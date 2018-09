In traditionelle Mönchsgewänder gekleidet erzeugen die Sänger des Ensembles „The Gregorian Voices“ eine mystische Atmosphäre, die das Publikum auf eine Zeitreise durch die Welt der geistlichen Musik des Mittelalters führt. Nun gastieren sie in Thedinghausen. (Udo Meissner)

Thedinghausen. „Gregorianik meets Pop – vom Mittelalter bis heute“. So lautet das Programm, das es am Sonntag, 23. September, ab 19 Uhr in der Maria-Magdalena-Kirche in Thedinghausen zu hören geben wird. Zu Gast ist dann das Ensembles „The Gregorian Voices“. „Lassen sie sich von den faszinierenden Stimmen der Solisten und dem ergreifenden Chorgesang begeistern: Mittelalter trifft das Hier und Heute“, heißt es dazu in der Ankündigung.

In traditionelle Mönchsgewänder gekleidet erzeugen die Sänger des Ensembles „The Gregorian Voices“ eine mystische Atmosphäre, die das Publikum auf eine Zeitreise durch die Welt der geistlichen Musik des Mittelalters führt – eine Klangwelt ohne zeitliche, religiöse oder sprachliche Grenzen. Mit orthodoxer Kirchenmusik und geistlichen Liedern aus der Zeit der Renaissance und des Barock geht die Reise durch die Jahrhunderte bis in die heutige Zeit.

Mit Klassikern der Popmusik zeigen die Solisten des Ensembles auch eine neue Facette ihres stimmlichen Könnens. Im Stil des gregorianischen Gesangs neu arrangiert gibt es unter anderem Leonard Cohens "Hallelujah", "Knockin‘ on heaven’s door" von Bob Dylan, "The Sound of Silence" von Simon & Garfunkel, "Pie Jesu" von Andrew Lloyd Webber oder "Amazing Grace" zu hören.

Dem Alltag entfliehen

Unter Gregorianik oder gregorianischem Choral versteht man den einstimmigen, unbegleiteten, liturgischen Gesang der katholischen Kirche in lateinischer Sprache. Bis heute werden verschiedene Theorien zur Entstehung der Melodien diskutiert. Gesichert erscheint, dass die Form der gesungenen Liturgie im Wesentlichen aus Rom stammt, wo sie zwischen dem vierten und dem frühen achten Jahrhundert nach und nach entstand, heißt es in der Ankündigung.

Die erste Hälfte des Programms, das in Thedinghausen vorgetragen wird, besteht aus klassisch gregorianischen Chorälen, orthodoxen Kirchengesängen und Liedern der Renaissance und des Barock, die in lateinischer Sprache vorgetragen werden. Neben dem „Ave Maria“ und dem „Ave Maris Stella“ wird dem Publikum das andachtsvolle Kyrie „Missa Orbis Factor“ geboten. Es folgen unter anderem orthodoxe Lieder von Ioan Kukusel (1280 bis 1360) und ebenfalls ein kunstvoller Kanon „Cantate Domino“ von Heinrich Schütz (1585 bis 1672).

In der zweiten Hälfte demonstrieren die acht Künstler, wie englischsprachige Popsongs in einer gregorianischen Adaption klingen. Neben den bereits genannten Stücken wird es dann auch Rod Stewards "I’m Sailing“ zu hören geben. "Die stimmgewaltigen Sänger tragen die Stücke mit einer berauschenden Klarheit vor, wodurch das Konzert durch seine musikalische Präzision und die reinen Gesänge des Chors dazu einlädt, abzuschalten und auf wundervolle Art und Weise dem Alltag zu entfliehen", heißt es in der Ankündigung.

Eintrittskarten gibt es an diesen Vorverkaufsstellen: Thedinghausen: Lange-Buch & Medien, Braunschweiger Straße 57 und im Pfarrbüro, Braunschweiger Straße 18; Riede: Bücherkiste Göstemeyer, Thedinghauser Straße 12; Achim: ACHIMER KURIER, Obernstraße 63 und im Internet unter www.nordwest-ticket.de. Eintrittskarten kosten im Vorverkauf 21,90 Euro, an der Abendkasse 25 Euro.