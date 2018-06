Architekt Rolf Hüneke erklärt dem interessierten Publikum die zeitlose Deckengestaltung im Bestattungs-Institut Wellborg an der Obernstraße in Achim. (Fotos: Karsten Klama)

Der Wunsch nach lichtdurchfluteten Räumen und einem weiten Blick in den Garten ging den Entwürfen beider Architekten voraus. Während sich Hilke von Mach-Eickhorst in Achim ihren Wunsch nach einem repräsentativen Wohn- und Geschäftshaus erfüllte, hatte Sascha Erbacher anderes im Sinn. In Quelkhorn schuf er einen Wohnsitz, der höchsten Komfort und absolute Nähe zur Natur miteinander verbindet. Anlässlich des Tages der Architektur hatten beide Bauherren zur Besichtigung geladen. Der Stolz über das Erreichte war in ihren Gesichtern deutlich erkennbar. Das Gebäude an der Achimer Obernstraße, das sich auf 4000 Quadratmetern als Massivbau mit Satteldach, einer Fassade aus Vormauerziegeln und Rhombusleisten aus Holz präsentiert, ist ein Haus der Andacht.

Sorgfältige Planungen durch das Architekturbüro Hüneke gingen dem Neubau des Beerdigungsinstitutes Wellborg voraus, den Inhaberin Hilke von Mach-Eickhorst und ihre sieben Mitarbeiter im vergangenen Spätherbst beziehen konnten. Die Familientradition zu bewahren, sei ihr überaus wichtig, erklärte die Unternehmerin das Vorhandensein alter Kunst und antiker Möbelstücke aus dem Besitz des Großvaters. Ebenfalls alt: der Baumbestand im Garten hinter dem Gebäude, der Ruhe ausstrahle und – ebenso wie die von Landschaftsarchitektin Verone Stillger konzipierte Anlage selbst – Zuversicht vermitteln soll.

Während am ursprünglichen Firmensitz im Haus gegenüber nur ein Raum für Gespräche mit den Hinterbliebenen zur Verfügung stand, kann jetzt in drei hellen Büros diskret über die Wünsche der Angehörigen beraten werden. Lichte Betondecken und Fußböden aus Epoxidharz bieten den alten Möbeln dabei eine attraktive Bühne. „Es war mir wichtig, alle Bereiche hell und transparent zu halten“, erklärte von Mach-Eickhorst, „moderne LED-Beleuchtungskörper sind in unserem durchgängig barrierefreien Gebäude daher Standard“. Beheizt wird das nach modernsten Erkenntnissen erbaute Institut über Erdwärmepumpen. Fünf Mieteinheiten mit Wohnflächen zwischen 65 und 85 Quadratmetern im Obergeschoss und Tiefgaragen- und Kellerräume komplettieren den attraktiven Neubau.

Manuel Reichel aus Achim zeichnet verantwortlich für die Architektur des futuristisch anmutenden Anwesens in Quelkhorn, das Rechtsanwalt Sascha Erbacher inmitten der Natur errichten ließ. Schneeweiß die Fassade, ging dem Entwurf des im Rechteckformat entstandenen Hauses der Wunsch nach einem nicht einsehbaren Garten voraus. Wie im Institut Wellborg dominiert viel Licht die Räume, und der Blick von Bewohnern und Gästen wird auch hier durch gerade Linienführung über den Wohntrakt direkt in den Garten gelenkt.

Während sich Sohn Luis für sein Zimmer eine breite Fensterbank zum Chillen mit Blick in die Natur gewünscht hatte, schwebte dem Vater ein verglaster Sauna-Bereich mit Ausblick ins angrenzende Maisfeld vor. Die freistehende Wanne im nebenliegenden Bad mit möglichem Blick auf den Sonnenuntergang und UV-Licht in der Dusche im Obergeschoss waren Kriterien, die der Architekt ebenfalls in seine Planungen einbeziehen musste. Eine offene Küche und ein großzügiger und einladend gestalteter Essbereich haben auf den 234 Quadratmetern Wohnfläche ebenso Platz wie mehrere Schlafzimmer und ein Hauswirtschaftsraum.

Beheizt wird das Zuhause von Sascha Erbacher über eine Fußbodenheizung, die über eine Luftwärmepumpe gespeist wird. „Auch des Themas Wärmerückgewinnung haben wir uns bei der Lösung angenommen“, erklärte Manuel Reichel, der bei seiner Arbeit durch Ehefrau Anuschka Hause fachliche Unterstützung erhält. Der hellgraue Fußboden wurde aus einer Mischung von Estrich und Kunststoff kreiert, die 12,5 Zentimeter starken Außenmauern aus Ytong mit zusätzlicher Wärmedämmung garantieren auch an kalten Tagen kuschelige Temperaturen. „Fast zwei Jahre sind vergangen, seit wir begonnen haben, uns intensiv mit dem Projekt zu befassen“, informierte Manuel Reichel am Rande der Besichtigung.