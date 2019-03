Trainer Volker Heinze, Mister Prellball aus Sottrum, und Karoline Schmitt gewannen die Deutschen Meisterschaft bei den Damen. (fotos: Björn Hake)

International, national und regional: Die Erfolge der Sportler aus der Samtgemeinde Sottrum auf großen und kleineren Bühnen können sich wahrlich sehen lassen. Um die sportlichen Glanztaten der Aktiven angemessen zu würdigen, initiiert die Samtgemeindeverwaltung seit mehr als vier Jahrzehnten eine Sportlerehrung im feierlichen Rahmen. Bei der 41. Auflage der Traditionsveranstaltung waren es am Dienstagabend im Forum des Gymnasiums an der Schillerstraße zwei besonders verdiente Funktionäre, etliche Mannschaften und 186 Einzelsportler aus sieben Vereinen, die Bürgermeister Peter Freytag zur Zeremonie mit Blitzlichtgewitter auf die Empore bat.

Freytag, der auch in die Rolle des Laudators und Moderators schlüpfte, verdeutlichte derweil vor der Übergabe von Rosen und Urkunden noch einmal den Stellenwert des Sports für die Gesellschaft sowohl in der Breite als auch in der Spitze. „Die Bedeutung des Sports können wir gar nicht hoch genug einschätzen. Sport fördert die Integration und das Gemeinschaftsgefühl, stärkt das Wohlbefinden und ist eine ideale Freizeitbeschäftigung. Sport verbindet“, dozierte der Sottrumer Samtgemeindebürgermeister, der zudem die vielfältigen Leistungen der Sportvereine, insbesondere bei der Talentförderung, in den Mittelpunkt rückte.

Akrobatik im Schulforum

Bevor sich jedoch Vize-Weltmeister, Deutsche Meister oder auch Titelträger und Platzierte auf Kreis-, Bezirks- und Landesebene nacheinander ein Stelldichein auf der Bühne gaben, legten die Athleten der Gruppe „Street Workout“ des SV Fortuna 83 Rotenburg einen furiosen Start hin. Die Akteure nutzten ihren akrobatischen Auftritt am Reck und am Boden vor allem als Plattform, um ihren Sport bekannter zu machen. Wie kontrastreich sich der weitere Abend gestalten sollte, zeigte sich nur ein paar Minuten später. Denn kaum hatten die vor Kraft strotzenden Athleten ihre Turngeräte in Windeseile wieder abgebaut, war die Zeit für die Minis der Turnmannschaft „Sportflöhe“ des TV Sottrum gekommen, die sich ihre verdiente Belohnung für den ersten Platz beim Kreis-Wettturnen abholen durften.

Zu den Flaggschiffen im Sottrumer Sport gehört zweifellos die Prellballabteilung des TV Sottrum, die auch dank Trainer Volker Heinze zum Garant für große Erfolge geworden ist. So haben die Damen bereits zum dritten Mal in Folge die Deutsche Meisterschaft gewonnen. Und auch der Nachwuchs war bei der Sportlerehrung mit sieben Teams von der E- bis zur A-Jugend vertreten. Auch die männliche C-Jugend feierte die Deutsche Meisterschaft. Triumphe im Badminton, Tischtennis und in der Leichtathletik komplettierten das erfolgreiche Sportjahr 2018 des TV Sottrum. So konnte etwa Doris Brettmann im Halbmarathon die Landesmeisterschaft in der Altersklasse „W 50“ gewinnen. Mit einem Großaufgebot aus 19 Sportlern war der Reitverein Sottrum bei der Sportlerehrung vertreten. Und das völlig zurecht, feierten doch beispielsweise Nele Koschmann und Stefanie Albers mit dem deutschen Team bei den Mounted Games den Vize-Weltmeistertitel.

Reiter sorgen für Aufsehen

Deutsche Meisterin mit der Mannschaft „Team Achim-Sottrum RoFlex“ dürfen sich zudem Stefanie Albers, Caroline Albers, Mirja Krüger und Jens Holm nennen. Für weiteres Aufsehen sorgten Jane Reichel (U18) und Nele Koschmann (Offene Klasse) als Paarmeisterinnen bei den Mounted Games. Zudem errang der Reitverein Sottrum die Kreismeisterschaft in der Mannschaftswertung in der Disziplin „Kreisstandarte“.

Dass in Sottrum auch gezielt geschossen wird, zeigen immer wieder die Grünröcke aus den hiesigen Schützenvereinen. Besonders starke Leistungen lieferten im vergangenen Jahr die Schießsportfreunde aus Taaken und Sottrum ab, die insgesamt zwölf Kreismeisterinnen und Kreismeister in unterschiedlichen Disziplinen stellten. „König Fußball“ spielt in der Samtgemeinde Sottrum zwar nicht die erste Geige, doch auch in dieser Sportart gab es Gewinner. Etwa die U17-Junioren des TV Hassendorf, die verdient die Kreismeisterschaft errungen haben. Und auch der TV Sottrum hatte vier erfolgreiche Teams – U15, U16, Erste Herren und Ü40-Altsenioren – am Start.

Nicht geehrt, aber beklatscht für ihre akrobatischen Darbietungen wurden die Athleten der Gruppe "Street Workout" des SV Fortuna 83 Rotenburg. Sie konnten Werbung für ihren Sport betreiben. (Björn Hake)

Spannende Ballwechsel lieferten sich derweil die „Damen 30“ des Sottrumer Tennis Clubs mit ihren Gegnern. Am Ende sprang für Stefanie Hirsch, Kristine Bremenkamp, Franziska Martens, Stefanie Kroll und Swantje Fresen die Bezirksmeisterschaft heraus. Letztere krönte ihre starke Saison sogar noch mit dem Gewinn der Freiluftregionsmeisterschaft in der Metropolregion Bremen in ihrer Altersklasse.

Nicht ohne fleißige Übungsleiter

Dass viele sportliche Erfolge erst durch das unermüdliche Engagement von Menschen im Hintergrund zustande kommen können, wollte Peter Freytag auf keinen Fall verschweigen. Exemplarisch für die vielen emsigen Betreuer und Übungsleiter in den Vereinen hob er die Verdienste von Marita de Buhr, seit 1977 im TuS Hellwege aktiv, und Monika Meyer hervor. Letztere hat als Übungsleiterin den Gesundheitssport im TV Sottrum enorm nach vorne gebracht und leistet derzeit ein Pensum von elf Kursen pro Woche. „Ohne das Team im Hintergrund kann es die Spitzenleistungen, die im Rampenlicht stehen, nicht geben“, betonte Freytag.