Die Damenabteilung der Schützengilde mit Helga Volkmann (im Vordergrund) an der Spitze lebt von ihrer Harmonie und der Geselligkeit. (Björn Hake)

Ottersberg. Was sich im Januar 1968 kaum jemand im Ottersberger Ortsteil Bahnhof vorstellen konnte, gehört mittlerweile zum Ortsbild wie das Bahnhofsareal selbst oder das Gewerbegebiet. Dort, am Schwarzen Weg, steht auch seit Jahren das Vereinsheim der 1911 gegründeten Schützengilde Ottersberg. Und ziemlich genau 57 Jahre nach der Gründung standen die stolzen Grünröcke vor einer Zäsur. Denn nachdem einige beherzte Damen bereits im Jahr 1964 einen Aufnahmeantrag gestellt hatten, konnte der Vorstand diesem Werben nicht mehr standhalten und gründete eine Damenabteilung, die inzwischen längst zu einem Flaggschiff der Schützengilde Ottersberg geworden ist.

Wie wichtig die Damen dem Verein und seinen ehemals skeptischen männlichen Schießsportfreunden sind, soll das diesjährige Gilde-Schützenfest untermauern, das am Sonntag, 10. Juni, ganz im Zeichen des Jubiläums der Damenabteilung steht. Eine schwierige Entscheidung sei es gewesen, die in der Männerwelt kritisch gesehen worden war, erinnerte sich der ehemalige Vereinsvorsitzende Hermann Viets, der diese Führungsposition bis 2008 bekleidet hatte. Doch die Ottersberger Frauen wollten sich nicht unterbuttern lassen und verfolgten beharrlich ihr Ziel. Einen Teilerfolg errangen die emanzipierten Damen, weil sie zunächst als passive Mitglieder dabei sein durften.

Spaß, Harmonie und Top-Leistungen

Doch auch dieses Zugeständnis reichte der heute 16-köpfigen Schar nicht aus. Schließlich konnten die Männer das Drängen der Frauen nicht mehr aushalten und befürworteten die Gründung. Zuerst hatten die Männer die Frauen noch betreut. Aber die Frauen waren schon früh sehr erfolgreich und starteten viele Aktivitäten im Vereinsleben. Helga Volkmann gehört derweil als Gründungsmitglied und Frau der ersten Stunde immer noch zum Führungszirkel der Gilde-Damen. "Sie sorgt seit jeher mit viel Einsatz für ein reibungsloses Funktionieren und eine rege Beteiligung an den Pokalschießen bei anderen Vereinen", lobt Gilde-Sprecher Roland Schmidt und fügt hinzu: "So wie auch alle anderen Damen der Schützengilde ist sie mit viel Herzblut dabei." Dabei sei sich Helga Volkmann auch nicht zu schade, das schmucke Vereinsheim zu reinigen oder die eigenen Schießwettbewerbe mit viel Aufwand zu organisieren und auszurichten. "Wir sind uns immer treu geblieben und haben auch außerhalb des Schießstands sehr viel Spaß", lobt Helga Volkmann die Harmonie, den Zusammenhalt und die Geselligkeit innerhalb der Gruppe, in der noch acht Schützinnen sehr aktiv sind. Lebhaft geht es demnach auch beim Theaterbesuch, auf Fahrradausflügen oder beim gemeinsamen Grillabend mit den Männern zu.

Den Wandel der Zeit müssen aber auch Helga Volkmann und Adele Frank, ein weiteres in der Schützengilde verbliebenes Gründungsmitglied, eingestehen. Zu dritt habe man damals die Offensive gewagt und die Männer mit dem Aufnahmewunsch brüskiert. Doch dann boomte ausgerechnet die Damenabteilung mit zeitweise fast 40 Mitgliedern und ließ die Kritiker verstummen. Die Damenabteilung der Schützengilde hat allerdings in der Vergangenheit nicht nur in der Breite mit Spaß, Geselligkeit und guter Laune von sich reden gemacht, sondern auch in der Spitze mit sportlichen Top-Leistungen aufhorchen lassen.

Ein Beispiel dafür sind die Leistungen von Heidrun Schäfer, die als Sportschützin für die Schützengilde Ottersberg bedeutende Erfolge errungen hat. Mit ihrer Ruhe und Gelassenheit am Schießstand hat es Heidrun Schäfer auf zahlreiche Teilnahmen an Deutschen Meisterschaften gebracht und mit ihrem Luftgewehr hat sie auch Titel und Medaillen für den kleinen und traditionsreichen Schützenverein von der Wümme geholt. Wer sich vom guten Klima innerhalb der Mannschaften der Schützengilde Ottersberg überzeugen möchte, hat beim Schützenfest am 10. Juni die Gelegenheit dazu. Auf dem Gelände am Schwarzen Weg im Ortsteil Bahnhof geht das Spektakel um 10.30 Uhr mit dem Frühkonzert unter musikalischer Begleiter der Oytener Gruppe De Thüner los. Die Proklamation der neuen Könige ist für 13 Uhr geplant.