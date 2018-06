Die Abiturienten des Cato-Gymnasiums feierten am Vormittag zunächst gemeinsam einen ökumenischen Gottesdienst, bevor es dann am Nachmittag zur offiziellen Abschlussfeier in die Schulaula ging. (Björn Hake)

Achim. "Achim ist jetzt nicht mehr der Nabel der Welt": Den Satz, den Stefan Krolle, Schulleiter des Cato-Bontjes-van-Beek-Gymnasiums seinen Abiturienten bei ihrer Abschlussfeier am Donnerstagnachmittag mit auf den Weg gegeben hatte, würde der ebenfalls anwesende Bürgermeister Rainer Ditzfeld vermutlich nicht so ohne Weiteres unterschreiben. Die Aufforderung, die Krolle damit verband, aber sicherlich doch. "Gehen Sie hinaus in die Welt, seien Sie hungrig nach dem Leben und denken Sie nun darüber nach, wie es für Sie weitergeht", forderte er die Schüler auf.

118 Abiturienten und fünf Absolventen mit Fachhochschulreife sind nun seit gestern ganz offiziell keine Schüler mehr. 29 von ihnen haben ihr Abitur am Cato-Gymnasium mit einer Eins vor dem Komma abgeschlossen. "Ich kann Sie völlig entspannt in die Welt entlassen und bin überzeugt, dass Sie auf dem richtigen Weg sind", sagte der Schulleiter. Das diesjährige Abimotto "ABIkini – knapp aber passt schon" schien da so gar nicht zu dem Notendurchschnitt zu passen. "Wenn ich mir Ihre Ergebnisse so ansehe, war das Erreichen des Abiturs für Sie alles andere als knapp", sagte daher auch Ditzfeld in seiner Rede an die Schüler. "Dieses Zeugnis eröffnet viele Perspektiven im Leben. Es liegt nun an Ihnen, was Sie daraus machen."

Dass einige der Schüler schon ganz konkrete Pläne haben, wie es weitergehen soll, erwähnte der Schulleiter nicht ohne Stolz. Denn einer der Abiturienten wird beispielsweise für ein Hilfsprojekt nach Manila reisen. Für eben dieses Projekt wurde bereits am Vormittag in einem gemeinsamen ökumenischen Gottesdienst, den die Schüler vorbereitet hatten, im Rahmen der Kollekte Geld gesammelt.

Doch auch denen, die noch nicht genau wissen, wohin sie der zukünftige Weg führen wird, machten die Redner Mut. "Die Gesellschaft und die Wirtschaft warten auf Sie", sagte Ditzfeld. Es würden Menschen gesucht, die neue Ideen entwickeln und nach Lösungen suchen und genau dieses Fundament hätten die Schüler mitbekommen. "Das Abitur ist natürlich kein Garant dafür, es im Leben weit zu bringen, aber es eröffnet einem viele Chancen."

167 Schüler waren im Jahr 2010 als Fünftklässler an das Cato-Gymnasium gekommen, wie Landrat Peter Bohlmann in seiner Ansprache sagte. 123 Jugendliche würden nun die Schule verlassen. Junge Menschen, die zu einer Generation gehörten, die mehr denn je Informationen gewichten und Chancen und Risiken der Technik erkennen müsse. "In der heutigen Informationsflut drohen Wegweiser wie Wissen und Werte unterzugehen", sagte Bohlmann. "Doch die Namensgeberin der Schule, Cato Bontjes van Beek, hat gezeigt, dass Werte und Visionen wichtig sind."

Die Abiturienten des Cato-Bontjes-van-Beek-Gymnasiums:

Alim, Dilan; Altenburg, Julia; Azimi, Luca; Baeßmann, Jonathan; Bartels, Vera; Bartsch, Clemens; Becker, Jonathan; Becker, Sara; Behrend, Markus; Bielefeld, Emily; Blau, Timo; Block, Dorian; Bohl, Oliver; Bolte, Tommy-Lee; Brünjes, Lena; Christ, Sophie; Detmer, Sabrina; Diersch, Sophia; Diezel, Samuel; Dixon, Tia; Dowling, Alicia; Duhm, Svetlana; Efe, Nursima; Eitner, Philipp; Ellrott, Cedric; Fischer, Nele; Friedrich, Svenja; Funck, Marlene; Funke, Kim; Gieschen, Rebecca; Glock, Melanie; Gottschewsky, Tom; Günther, Hendrik; Hegmann, Marcel; Herrmann, Laura; Heske, Isabel; Hoffmann, Emily; Hollenbach, Antonia; Hornik, Max; Ingendahl, Malin; Jöhnk, Jennifer; Kelting, Robert; Killenberg, Jamila; Kinet, Margarete; Klose, Kiara-Katharina; Knop, Insa; Kohlhase, Sophie-Marie; Köngeter, Antonia; Köster, Mareen; Köster, Merle; Kraas, Nele; Kröff, Kim Chi; Lange, Cai Jona; Lattermann, Maximilian; Lebert, Christin; Lehmann, Christoph; Lindenberg, Lea; Lohner, Franziska; Loose, Erik; Mack, David; Manze, Janik; Marschall, Alexander; Martens, Antonia; Martini, Emilia; Meyer, Erik; Meyer, Felix; Miesner, Paula; Mirbach, Rebecca; Mogck, Erik; Mörz, Jonas; Müller, Leah; Müller, Sarah; Müller, Tobias; Mußler, Ulla; Neppke, Emmeline; Pagel, Jule; Percani, Auron; Pohlmann, Lykka; Ramundt, Elisabeth; Röber, Paula; Rodewald, Claire; Salzmann, Laura; Schallenberger, Sandra; Schäning, Paula; Schimanski, Emily; Schmidt, Isabel; Schmidt, Tjard Justus; Schneider, Nick; Schröder, Anna; Schulz, Finn; Schulz, Fynn; Schumacher, Anton; Schumacher, Finn; Schwarz, Sonja; Seele, Lilly Johanna; Siefert, Luisa; Siemonsen, Tom; Staffeldt, Clara; Steinbach, Jannik; Stürmer, Levin; Thran, Inga; Tinla, Nico; Vöge, Leon; Voigt, Marie; Voß, Malin; Wappler, Wolf Alexander; Weber, Kimberley; Weichler, Leon; Weigel, Dennis; Welke, Mona; Welling, Paulina; Welsch, Kira; Wendt, Mika; Wilkens, Anna; Winselmann, Klara; Woitkowski, Larissa; Wolf, Noah Lennard; Wöltjen, Sebastian; Wronowski, Rilana; Yüksel, Elisa; Zambrano, Jessica; Zaremba, Merle; Zummach, Jan.