Arnd Brüning in einem Meer von Hortensien, seiner Lieblingsblume. Der Unternehmer hat große Pläne für die Zukunft. (Marvin Ibo Güngör)

Fischerhude. Internationale Kooperationen, Erweiterung des Personalstamms auf bis zu 250 Mitarbeiter sowie der Fuhrpark-Flotte und Ausbau der deutschen Marktführerschaft auch in Europa: Der Fischerhuder Unternehmer Arnd Brüning hat trotz der geplatzten Expansion am Standort Fischerhude (wir berichteten) und der damit verbundenen Entscheidung, den Betrieb stattdessen in der Bremer Überseestadt zu erweitern, seine Zukunftsvisionen für die Brüning-Gruppe nicht aus den Augen verloren. Warum auch, hat doch der Geschäftsmann die Verantwortung für rund 100 Mitarbeiter zu tragen und den Kurs für sein motiviertes Team vorzugeben.

In seinem Fischerhuder Kontor sehen die Brüning-Beschäftigten ihren Chef derweil in diesen Tagen nur selten. Der Frontmann des 1992 gegründeten Unternehmens, das Heizkraftwerke mit gewünschten Brennstoffen wie Holzhackschnitzeln, Altholz und Material aus der Landschaftspflege versorgt sowie Bodenverbesserer wie Rindenmulch, Hackschnitzel oder Einstreu liefert, tanzt derzeit auf mehreren "Hochzeiten". Gerade hat Arnd Brüning eine knapp 800 Quadratmeter große Bürofläche in der Überseestadt (Reeperbahn 12) angemietet, die ab Juli dieses Jahres von zunächst 25 Mitarbeitern aus den Abteilungen Logistik, Altholz und Non-Wood-Waste bezogen werden soll. "Weiterhin planen wir den Erwerb oder Bau einer Büroimmobilie, die aber erst 2021 bezugsfähig wäre. Hier ist aber noch nichts entschieden, wir befinden uns in der Angebotsphase", berichtet Arnd Brüning.

Ebenfalls noch zu klären sei laut Brüning die Frage, ob in drei Jahren die komplette Fischerhuder Mannschaft nach Bremen umsiedeln und der Standort Fischerhude damit aufgelöst werden soll. Dies sei von mehreren Faktoren abhängig. Besonders die Meinung seiner Mitarbeiter sei ihm wichtig, betont Brüning. "Ich weiß nicht, ob die das wollen. Es ist auch nicht klar, wie groß wir bis dahin geworden sind und ob wir alle Leute unter ein Dach bekommen." Denn an der personellen Entwicklung arbeitet Brüning derzeit mit Hochdruck. Aktuell steht die Übernahme einer in Schleswig-Holstein ansässigen Firma, die in derselben Branche wie die Brüning-Gruppe agiert, ganz weit oben auf der Themenliste. Eine Firma mit 50 zumeist gewerblichen Mitarbeitern wie Lkw-Fahrern und einem Umsatz von zehn Millionen Euro. Aber unabhängig dessen werde man im Zuge der räumlichen Erweiterung noch mehr Personal einstellen müssen, weiß Brüning, der von vier Wachstumssäulen für sein Unternehmen spricht.

Bis 2021 soll die Logistik dem Plan nach über mindestens 125 eigene Lastwagen verfügen. Neben der räumlichen, personellen und materiellen Expansion ist zudem eine Erweiterung des Produktportfolios angedacht. In erster Linie betrifft dies die energieliefernden Schüttgutrohstoffe. Besonders auf dem Pellets-Markt und auf internationaler Bühne will Brüning angreifen. Da passt es ins Bild, dass Arnd Brüning kürzlich einen Abstecher nach New York gemacht hat. Allerdings nicht zum Sightseeing in der Metropole, sondern für Kooperationsverhandlungen mit der Firma Kristi Corporation. "Ich habe in New York versucht, Pellets einzukaufen. Hier werden sie nämlich knapp. Jetzt wollen wir eine Kooperation eingehen", sieht sich Brüning bei der geplanten "Internationalisierung" auf einem guten Weg. Ziel sei es, die derzeit bei 20 Prozent liegenden Umsätze mit internationalem Bezug noch zu steigern. Aus diesem Grund sollen auch "Muttersprachler" aus Tschechien, Belgien, Polen und Russland eingestellt werden. Diese sollen in den Zielländern die Geschäfte ankurbeln.

Zuversicht und Aufbruchstimmung

Die turbulenten Tage und Wochen rund um den Jahreswechsel, als es im Ortsrat Fischerhude zu emotionalen Wortgefechten zwischen Befürwortern und Kritikern seiner Betriebserweiterung auf dem Areal "Im Krummen Ort 27" kam, das er seinem Cousin abkaufen wollte, hat der Ur-Fischerhuder längst abgehakt. Der Politik macht er keinen Vorwurf, schließlich habe sich der Gemeinderat ja für sein Projekt ausgesprochen. Arnd Brüning ist auch nicht nachtragend. Die anfängliche Enttäuschung über die nicht zustande kommende Betriebserweiterung in Fischerhude ist längst purer Zuversicht und auch einer gewissen Aufbruchstimmung gewichen. Vielmehr lobt er die konstruktiven Gespräche, die er in dem Prozess insbesondere mit den Vertretern der Freien Grünen Bürgerliste Ottersberg (FGBO) geführt habe. "Das war völlig in Ordnung."