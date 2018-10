Der Gründer von Schröder Baumschulen in Thedinghausen: Hans Schröder. (Viola Heinzen)

Drei Brüder – ein Unternehmen. Vom Vater Hans Schröder 1956 gegründet, stehen die Söhne Hans-Olaf, Dirk und Stefan seit 1996 gleichberechtigt an der Spitze der Firma Schröder Baumschulen in Thedinghausen, die von Beginn an nur einen Trend kannte: aufwärts. Stolz blickt Hans Schröder zurück auf seine Anfänge, auf Jahre im Ausland und den Versuch, etwas Eigenes auf die Beine zu stellen, nachdem der elterliche Hof dem Bruder übereignet worden war. Groß geworden ist der heute 87-Jährige im Ortsteil Donnerstedt; zwei Hektar Land dienten dort zunächst als Basis für einen schon sehr bald florierenden Baumschul- und Obstbaubetrieb.

Erst ein Mitarbeiter, später drei und ein paar Saisonkräfte sicherten das Fortbestehen des zunächst noch überschaubaren Unternehmens. Mittlerweile bewirtschaften die Brüder, alle zum Gärtner ausgebildet und mit Meistertiteln versehen, mit etwa 20 Mitarbeitern und einem aufwendig bestückten Fahrzeug- und Maschinenpark gut 80 Hektar Fläche. Neben Baumschule und Obstplantage bildet das Pflanzencenter für den Privatverkauf seit Langem einen weiteren Schwerpunkt.

Auffällige Gelassenheit

Auffallend und wohltuend sind die Gelassenheit und der Humor, die den Umgang innerhalb der Geschäftsführung prägen. „Natürlich sind wir nicht immer einer Meinung“, erklärt Hans-Olaf Schröder. Die Suche nach tragfähigen Problemlösungen gehöre jedoch seit jeher zur Unternehmenskultur.

Während die Zuständigkeiten für die einzelnen Bereiche klar gegliedert sind, arbeiten die drei Brüder bei Bedarf auch übergreifend. „Nicht immer ist während und außerhalb der Saison der Arbeitsaufwand in den verschiedenen Sparten gleich hoch“, beschreiben sie die Notwendigkeit gegenseitiger Hilfeleistung. Auch hier habe es nie Probleme gegeben, jeder packe dort an, wo es erforderlich sei.

Zum Unternehmen gehört auch ein Pflanzencenter an der Rieder Straße. (Björn Hake)

Als Mitte der 1960er-Jahre des vergangenen Jahrhunderts Einbrüche bei den Obstpreisen zu verzeichnen waren, sei in ihm die Idee gereift, Kunden ihr Obst selbst pflücken zu lassen, blickte der Senior, Hans Schröder, zurück. So habe man Personal einsparen und größere Verluste verhindern können. Damals habe man noch eingekocht, Äpfel in größeren Mengen gelagert oder Most aus ihnen gemacht. „Mit Körben und Säcken sind die Leute gekommen, eine Dezimalwaage hat mitten auf dem Acker ihren Dienst getan."

Saft aus der eigenen Mosterei

Lag der Fokus lange Zeit auf heimischen Apfelsorten, lassen sich seit mehr als 40 Jahren auch Birnen, Zwetschgen, Mirabellen und Süßkirschen ernten. Von 1991 an besteht die Möglichkeit, Saft aus frischem Schröder-Obst zu kaufen, 2013 wurde damit begonnen, die ausschließlich gepflückten Früchte in einer eigenen Mosterei zu verarbeiten.

Nur durch die tatkräftige Unterstützung aller drei „Jungs“ sei es ihm möglich gewesen, zwischen 1989 und 2001 als Samtgemeindebürgermeister von Thedinghausen zu fungieren, sagt Hans Schröder über Jahre, die ihm viel bedeutet haben. In diese Zeit fiel auch die Gründung des Baumparks auf einem Areal neben dem Schloss Erbhof. „Pflanz' einen Baum und kannst du auch nicht ahnen, wer einst in seinem Schatten tanzt. Bedenke, Mensch, es haben deine Ahnen, eh‘ sie dich kannten, auch für dich gepflanzt“, sind Goethes Worte in einem Flyer zu lesen, der Wissenswertes rund um das „Arboretum des Nordens“ preisgibt. Mit mehr als 600 gespendeten Bäumen in 450 Sorten hat die Baumschule Schröder im Jahre 2005 die Basis geschaffen für eine einzigartige Anlage, die heute über eine Stiftung betreut wird. Jede der Spezies auf dem elf Hektar großen Gelände hat so viel Platz, dass sie sich uneingeschränkt entfalten kann.

Fachkräfte fehlen

Zurück zur Situation der modern und zukunftsorientiert geführten Firma beklagen die Unternehmer das Fehlen von Fachkräften. Obwohl Pflanzenmarkt, Plantage und Mosterei ertragreich arbeiten und Baumschulgehölze wegen der Versiegelung von Böden im öffentlichen Raum ständig nachgefragt werden, fehle es an geeignetem Nachwuchs. „Ideen haben wir genug; sie scheitern jedoch an mangelnder Manpower“, beklagt Stefan Schröder die derzeitige Situation. Interessierte Bewerber erwarte daher ein abwechslungsreicher Arbeitsplatz und Schulabgänger eine breitgefächerte Ausbildung.