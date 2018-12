Damit der Jugend und den Sportlern in Achim nicht die Wasserflächen im Hallenbad genommen werden, will der neue Förderverein helfen, die Einnahmen der Stadt zu erhöhen. (fotos: Björn Hake)

Nachdem kurzzeitig das schnelle Ende des noch jungen Fördervereins Achimer Bäder ins Auge gefasst wurde, soll es nach dem Hoffnung machenden Signal der Politik und der Stadtverwaltung nun mit Vollgas weitergehen. Der Förderverein, der derzeit auf den Eintrag ins Vereinsregister wartet, um sich dann e.V. nennen zu dürfen, will sich engagieren, um die Einnahmen des Hallen- und des Freibads zu erhöhen und so helfen, die für einen Parallelbetrieb notwendige halbe Stelle zu finanzieren.

Wie berichtet, muss erst feststehen, wie die Stadt Achim als Betreiber beider Bäder die zusätzlichen Personalkosten von 15 400 Euro im neuen Jahr und ab 2020 jährlich 22 300 Euro einnehmen kann, bevor die im Doppelhaushalt verankerte halbe Stelle auch tatsächlich besetzt wird. Darauf haben sich die Fraktionen und die Verwaltung verständigt, im März 2019 soll das neue Bäderbetriebskonzept beschlossen werden.

„Wenn die Eintragung erfolgt ist, geht es richtig los, dann werben wir auch um Mitglieder“, sagt Richard Schönebeck, der erste Vorsitzende des Fördervereins. Und doch habe der Vorstand, zu dem auch Isabelle Lozano Wienhöfer (zweite Vorsitzende), Schriftwartin Dörte Kleemiß, Kassenwart Mark Wichary sowie der Beirat mit Sabine Schulz (beratende Funktion) und Wolfgang Strassner gehören, schon diverse Ideen und erste Sponsoren an der Hand. Schwerpunkt des Vereins ist die Jugendförderung in Achim. Und die wäre mit der zunächst beabsichtigten drastischen Reduzierung des Parallelbetriebs aus Sicht von Schönebeck und Co. gefährdet gewesen. „Das geht gar nicht, Sportler aus dem Wasser zu schmeißen“, wird Schönebeck deutlich. Er ist mit seiner Schwimmschule zugleich auch gewerblicher Anbieter. „Meine Schwimmschule ist sicher, ich möchte mich für den Sport und die Jugend in Achim einsetzen“, erklärt der ehemalige Wasserballprofi, warum er sich im Förderverein engagiert.

Acht Events im Jahr

Denn, dass eine Menge Arbeit auf die anderen und ihn zukommt, davon geht Schönebeck fest aus. Der Förderverein, in dem eine Mitgliedschaft zwölf Euro im Jahr kosten wird, möchte Geld für die Stadt besorgen. Das soll laut Schönebeck funktionieren, indem der Verein Veranstaltungen in den Bädern auf die Beine stellt. „Es werden wohl acht Events im Jahr sein“, blickt Schönebeck voraus und nennt als Beispiele eine Schools-out-Party oder ein Nikolausschwimmen. Die Events sollen während der normalen Öffnungszeiten stattfinden – die Einnahmen werden über die Kassenautomaten der Bäder erzielt. Der Förderverein möchte eben dafür sorgen, dass mehr Menschen ins Bad kommen. „Das haben wir uns bei anderen Fördervereinen angeschaut, das wird auch in Achim funktionieren“, ist sich Richard Schönebeck sicher.

Zwei Jahre hätte ein Kreis von Badnutzern schon über die Gründung eines Fördervereins sinniert, nun ist es soweit. Und der 54-Jährige, der vor acht Jahren von Bremen-Nord nach Achim gezogen ist, nennt als Anlass das neue Bäderbetriebskonzept, von dem er sehr wenig hält. „Das ist das Papier nicht wert, auf dem es steht“, betont er. Viel hält er dagegen von Rüdiger Dürr. Der Vorsitzende des Sportausschusses sei der Einzige gewesen, der sich vor Ort im Bad und bei dessen Nutzergruppen schlaugemacht hätte. Keinen Kontakt gab es dagegen bisher zwischen dem Verein und der Stadtverwaltung.

„Wenn es so kommt, herrscht bei mir große Freude und Erleichterung vor“, sagt Fachbereichsleiter Steffen Zorn. Er sei dann guter Dinge, dass es gelingt, die zusätzlichen Personalkosten aufzufangen, ohne dass der städtische Haushalt stärker belastet wird. „Mit Sicherheit werden wir im neuen Jahr gerne den Kontakt zum Förderverein aufnehmen“, erklärt Zorn. Die Stadtverwaltung setzt auf ein Drei-Säulen-Modell, um den von den Vereinen und Rettungsschwimmern geforderten Parallelbetrieb wie bisher aufrecht erhalten zu können. Eine Säule wäre der Förderverein, eine weitere sind die Achimer Vereine. „Uns liegt ein schriftliches Angebot vor, dass Rettungsschwimmer der Vereine im Bad eingesetzt werden können“, schildert Zorn. Als „dritten Baustein“ möchte die Stadt die Gewerbetreibenden ins Boot holen, die dann erhöhte Preise für die Mietbahnen im Bad zahlen müssten. Bekanntlich sollen mit dem neuen Konzept auch die Mietpreise und Eintrittspreise ohnehin angehoben werden.