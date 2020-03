Bei insgesamt zwei Modenschauen präsentieren die Models unter anderem auch hochwertige Abendmode. (Sebi Berens)

Dass das Achimer Rathaus mehr sein kann als nur ein bloßes Verwaltungsgebäude, das hat der Bau inmitten der Fußgängerzone schon öfter bewiesen. Regelmäßig finden hier Ausstellungen statt, vor knapp drei Jahren sogar eine ganze Kulturnacht. Im vergangenen Jahr dann wagten die Frauen des Lions-Clubs Verden Kristina-Regina ein neues Experiment und verlegten ihre neu ins Leben gerufene Modenschau für den guten Zweck ins Achimer Rathaus. Die Rathaustreppe wurde dabei kurzerhand zum Laufsteg umfunktioniert, im Foyer saßen die Besucher und im Ratssaal wurden Kleider, Hosen, Jacken, Blusen und allerlei andere Accessoires verkauft.

Diese neue Veranstaltung kam bei den Achimern so gut an, dass die Frauen auch in diesem Jahr wieder eine Benefiz-Modenschau veranstalten wollen. Am Sonnabend, 21. März, laden sie dazu ins Rathaus ein. „Wir haben wieder zahlreiche Spenden von Modeläden aus dem gesamten Landkreis bekommen“, berichtet Brigitte Boeth, Vizepräsidentin bei Kristina Regina. Zusätzlich hätten auch zahlreiche Privatpersonen etwas gespendet. „So haben wir viele gut erhaltene Kleidungsstücke in allen Größen bekommen können.“

13 Models aus den eigenen Reihen

Auf zwei Modenschauen um 10.30 und um 12 Uhr präsentieren dann 13 Models, die aus den Reihen des Clubs rekrutiert wurden, eine Auswahl der Mode. Und wie es sich für eine echte Modenschau gehört, geschieht das natürlich mit Unterstützung eines Conférenciers. Den Job übernimmt wieder Reiner Kordbarlag vom Brautstrauß-Atelier.

Im vergangenen Jahr habe es nach Angaben von Boeth noch drei Modenschauen gegeben. „Wir haben aber gemerkt, dass nach dem allgemeinen Marktgetümmel das Interesse doch etwas nachlässt.“ Daher haben sich die Frauen entschieden, die Zahl zu reduzieren. Bereits ab 9 Uhr können die Kleidungsstücke und Accessoires im Ratssaal gekauft werden. „Und wer zuerst kommt, mahlt zuerst“, sagt Boeth. Denn das Angebot könne sich wieder sehen lassen. „Wir haben zum Beispiel auch Teile von Prada dabei“, verrät die Vizepräsidentin. Alle Sachen solle es aber zu kleinen Preisen geben.

Erlöse werden gespendet

Rund 4000 Euro für den guten Zweck wurde im vergangenen Jahr mit der Veranstaltung eingenommen. Das Geld wurde gesplittet und an den Witwentreff in Verden, den Frauenort Cato Bontjes van Beek, den Selbstverteidigungskurs der Liesel-Anspacher-Schule und die Achimer Selbsthilfegruppe für Frauen nach einer Krebserkrankung gespendet. „Auch in diesem Jahr wollen wir das Geld wieder aufteilen und an Projekte für Frauen und Senioren spenden“, kündigt Boeth an. Welche das sind, stehe noch nicht fest.

Was allerdings fest steht ist, dass die Frauen die Modenschau auch zukünftig gerne weiter organisieren würden. „Es macht viel Arbeit, aber auch viel Spaß“, sagt Boeth. „Die Veranstaltung ist auch ein Gewinn für Achim.“ Allerdings stellt dieses Vorhaben sie derzeit noch vor ein Problem. Bisher haben sie die Kleidungsstücke nämlich bis zur Modenschau immer in einem Raum der Firma Thöle in Blender lagern können. Dieser wird nun aber anderweitig benötigt. „Deshalb sind wir auf der Suche nach einem geeigneten Lagerraum“, sagt Boeth. „Die Kleidungsstücke sammeln sich über das Jahr verteilt an und müssen schließlich irgendwo untergebracht werden.“ Daher hoffen die Frauen darauf, dass sie bald fündig werden. „Wir würden mit der Veranstaltung nämlich auch in den kommenden Jahren wirklich sehr gerne weitermachen.“