Die Musikerin Miriam Spranger aus Chemnitz war nicht das erste Mal in Etelsen. Der Auftritt in der Kirche war aber trotzdem neu. (Björn Hake)

Mal witzig, aber auch kritisch, dann zweifelnd und verzweifelt ausgelegt – die Texte von Miriam Spranger waren beim Konzert in der Kirchengemeinde „Zum Guten Hirten“ in Etelsen abwechslungsreich und hintergründig. Bereits zum vierten Mal gastierte die vielseitige und selbstbewusste Sängerin hier, doch erstmals nicht im Gemeindehaus, sondern in der Kirche.

Ein eingeschränktes Konzert präsentierte die Kirchengemeinde, doch die spärlich besetzten Bänke waren am Mittwochabend Corona geschuldet. Miriam Spranger aus Chemnitz beeindruckte ihr Publikum mit frecher Sopran-Stimme und mehrdeutigen Texten, die Witz und Ehrlichkeit ausdrücken. Dabei begleitete sich die Musikerin in Jeans und mit hochgeschobenen Blusenärmeln selbst fingerfertig auf der Konzertgitarre oder an einem kleinen Keyboard, welches ein Klavier ersetzte.

Die Chemnitzerin stellte am Mittwoch Songs aus ihrem aktuellen Album „Trugschluss" vor, das Ende vergangenen Jahres erschienen und bereits ihr viertes Studioalbum ist. „Seit der Veröffentlichung ist das heute eine der seltenen Möglichkeiten in diesem Jahr“, bedauerte Spranger das Fehlen besonderer Präsentationstermine.

„Wir waren vom ersten Tag vorsichtig und behutsam“, beschrieb Etelsens Pastor Martin Beckmann die Einschränkungen aufgrund der Corona-Pandemie. „Als es wieder mit den Gottesdiensten losging, sind wir ganz langsam damit angefangen“, fügte er an. Das Konzert mit Miriam Spranger war in Etelsen das erste auf diese Weise – also mit besonderer Hygieneregeln und natürlich mit dem gebotenen Abstand.

„Die einen würden es Liedermacherei nennen, aber da sehe ich mich persönlich nicht so. Ich nenne es immer deutscher Singer/Songwriter-Pop“, antwortete die Sängerin auf die Frage nach ihrer musikalischen Stil-Richtung. Ihrem Motto ist sie dabei immer treu geblieben. „Zwischen den Zeilen liest es sich immer noch am besten“, sagte die Künstlerin und ging auch gleich näher darauf ein: „Man sollte nicht immer alles so ernst nehmen, wenn zum Beispiel ein Witz auf eigene Kosten geht.“

Miriam Spranger wurde auch schon gefragt, wie sie eigentlich auf den Titel „Trugschluss“ gekommen sei. „Weil ich denke, dass viele Dinge anders sind, als sie auf den ersten Blick scheinen“, lautete ihre Antwort. Ihre Text-Ideen entwickeln sich durch alles, was um sie herum passiert und was sie in irgendeiner Form berührt. „Im Positiven und im Schlechten“, erklärte sie den Besuchern.

Miriam Spranger, die trotz ihrer Erfolge immer bodenständig geblieben ist und sich auch um Ton-Anlage und Beleuchtung sowie den CD-Verkauf selbst kümmert, machte aus der Corona-bedingten Situation mit nur wenig mehr als 20 Zuhörern das Beste. Mal widmete sie ein Lied ihres neuen Albums „allen schönen Menschen auf dieser wunderschönen Erde“. „Dich zu artikulieren zählt eindeutig nicht zu deinen Stärken“, stellte sie im weiteren Verlauf des Textes kritisch fest. In einem anderen Song sang sie über Menschen, die sich benehmen würden, als seien sie der Nabel der Welt.

Premiere im Gepäck

In einem ihrer Lied-Texte versicherte die Chemnitzerin: „Ich freue mich, wenn es regnet. Wenn ich es nicht mache, regnet es trotzdem.“ Premiere feierte neben den Liedern aus dem neuen Spranger-Album aber auch ein Titel der aktuellen Kinderlieder-CD, die sie erst tags zuvor in den Händen gehalten hatte.

„In Etelsen selbst bin ich nun zum vierten Mal – allerdings tatsächlich zum ersten Mal in der Kirche“, erklärte die Musikerin, die zuvor immer nebenan im Gemeindehaus gespielt hatte. Ganz so neu war dieses Gefühl – es wurde ihr bewusst, als sie ins Gotteshaus reinging – aber doch nicht. „Mit einer Johnny-Cash-Coverband, in der ich singe, bin ich schon in Kirchen aufgetreten“, verriet die junge Frau aus Sachsen.

„Man kommt immer wieder dahin zurück, wo es schön ist. Vor längerer Zeit schon habe ich hier auch Freunde gefunden“, fügte die vielseitige Musikerin aus Sachsen an. Bernhard Probst vom Etelser Konzert-Management unterstrich dieses auf seine Art: „Es gibt Orte, an die sie nicht noch einmal will. Dass sie aber hier zum vierten Mal auftritt, sagt doch schon alles.“

Den ersten Auftritt in Niedersachsen hatte Miriam Spranger 2013 übrigens im Hofcafé in Haberloh. „Daraufhin bekam ich eine E-Mail von einem Chormitglied aus Etelsen, ob ich nicht auch mal dahin kommen würde“, nennt sie die Entstehung des Kontaktes mit der Kirchengemeinde „Zum guten Hirten“. Bereut hat sie ihre positive Entscheidung mit Sicherheit nicht.