Auch Besitzer kostbarer Oldtimer setzen auf die Fähigkeiten von Roland Ebermann (vorne) und seinem Team. (Björn Hake)

Heile machen. Wer diese Hilfe versprechenden Wörter bei Google eingibt, gelangt ziemlich schnell auf die Seite des Karosseriebauers Ebermann in Achim. In den 900 Quadratmeter umfassenden Hallen an der Lerchenstraße werden Unfallfolgen oder Schäden an Autos, an denen die Jahre ihre Spuren hinterlassen haben, behoben. Aber auch ungeliebte Möbelstücke erhalten in der Lackiererei durch frische Farbe neuen Glanz.

Weil das Wetter im Januar meist nicht so viel hergibt, sollte die Feier zum 50-jährigen Bestehen des ISO-zertifizierten Meisterfachbetriebs im Frühjahr stattfinden, berichtet Inhaber Roland Ebermann von seinen Plänen. „Dann aber kam Corona, und das Vorhaben musste auf Eis gelegt werden." Die tägliche Arbeit indes wird unter Beachtung der erforderlichen Sicherheitsmaßnahmen weitergeführt. Keiner der mittlerweile elf Angestellten wurde entlassen oder befindet sich in Kurzarbeit.

„Als mein Vater den Betrieb gegründet hat, sah es hier noch sehr viel anders aus“, wirft Roland Ebermann einen Blick in die Vergangenheit. Auf deutlich weniger Fläche hatte der Stellmachermeister Werner Ebermann 1970 seine Selbstständigkeit begonnen und sich, gemeinsam mit seinem Bruder Helmut, auf die Instandsetzung von Karosserien beschränkt. Die Lackiererei, und mit ihr zusätzliche Arbeitskräfte und Produktionsfläche, sei erst deutlich später dazugekommen, erklärt der Firmenchef.

Auch ihn hätte die Arbeit rund um das Auto schon als Kind interessiert, beschreibt der 53-Jährige seinen frühzeitigen Entschluss, nach einer entsprechenden Ausbildung ins väterliche Geschäft einzusteigen. Der erfolgreiche Besuch einer Technikerschule in Hamburg und die Meisterprüfung im Jahre 1992 dienten ihm dann später als Rüstzeug für den Ausbau des Unternehmens. Immer mehr Mitarbeiter für die anspruchsvolle Arbeit rund um „des Deutschen liebstes Spielzeug“ ließen die Fachwerkstatt stetig wachsen.

„Wir freuen uns über die Treue unserer Belegschaft“, bescheinigt Inka Ebermann den Beschäftigten ein hohes Maß an Gemeinschaftsgefühl. Während sie verantwortlich zeichnet für den administrativen Teil des Geschäftsbetriebs und sich unter anderem mit Personalwesen und Buchhaltung befasst, scheint auch der gemeinsame Sohn des Paares der Faszination für Fahrzeuge erlegen zu sein. „Wie Jost sein in der Lehre zum Kfz-Bauer gewonnenes Fachwissen später einsetzen möchte, bleibt ihm überlassen“, sind sich die Eltern einig. Der Einstieg in die Firma sei dabei nur eine von mehreren Alternativen.

Auch Lackiermeister Ismael Kaya unterstreicht mit 16-jähriger Betriebszugehörigkeit den Zusammenhalt zwischen Belegschaft und Geschäftsführung; Annahmemeister Mirco Fengels indes ist versiert im Schätzen jeweils entstehender Kosten und ebenfalls lange dabei. „Gemeinsam haben wir viel erreicht“, zeigt sich Roland Ebermann zufrieden mit der Geschichte seines Hauses, das nach seinen Angaben für schlanke Abläufe auch über den Landkreis hinaus bekannt ist. Privatleute und Autohäuser bilden den Kundenkreis der Firma, das sogenannte Flottengeschäft stärkt das Unternehmen, und nicht zuletzt die Besitzer kostbarer Oldtimer setzen auf die Fähigkeiten der Spezialisten.

Auch außerhalb des Kerngeschäftes rund um das Auto ist das Leistungsspektrum der Firma Ebermann gefragt. Industrielackierungen und Beschriftungen werden ebenso realisiert wie der Wunsch nach einer farblichen Neugestaltung von Möbeln und Küchenfronten. Etwa 30 000 umweltverträgliche Farbtöne lassen sich einer computergesteuerte Mischbank entlocken – eine Herausforderung also bei der Suche nach dem geeigneten Look. Ein modernes Entsorgungssystem, moderne Filter- und Abluftanlagen schützen dabei die Mitarbeiter und ihre Umgebung.