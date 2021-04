Landkreise Rotenburg/Verden. Für die Suche nach einem Atommülllager hatte die Bundesgesellschaft für Endlagerung (BGE) im Rahmen der Standortsuche im Herbst vergangenen Jahres einen Zwischenbericht veröffentlicht und darin 90 Teilgebiete im ganzen Bundesgebiet ausgewiesen auch die Gemeinde Taaken aus dem Landkreis Rotenburg kommt, wie berichtet, darin vor. Nun haben die Bundesgesellschaft und das Bundesamt für die Sicherheit der nuklearen Entsorgung (Base) insbesondere junge Menschen dazu angeregt, bei der Suche nach einem Standort, der für eine Million Jahre Sicherheit biete, „mitzureden“. Vor 2050 ist demnach nicht mit einer Inbetriebnahme des Atommülllagers zu rechnen, daher seien die jetzt jungen Menschen später davon betroffen.

Drei Montage im Mai

Dazu soll es im Mai drei digitale Veranstaltungen geben, die für Menschen bis 30 Jahre konzipiert sind. „Die drei Veranstaltungen bauen aufeinander auf und sind auch ohne thematisches Vorwissen für jeden geeignet“, heißt es von BGE und Base. Die Onlineveranstaltungen finden allesamt montags jeweils in der Zeit von 17 bis 19.30 Uhr statt. Das Konzept und die Inhalte der Veranstaltungsreihe wurden in einem Workshop unter Mitwirkung von 40 jungen Leuten entwickelt.

Am Montag, 10. Mai, startet die Reihe mit dem Infopaket „Gut zu wissen“ mit Shary Reeves. „An diesem Abend geben Experten Einblicke in die komplexe Endlagersuche und stellen sich den Fragen der jungen Menschen“, heißt es in der Einladung. Am Montag, 17. Mai, soll es dann ein sogenanntes Mitmachpaket mit dem Titel „Wie kann ich konkret mitreden?“ geben. Dieser Abend widme sich dem Thema Beteiligung und unter anderem die Fragen beantworten: Wer kann wobei mitmachen? Wie können sich junge Leute in die Endlagersuche einbringen? Und was ist eigentlich die Fachkonferenz Teilgebiete? Am Montag, 31. Mai, heißt es dann: „Was wird hier gespielt? Endlager-Planspiel“. Bei einem digitalen Rollenspiel zum Endlager schlüpfen die Teilnehmer in unterschiedliche Rollen und diskutieren aus dem Blickwinkel der anderen über die Endlagersuche.

Anmeldungen für alle drei Veranstaltungen sind ab sofort per E-Mail an veranstaltung@bge.de möglich. Die Links zur Teilnahme werden jeweils vor der Veranstaltung an die Teilnehmer verschickt.