machen alles, was Kinder wünschen, Hauptsache bunt“, erklärten die Gesichtskünstlerinnen.