Der pädagogische Mittagstisch wird als freiwilliges Angebot in der Ganztagsschule im Schuljahr 2020/21 angeboten. (Patrick Seeger/dpa)

Die erlösende Nachricht für die Eltern der Hortkinder in Uesen kam bereits Anfang Februar: Das Hortangebot soll trotz der Einführung des Ganztagsschulbetriebes zum Schuljahr 2020/2021 zunächst einmal bis zum Sommer kommenden Jahres fortgeführt werden. Dafür hatte sich, wie berichtet, zumindest der Sozialausschuss einstimmig ausgesprochen. Wenn jetzt auch noch die Mitglieder des Schulausschusses in ihrer kommenden Sitzung am 16. März und abschließend der Rat sein Okay gibt, können die Pläne der Verwaltung so umgesetzt werden.

Noch nicht klar war Anfang Februar allerdings, wie es nach dem Start der Ganztagsschule mit dem pädagogischen Mittagstisch in Uesen weitergehen wird. Doch auch hier haben die Verantwortlichen nun gemeinsam ein Modell entwickelt. Das geht aus einer Beschlussvorlage hervor, die ebenfalls für die Schulausschusssitzung am Montag auf der Tagesordnung steht. „Bisher wurde in der Grundschule Uesen ein pädagogischer Mittagstisch mit bis zu 20 Plätzen als Minimallösung für eine Betreuung der Grundschulkinder zur Bedarfsdeckung angeboten“, erklärt die Verwaltung darin. Über dieses Angebot war die tägliche Betreuung der 20 Kinder bis 14.50 Uhr gesichert. „Dieses Angebot war befristet bis zum Beginn der Ganztagsschule.“

Verlässliche Mittagsbetreuung

Somit müsste das Angebot eigentlich zum neuen Schuljahr eingestellt werden. Betroffene Eltern hatten gegenüber Politik und Verwaltung allerdings bereits mehrfach ihre Sorge darüber kundgetan, da die Grundschule Uesen zunächst nur mit Betreuungsangeboten an drei Tagen in der Woche – nämlich montags, dienstags und mittwochs bis 15.30 Uhr – in den Ganztagsbetrieb starten will. „Da die aktuellen Rahmenbedingungen bezüglich der Zuweisung der Lehrerstunden für die Sicherung des Ganztagsangebots noch nicht abschließend klar sind, wurde in enger Zusammenarbeit mit der Grundschule Uesen ein Modell zur Fortführung einer verlässlichen Mittagsbetreuung an Schultagen erarbeitet“, kündigt die Verwaltung nun an.

Ergänzend zum dreitägigen Ganztagsangebot kann demnach für 26 Kinder eine verbindliche Betreuung für Donnerstag und Freitag von 12.30 bis 14.30 Uhr als freiwilliges Ganztagsangebot an Schultagen gebucht werden. „Personell wird diese Betreuung von den pädagogischen Mitarbeiterinnen, die den pädagogischen Mittagstisch bisher betreut haben, übernommen“, heißt es in der Vorlage. Diese Mitarbeiterinnen werden auch im weiteren Ganztagsschulangebot eingebunden sein. „Das heißt, im System Ganztagsschule ist Kontinuität in der Beziehung zu den Mitarbeiterinnen gegeben.“

Ausweitung ist denkbar

Und auch eine Ausweitung des Angebotes ist nach Angaben der Stadt offenbar denkbar. „Wenn es gelingt, einen weiteren pädagogischen Mitarbeiter einzustellen, kann die Platzanzahl auf bis zu 40 erhöht werden.“

Die Kinder, die schon Nutzer des pädagogischen Mittagstisches sind, werden bevorzugt in das Folgeangebot aufgenommen. Da es sich um ein Schulangebot handelt, ist die Betreuung kostenlos.„Aufgrund der aktuell vorliegenden Anmeldezahlen für Hort und Mittagsbetreuung ist damit zu rechnen, dass auch 40 Plätze nicht bedarfsdeckend sein werden. Neuaufnahmen erfolgen analog zu den Aufnahmekriterien der Horte in Achim durch die Schule.“