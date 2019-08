Der Hingucker auf dem jüngsten Wochemarkt: Für das "Frühstück in Weiß" wurde von den Teilnehmern eine Tafel vor dem Pforthaus aufgebaut. (Fotos: Björn Hake)

Strahlend weiße Blusen und Hemden, im Sommerwind flatternde Hutbänder und lange Tafeln, bestückt mit edlem Porzellan, Silberbesteck und Leckereien vom Wochenmarkt. Das „Frühstück in Weiß“, organisiert von einer munteren Gruppe rund um „Groenfinger“ Gerhild Schröder und Marktmeister Klaus Uellendahl, hat am Sonnabendvormittag etwa 30 Frauen und Männer auf den Plan gerufen. Platz genommen hatten die festlich gekleideten Bürger vor dem historischen Pforthaus; ihr Outfit erinnerte an Hochzeiten, weiße Rosen und Schleierkraut unterstrichen den festlichen Charakter der gemeinsam eingenommenen Mahlzeit.

Wie zuvor „Achim kocht“ solle auch diese Aktion zu mehr Gemeinsamkeit in der Stadt führen, beschrieb Uellendahl die Idee hinter dem Vorhaben. Die gelungene Premiere ermutige ihn nun zu Wiederholungen, möglicherweise an Sonntagen, während derer die Innenstadt ja kaum frequentiert werde. „Vielleicht gelingt es mir ja, ein paar Geschäftsleute einzubinden, die dann auch bereit sind, uns finanziell ein wenig unter die Arme zu greifen“.

Dreimal hatten sich die Initiatoren im Vorfeld getroffen, um die Planung des Events voranzutreiben. Auf zehn Euro habe sich letztendlich der Beitrag eines jeden Teilnehmers belaufen, und eingekauft worden sei ausschließlich auf dem Wochenmarkt, informierte Gerhild Schröder. „Ganz bewusst haben wir darauf geachtet, keinerlei Plastik auf den Tisch zu bringen wie zum Beispiel Portionsdöschen mit Kaffeesahne oder eingeschweißte Auflage“. Man wolle damit ein Zeichen setzen und aktiv zur Müllvermeidung beitragen.

Dankbar sind die Organisatoren dem Betreiber des Asia-Bistros „Sunny“, der schon frühmorgens seine Türen geöffnet und damit die Möglichkeit geschaffen hatte, Auflage, Käse und weitere Leckereien dekorativ auf Platten und Tellern zu arrangieren. Pünktlich um zehn Uhr war es dann soweit, dass die Anwesenden, größtenteils Mitglieder des „Montags-Klönschnacks“, zu Kaffee und Brötchen greifen und das lockere Beisammensein genießen konnten. Obwohl die Gruppe mittlerweile einen privaten Treffpunkt für das allwöchentliche Beisammensein gefunden hat, halte die Enttäuschung über den Wegfall des Feierabendmarktes an, war aus der Gruppe zu hören. „Wir wünschen uns sehr, irgendwann in die Innenstadt zurückkehren zu dürfen."

Auch für den Fall, dass das Wetter den Genießern einen Strich durch die Rechnung gemacht hätte, war Vorsorge getroffen und als Alternative die Marktpassage gewählt worden. „In geheimer Mission“, sagte Klaus Uellendahl und schmunzelte dabei. So gut wie niemand von der Verwaltung habe von dem Projekt gewusst, das bei ihm offiziell als Marktstand angemeldet und auch bezahlt worden war. Die Grundidee sei übrigens nicht neu, in zahlreichen Städten habe das „Dinner in White“ bereits Tradition, weiß Gerhild Schröder und berichtete von einem Event in Bad Zwischenahn mit etwa 1000 Teilnehmern.

Auch für weitere Feste und Ereignisse liefen die Planungen bereits, kündigte Mirja Müller-Weber vom Achimer Veranstaltungsverein zukünftige Begegnungen in der Weserstadt an. Zusätzlich zum traditionellen Weihnachtsmarkt werde es zum Beispiel vom 29. November bis zum 1. Dezember einen Wintermarkt geben, der auch schon im vergangenen Jahr regen Zulauf gehabt habe. Voraussetzung: Wer dort mitmachen wolle, müsse in Achim beheimatet sein; auswärtige Schausteller und Vereine seien ausdrücklich nicht zugelassen.

Während die meisten Wochenmarkt-Gäste die Premiere mit positiven Kommentaren bedachten, konnte Elsbeth Röber dem Ereignis nichts abgewinnen. „Ich bin absolut kein Mensch, der sich gerne in der Öffentlichkeit präsentiert und frühstücke lieber zu Hause“.