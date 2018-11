Der neue Badbetriebsleiter René Grabowski freut sich auf die Sanierung. (Björn Hake)

Die Grenzen für das Großprojekt „Otterbad-Sanierung“ sind klar gezogen. Bis Ende 2020 sollen die umfangreichen Arbeiten zur energetischen Sanierung erledigt sein, die nicht mehr als 3,1 Millionen Euro netto kosten dürfen. Aufgezeigt hat sie der Ottersberger Gebäudemanager Heiko Szczesny am Donnerstagabend bei der Sitzung des Ausschusses für Jugend, Sport und Soziales. Dem Gremium um Bianca Fischinger (SPD) gab der Bauleiter aus der Verwaltung einen Einblick in die derzeit laufende Planungsphase.

Als Partner sitzt das Unternehmen Thalen Consult aus Zetel – ein Zusammenschluss von drei Gesellschaften – mit im Boot und übernimmt die Architektenleistung für die dringend notwendige Sanierung. Das unabhängige Planungs- und Beratungsunternehmen für die Bereiche Hochbau, Tiefbau, Stadt- und Landschaftsplanung gilt als Experte für komplexe Bau-, Planungs- und Entwicklungsprojekte. Das Leistungsspektrum des Unternehmens für die Maßnahme umfasst unter anderem die technische Gebäudeausrüstung, Projektsteuerung, Architektur sowie Verkehrs- und Infrastrukturplanung. In Sachen Bädersanierung verfügt Thalen Consult derweil über reichlich Erfahrung, so war man etwa für die Modernisierung des Freizeitbades in Bremen-Vegesack zuständig.

Mit seinem Portfolio passt das Unternehmen aus Sicht der Verwaltung also perfekt ins Anforderungsprofil, zumal im Außen- und Innenbereich zahlreiche aufwendige Arbeiten zu erledigen sind. Den Kostenrahmen einzuhalten, stellt für Heiko Szczesny derweil „eine echte Herausforderung“ dar. „Wir mussten uns von 5,3 Millionen Euro runter arbeiten und uns dabei tüchtig Gedanken machen“, erklärte Szczesny die Diskrepanz zwischen Planungsbeginn und dem jetzigen Stand. Ein wichtiger Bestandteil der Planungen im Innenbereich ist die Erweiterung der Sammelumkleidekabinen, um einen besseren Durchlauf für die Badegäste zu erzielen und somit die Abläufe zu erleichtern. So soll aus einem Abstellraum eine zusätzliche Umkleide geschaffen werden. „Schulklassen können den Wechsel am Beckenrand vollziehen, wenn wir die Abläufe mit diesem zweiten Block optimieren“, nennt Szczesny den Vorteil.

Neue Räume für das Personal

Eine Umgestaltung hat auch das Planschbecken für die kleinsten Badegäste dringend nötig. „Da müssen wir was machen, es befindet sich in einem sehr schlechten Zustand“, denkt Szczesny über eine deutliche Aufwertung und Steigerung der Attraktivität nach. Ebenfalls soll an das Personal und die Badleitung gedacht werden, die neue Räume für die Arbeit und zum Aufenthalt bekommen sollen. Und auch der Eingangsbereich mit seiner Halle soll den Plänen zufolge neu angeordnet werden, berichtete der Bauleiter. Ein ordentliches Zeugnis stellte Szczesny derweil dem Dach des Otterbades aus, dessen Sanierung mit „normalem Aufwand“ zu verwirklichen sei. „Die Holzkonstruktion ist gut“, betonte der Bauleiter.

Anders stellt sich die Situation an den Boden- und Wandbelägen dar, die in der Vergangenheit teilweise extreme Feuchteschäden erlitten haben. „Da müssen wir viel machen“, erklärte Szczesny, der im Rahmen der energetischen Sanierung auch im Bereich der Außenfassade großen Handlungsbedarf sieht. Diese soll zudem mit einem Blickschutz versehen werden. Insgesamt zeigte sich Heiko Szczesny mit dem bisherigen Planungsstand zufrieden. Nachdem die Gemeindeverwaltung im Jahr 2015 noch mit einem Antrag auf Förderung beim Bundesprogramm „Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur“ gescheitert war, hatte man ein Jahr später doch den Zuschlag für eine Förderung bekommen. Am 8. Mai 2017 gab es dann noch die Zustimmung vom Bundestag. Der Otterbad-Sanierung stehen somit keine unüberwindbaren Hürden mehr im Weg.