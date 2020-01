Reiner Sterna vor seinem neuen Amtssitz? Der Christdemokrat kandidiert als Bürgermeister des Fleckens Ottersberg und möchte ab Herbst 2020 als Verwaltungschef in das Rathaus einziehen. (Björn Hake)

Er möchte die Menschen in den Vordergrund seines Handelns stellen – ob Mitarbeiter oder Bürger – und den Flecken Ottersberg gestalten und weiterentwickeln. „Ottersberg kann mehr“, sagt Reiner Sterna voller Überzeugung. Am Donnerstagabend hat der Christdemokrat im Rahmen des traditionellen CDU-Neujahrsempfangs mit der Einreichung seiner Bewerbung offiziell seine Ambitionen auf das Amt des Gemeinde-Bürgermeisters angemeldet. Sterna, der bereits seit Jahren als Ortsbürgermeister der Ortschaft Posthausen fungiert, geht somit als Kandidat für die CDU in den Wahlkampf, der am 26. April oder spätestens bei der möglichen Stichwahl am 10. Mai mit der „Inthronisierung“ des Nachfolgers von Horst Hofmann (CDU) seinen Abschluss findet.

Freilich hat Reiner Sterna sein Ziel, als Bürgermeister ab Herbst dieses Jahres die Geschicke des Fleckens Ottersberg zu leiten, noch längst nicht erreicht. Schließlich gibt es mit Jürgen Baumgartner (Die Linke) und Tim Willy Weber (Freie Grüne Bürgerliste Ottersberg) derzeit zwei weitere Kandidaten, die Hofmann ihrerseits nur allzu gerne beerben würden. „Ich finde es gut, wenn sich Menschen finden, die bereit sind, sich für die Ottersberger Bürger einzusetzen“, zollt Sterna seinen langjährigen Ratskollegen den nötigen Respekt. Der Christdemokrat weiß derweil trotzdem schon ganz genau, wie er die Herausforderung als Verwaltungschef im Falle eines Wahlsiegs angehen wird. „Ich würde zunächst die Mitarbeiter im Rathaus sowie die Ratsmitglieder näher kennenlernen und die weitere Zusammenarbeit abstimmen“, beschreibt er seine erste Amtshandlung, bevor es ans politisch Eingemachte geht.

Der 55-Jährige, der als Leiter des Servicezentrums der DAK Gesundheit sein Geld verdient und zudem seit 23 Jahren ehrenamtlich als Versichertenberater der Deutschen Rentenversicherung Bund tätig ist, sieht sich als kommunikativer Teamplayer und Motivator, der Menschen mitreißen und begeistern kann. Demnach sei ihm eine wertschätzende Mitarbeiterführung im Rathaus sehr wichtig. „Ich kann zuhören, höre mir gerne andere Meinungen an und binde andere Menschen bei der Meinungsbildung mit ein. Außerdem habe ich ein umfangreiches Netzwerk, auch über die Gemeindegrenzen hinaus, und habe ein gutes Vertrauensverhältnis zu den Bürgern im Flecken Ottersberg“, nennt Sterna einige Stärken, die aus seiner Sicht für ihn sprächen.

Die Entwicklung im Ortskern, speziell im gastronomischen Bereich, liegt dem Posthausener indes besonders am Herzen. Aber auch die Sicherung vorhandener und die Schaffung neuer Arbeitsplätze auch unter ökologischen Aspekten hat sich der Christdemokrat auf die Fahnen geschrieben. Weitere Schwerpunkte seiner Arbeit als Bürgermeister sieht Sterna im Bürgerdialog, den er durch separate Bürgermeistersprechstunden im Rathaus fördern möchte, sowie die Neuauflage des Ottersberger Journales als Informationsbroschüre für den Flecken Ottersberg.

Ein wichtiges Ziel für ihn sei die Aufstellung des Flächennutzungsplanes, betont Reiner Sterna, der sich aber auch für die Schaffung eines Gewerbeparks an der Landesstraße 155 in Posthausen stark macht. Die Verbesserung des ÖPNV (Öffentlicher Personennahverkehr) und Schaffung von Wohnraum in allen Formen sind Projekte, die Sterna ebenfalls auf seiner Liste hat. Dass die Kommune finanziell nicht auf Rosen gebettet ist, weiß Sterna nicht zuletzt als Vorsitzender des Finanzausschusses sehr genau. Was ihn jedoch nicht davon abhält, in die Infrastruktur investieren zu wollen. „Es sind Dinge, die unseren Bürgern zugutekommen“, erklärt Sterna und nennt etwa die Schaffung von Kita-Plätzen, den Bau der neuen Feuerwehrhäuser, die Erweiterung in den Schulen oder die Sanierung und Unterhaltung der vorhandenen Radwege und Straßen als Beispiele.

Ihm sei klar und bewusst, dass man dafür auch Schulden machen müsse. „Aber wir bekommen dafür auch einen entsprechenden Gegenwert. Trotzdem hat die Politik mit dem Bürgermeister eine Zielvereinbarung getroffen, die es einzuhalten gilt. Der Flecken Ottersberg ist keine Ausnahme“, betont Sterna, der die Einnahmesituation seiner Kommune durch die Erhöhung der Einwohnerzahl und auch die der Gewerbetreibenden verbessern möchte. „Dazu gehört es auch, die Ausgaben genauestens und auf Alternativen zu prüfen.“